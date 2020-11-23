Sines do ES abrem 910 vagas de emprego nesta segunda (23)

As agências de emprego do Espírito Santo começam a semana com 910 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances são para profissionais como ajudante de cozinha, pedreiro, açougueiro, manicure, vendedor e jardineiro.
Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou ir até uma unidade para fazer o cadastro, de acordo com o atendimento de cada agência.
No município de Vila Velha, o Sine oferece 57 vagas de emprego distribuídas em diferentes áreas. O destaque fica por conta das 21 vagas de consultor de vendas. Há ainda oportunidades para marceneiro, sushiman e vendedor interno.
Já na Agência do Trabalhador de Cariacica a oferta é de 236 oportunidades. Para vendedor interno porta a porta, há 17 oportunidades, enquanto que para ajudante de caminhão, 10.
O Sine da Serra tem 236 oportunidades disponíveis. De acordo com informações da agência, estão surgindo vagas temporárias. São 22 vagas para motorista entregador, 18 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias e 4 vagas para operador de empilhadeira.
Oportunidades de emprego também no interior do Estado. A maior oferta está em Colatina com 186 chances, seguida de Linhares que inicia a semana com 130 cargos. Há ainda vaga de trabalho em Anchieta (49), Aracruz (7) e Barra de São Francisco (9).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.
- Vagas: 49
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de obras (3)
- Atendente balconista (10)
- Auxiliar administrativo (9)
- Auxiliar de cozinha (15)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Empregado doméstico - serviços gerais (1)
- Impressor de off-set (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de guilhotina (1)
- Pedreiro (5)
- Recepcionista atendente (1)
- Tratorista agrícola (3)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados podem acessar as oportunidades no portal Trabalha Vila Velha. As chances podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.
- Vagas: 57
- Açougueiro (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (2)
- Auxiliar de topógrafo (3)
- Carpinteiro (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (21)
- Cozinheiro geral (1)
- Cozinheiro industrial (1)
- Encarregado de obras (1)
- Jardineiro (1)
- Manicure (1)
- Marceneiro (2)
- Mestre de obras (2)
- Operador de retro-escavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro (4)
- Representante comercial autônomo (2)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro (4)
- Sushiman (1)
- Vendedor Interno (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 236
- Açougueiro (2)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de carga e descarga (3)
- Ajudante de eletricista automotivo (1)
- Ajudante de manutenção veicular (4)
- Ajudante de pintor veicular (1)
- Ajudante de topografia (3)
- Ajudante geral (elétrica) intermitente (3)
- Almoxarife/estoquista (3)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de depósito (3)
- Auxiliar de estocagem (8)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística /expedição (5)
- Auxiliar de operações (5)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de topografia (3)
- Auxiliar logístico (15)
- Balanceiro (1)
- Balconista (1)
- Balconista de açougue (4)
- Camareira (1)
- Carpinteiro (4)
- Confeiteira (1)
- Costureira (8)
- Cozinheira (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletromecânico (2)
- Eletrônica - ser MEI (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de armazém (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Estágio nível técnico eletrotécnica /automação/ elétrica (3)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Jardineiro (1)
- Lanterneiro/funileiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Motorista (35)
- Motorista carreteiro (29)
- Oficial (4)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira/patrol (1)
- Padeiro confeiteiro (2)
- Pedreiro oficial (6)
- Repositor (2)
- Repositor de frios (2)
- Repositor de hortifruti (1)
- Repositor de mercadoria (3)
- Repositor de mercearia (1)
- Salgadeira (1)
- Soldador montador (6)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor externo porta a porta (17)
- Vagas para PCD:
- Assessor de cliente (2)
- Ajudante de farmácia (2)
- Recepcionista/ administrativo (3)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.
- Vagas: 236
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadorias (18)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de serralheiro (5)
- Analista de recursos humanos (1)
- Armador de estrutura de concreto (2)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar de limpeza (13)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de técnico de eletrônica (1)
- Balanceador (1)
- Caldeireiro (1)
- Capoteiro (1)
- Comprador (1)
- Controlador de pragas (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cozinheiro industrial (1)
- Eletrotécnico (1)
- Encanador (2)
- Encarregado de cozinha (1)
- Estofador (1)
- Estoquista (8)
- Instalador (2)
- Laminador (4)
- Maçariqueiro (5)
- Marceneiro de móveis (3)
- Mecânico de manutenção de automóveis (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas em geral 2)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (15)
- Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)
- Mecânico de motor a diesel (3)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Motofretista (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista entregador (22)
- Motorista operador de munck (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (4)
- Operador de escavadeira (2)
- Operador de jato abrasivo (3)
- Operador de laminador (1)
- Operador de máquinas de dobrar chapas (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retro escavadeira (2)
- Operador de serra circular (1)
- Pedreiro (8)
- Pedreiro - oficial pleno (12)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (7)
- Soldador tig (5)
- Soldador (21)
- Técnico de edificações - estágio (1)
- Técnico em manutenção de equipamentos (1)
- Técnico em elétrica ou eletrotécnica (2)
- Topógrafo (1)
- Vendedor de comércio varejista (16)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas: 7
- Calceteiro (1)
- Caldeireiro (3)
- Mecânico automotivo (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor jatista (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 9
- Acabador de mármore (1)
- Agente funerário (1)
- Gerente (1)
- Nutricionista (1)
- Padeiro (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico agrícola (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o trabalhador precisa enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 186
- Acabador de mármore e granito (4)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Ajudante de obras (13)
- Atendente comercial (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Auxiliar de jardinagem (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Ajudante de linha de produção (8)
- Ajudante de motorista (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar mecânico automotivo (1)
- Atendente/ balconista para padaria (2)
- Atendente para restaurante (1)
- Babá (2)
- Caminhoneiro carreteiro (1)
- Carpinteiro (4)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Ciclista mensageiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente (1)
- Consultor de vendas (3)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Costureira máquina reta agulhas (2)
- Costureira máquina reta (1)
- Costureira (2)
- Costureira pilotista (1)
- Costureira em geral (8)
- Cozinheira (4)
- Eletricista (2)
- Eletricista de manutenção industrial (2)
- Eletricista para automotores (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado de produção (1)
- Estoquista (4)
- Fiscal de loja (2)
- Garçonete (1)
- Gerente administrativo (1)
- Gerente de qualidade (1)
- Gerente de logística (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Limpador de piscinas (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)
- Motofretista (2)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de entrega (1)
- Motorista de táxi (1)
- Movimentador de mercadorias (5)
- Oficial de manutenção civil (2)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de cad (1)
- Operador de caixa/ atendente (1)
- Operador de vendas (4)
- Operador eletromecânico (1)
- Padeiro (1)
- Passadeira (1)
- Pedreiro (3)
- Promotor de vendas (3)
- Representante comercial autônomo (2)
- Salgadeira (1)
- Soldador (3)
- Subgerente de lojas (1)
- Supervisor de vendas comercial (3)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em telecomunicações (1)
- Topógrafo (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor pracista (10)
- Vendedor interno (3)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, 660, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.
- Vagas: 130
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (2)
- Alinhador mecânico (1)
- Analista de almoxarifado (1)
- Analista social (4)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente de lanchonete PCD (1)
- Atendente de pastelaria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de sondador (1)
- Auxiliar eletricista automotivo (1)
- Auxiliar acabamento de costura (3)
- Auxiliar corte e costura (1)
- Auxiliar de crédito e cobrança (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de açougue (1)
- Auxiliar de almoxarifado (2)
- Balconista de açougue (2)
- Carpinteiro (1)
- Conferente de mercadoria (1)
- Consultor de vendas (4)
- Controlador de pragas (1)
- Cortador de roupas (2)
- Coordenador pedagógico (1)
- Costureira coloret (2)
- Costureira de máquina industrial (20)
- Costureira overloquista (1)
- Costureira reto (1)
- Cozinheira (1)
- Embalador a mão (6)
- Encarregado de mercearia (2)
- Encarregado agrícola (1)
- Estoquista (1)
- Fonoaudiólogo (1)
- Gerente supermercado feirista (1)
- Gesseiro (4)
- Inspetor de qualidade (1)
- Lavador de peças (1)
- Lavador de veículos (1)
- Lixador (2)
- Lubrificador (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico linha diese caminhão (1)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de trator (1)
- Moleiro (1)
- Monitor de segurança (1)
- Motorista carreteiro (3)
- Motorista operador de munck (1)
- Operador de câmara fria (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador seccionadora (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (11)
- Preposto ou responsável técnico (1)
- Repositor de frios (3)
- Repositor de mercadoria (2)
- Rigger planejador (1)
- Serralheiro (2)
- Sinaleiro (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico manutenção informática (1)
- Técnico em eletrotécnico (1)
- Tosador (1)
- Trabalhador rural (11)
- Vendedor interno (2)