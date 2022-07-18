Sines do ES ofertam 1.745 vagas de emprego e estágio

Oportunidade de trabalho para soldados no ES Crédito: Pixabay

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É bom lembrar que os postos de trabalho são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema a qualquer momento na medida que forem preenchidos.

Há vagas para barman, encarregado de obras, manicure, técnico em segurança do trabalho, analista fiscal, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, operador de máquinas, pedreiro, entre outras.

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A Agência do Trabalhador de Cariacica abre a semana com 517 oportunidades, das quais 74 para pessoas com deficiência. Trabalhadores também podem se candidatar às vagas dos Sines de Vila Velha (304), Serra (268) e Vitória (126).

Postos de trabalho disponíveis também no interior do Estado. Os interessados devem ir até as agências de Anchieta (172), Aracruz (157) e Linhares (120), além do Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu.

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 304

304 Ajudante de obras (60)

Analista de marketing - estágio (1)

Analista de marketing pcd (1)

Apontador de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (3)

Armador de ferragens na construção civil (20)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de mesa (31)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (17)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional de logística (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (11)

Cabeleireiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (35)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro geral (2)

Churrasqueiro (5)

Cuidador de idosos (2)

Eletricista (4)

Encarregado de obras (5)

Estoquista (1)

Fiscal de loja (1)

Fonoaudiólogo geral (5)

Garçom (1)

Gesseiro (1)

Laminador de plástico (2)

Lavador de veículos (1)

Manicure (6)

Marceneiro (13)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (4)

Montador soldador (2)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro (30)

Polidor de metais (3)

Profissional de educação física na saúde - estágio (2)

Promotor de vendas (5)

Recepcionista, em geral (2)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (1)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico de operação eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador de preparação de pescados - limpeza (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 517

517 Açougueiro (8)

Ajudante (10)

Ajudante de caminhão (13)

Ajudante de carga e descarga (17)

Ajudante de mecânico - diesel (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Ajudante prático (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (2)

Analista fiscal (1)

Armazenista pleno (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (2)

Atendente de drogaria (4)

Atendente/vendedor (2)

Atendimento ao cliente (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de consultório (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de produção (41)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de serviço gerais (2)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (2)

Balconista de farmácia (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caixa (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (4)

Carpinteiro de carreta (1)

Caseiro - casal (2)

Classificador contábil (2)

Confeiteiro (4)

Conferente de mercadoria (1)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira (2)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro chefe (1)

Cumim (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Estágio em administração (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio em ensino médio (9)

Estágio nível superior (3)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio técnico ou superior (3)

Estampador (1)

Faturista (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Impressor de grandes formatos (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro/meio oficial (3)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador temporário (1)

Motorista – cnh B (2)

Motorista – cnh D (9)

Motorista – cnh D/E (10)

Motorista carreteiro – cnh E (34)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista de caminhão (4)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial de obras (5)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial pleno (1)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de loja (6)

Operador de máquina (2)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Pedreiro oficial (3)

Pintor automotivo (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Pintor pleno balanceiro (2)

Propagandista (1)

Recepcionista (2)

Recepcionista hospitalar (10)

Recuperador de crédito (1)

Saladeira (1)

Segurança noturno (1)

Soldador (2)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (5)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (3)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de motorista (2)

Almoxarife (1)

Analista contábil (2)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar de expedição (10)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar de serviço gerais (9)

Auxiliar logístico (3)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 268

268 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha pcd (1)

Ajudante de motorista (3)

Ajudante de obras (23)

Alinhador de pneus (1)

Armador de ferragens na construção civil (34)

Artífice de manutenção (2)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de laminação (2)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico diesel (3)

Balconista de açougue (2)

Borracheiro truck center caminhão (2)

Carga e descarga (2)

Carpinteiro de obras (3)

Caseiro (1)

Costureira em geral (1)

Costureira moda fitness (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista b (15)

Eletricista pcd (10)

Eletricista (16)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador a mão pcd (7)

Faxineiro pcd (1)

Fiscal de loja (2)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de veículos (2)

Modelista (1)

Motorista de caminhão (6)

Motorista entregador (1)

Oficial carpinteiro (2)

Oficial de obra (2)

Operador de caixa (2)

Operador de câmaras frias (9)

Operador de frios (6)

Operador de máquinas fixas,em geral (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (6)

Operador eletromecânico (1)

Pedreiro (19)

Pintor de obra (10)

Porteiro pcd (1)

Reparador de máquinas (3)

Repositor (4)

Saladeiro (1)

Soldador (5)

Técnico de borracheiro alinhador (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânica (1)

Técnico mecânico em automação (5)

Torneiro mecânico (3)

Vendedor de comércio varejista (3)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 126

126 Açougueiro (1)

Ajudante de confeiteiro (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (2)

Carpinteiro (20)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (5)

Cozinheiro de restaurante (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de carpintaria (1)

Encarregado de obras (1)

Garçom (3)

Gerente de restaurante (1)

Operador de telemarketing ativo (42)

Operador de telemarketing receptivo pcd (5)

Pedagogo (10)

Pedreiro (20)

Pintor industrial (1)

Recreador (1)

Salgadeiro (1)

Supervisor administrativo interno (1)

Técnico eletrônico (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 172

172 Acoplador (6)

Ajudante de obras civis (9)

Assistente de manutenção (4)

Auxiliar controle de qualidade (6)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de manutenção industrial (18)

Auxiliar de mecânico (21)

Auxiliar de movimentação de cargas e materiais (23)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Camareira (4)

Coordenador adm/Financeiro/Rh (1)

Coordenador de alimentos e bebidas (1)

Coordenador de recepção (1)

Garçom (5)

Lixador - biselador (6)

Manobrista (2)

Operador de equipamentos (21)

Pedreiro (5)

Recepcionista de hotel (6)

Rigger (11)

Supervisor de andares/lavanderia/ limpeza (1)

Supervisor de montagem (3)

Supervisor de operação (3)

Tradutor (6)

Técnico mecânico/ encarregado de manutenção (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 157

157 Ajudante de padaria (4)

Ajudante, auxiliar de mecânico (2)

Assistente de produção -transporte (3)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar no serviços de alimentação (2)

Borracheiro (1)

Caldeireiro (2)

Coordenador de obras (1)

Cozinheiro (a) (1)

Cuidadora de crianças e adolescentes (1)

Eletricista força e controle (10)

Empregada doméstica (1)

Encanador (17)

Encanador (6)

Encarregado - terraplanagem (1)

Engenheiro de tubulação (1)

Fonoaudiólogo geral (2)

Garçom-atendente de lanchonete (2)

Líder de elétrica (2)

Lider de montagem (4)

Lider de solda (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de comissionamento (10)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico montador (10)

Monitor- instrutor de xadrez (1)

Montador de andaimes (8)

Motorista entregador (4)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamento (2)

Operador de equipamento caçamba (5)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de trator agrícola (7)

Operador de trator de esteira (1)

Padeiro (1)

Soldador TIG eletrodo (15)

Supervisor de montagem (5)

Técnico de comissionamento (2)

Técnico de enfermagem ou auxiliar de laboratório (1)

Vendedor (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 81

81 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de motorista (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Ajudante prático (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Costureira de máquina reta (1)

Cercamento (4)

Copeira (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçonete (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Monitor de Xadrez (01)

Mecânico/eletricista (1)

Motorista (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (10)

Pizzaiolo (1)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Soldador MIG (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.