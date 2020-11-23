Sines do ES abrem 910 vagas de emprego nesta segunda (23)

Candidatos procuram emprego no Sine da Serra Crédito: Eduardo Dias

As agências de emprego do Espírito Santo começam a semana com 910 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances são para profissionais como ajudante de cozinha, pedreiro, açougueiro, manicure, vendedor e jardineiro.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou ir até uma unidade para fazer o cadastro, de acordo com o atendimento de cada agência.

No município de Vila Velha , o Sine oferece 57 vagas de emprego distribuídas em diferentes áreas. O destaque fica por conta das 21 vagas de consultor de vendas. Há ainda oportunidades para marceneiro, sushiman e vendedor interno.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica a oferta é de 236 oportunidades. Para vendedor interno porta a porta, há 17 oportunidades, enquanto que para ajudante de caminhão, 10.

O Sine da Serra tem 236 oportunidades disponíveis. De acordo com informações da agência, estão surgindo vagas temporárias. São 22 vagas para motorista entregador, 18 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias e 4 vagas para operador de empilhadeira.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 49

49 Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (3)

Atendente balconista (10)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de limpeza (2)

Empregado doméstico - serviços gerais (1)

Impressor de off-set (1)

Nutricionista (1)

Operador de guilhotina (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista atendente (1)

Tratorista agrícola (3)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados podem acessar as oportunidades no os interessados podem acessar as oportunidades no portal Trabalha Vila Velha . As chances podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 57

57 Açougueiro (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (2)

Auxiliar de topógrafo (3)

Carpinteiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (21)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro industrial (1)

Encarregado de obras (1)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Marceneiro (2)

Mestre de obras (2)

Operador de retro-escavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (4)

Representante comercial autônomo (2)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (4)

Sushiman (1)

Vendedor Interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 236

236 Açougueiro (2)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de pintor veicular (1)

Ajudante de topografia (3)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Almoxarife/estoquista (3)

Analista de departamento pessoal (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estocagem (8)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística /expedição (5)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de topografia (3)

Auxiliar logístico (15)

Balanceiro (1)

Balconista (1)

Balconista de açougue (4)

Camareira (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteira (1)

Costureira (8)

Cozinheira (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletromecânico (2)

Eletrônica - ser MEI (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estágio nível técnico eletrotécnica /automação/ elétrica (3)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Mecânico alinhador (1)

Motorista (35)

Motorista carreteiro (29)

Oficial (4)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira/patrol (1)

Padeiro confeiteiro (2)

Pedreiro oficial (6)

Repositor (2)

Repositor de frios (2)

Repositor de hortifruti (1)

Repositor de mercadoria (3)

Repositor de mercearia (1)

Salgadeira (1)

Soldador montador (6)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo porta a porta (17)

Vagas para PCD:

Assessor de cliente (2)

Ajudante de farmácia (2)

Recepcionista/ administrativo (3)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 236

236 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (18)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de serralheiro (5)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de estrutura de concreto (2)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de limpeza (13)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de técnico de eletrônica (1)

Balanceador (1)

Caldeireiro (1)

Capoteiro (1)

Comprador (1)

Controlador de pragas (1)

Costureira (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro industrial (1)

Eletrotécnico (1)

Encanador (2)

Encarregado de cozinha (1)

Estofador (1)

Estoquista (8)

Instalador (2)

Laminador (4)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro de móveis (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral 2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (15)

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)

Mecânico de motor a diesel (3)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motofretista (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista entregador (22)

Motorista operador de munck (1)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira elétrica (4)

Operador de escavadeira (2)

Operador de jato abrasivo (3)

Operador de laminador (1)

Operador de máquinas de dobrar chapas (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retro escavadeira (2)

Operador de serra circular (1)

Pedreiro (8)

Pedreiro - oficial pleno (12)

Representante comercial (1)

Serralheiro (7)

Soldador tig (5)

Soldador (21)

Técnico de edificações - estágio (1)

Técnico em manutenção de equipamentos (1)

Técnico em elétrica ou eletrotécnica (2)

Topógrafo (1)

Vendedor de comércio varejista (16)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 7

7 Calceteiro (1)

Caldeireiro (3)

Mecânico automotivo (1)

Pedreiro (1)

Pintor jatista (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 9

9 Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Gerente (1)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Representante comercial (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o trabalhador precisa enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. o trabalhador precisa enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 186

186 Acabador de mármore e granito (4)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de obras (13)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Ajudante de linha de produção (8)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Atendente/ balconista para padaria (2)

Atendente para restaurante (1)

Babá (2)

Caminhoneiro carreteiro (1)

Carpinteiro (4)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Ciclista mensageiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (3)

Cortador de mármore e granito (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira máquina reta agulhas (2)

Costureira máquina reta (1)

Costureira (2)

Costureira pilotista (1)

Costureira em geral (8)

Cozinheira (4)

Eletricista (2)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Eletricista para automotores (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Estoquista (4)

Fiscal de loja (2)

Garçonete (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de logística (1)

Instrutor de autoescola (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de entrega (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadorias (5)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (1)

Operador de cad (1)

Operador de caixa/ atendente (1)

Operador de vendas (4)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

Passadeira (1)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas (3)

Representante comercial autônomo (2)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Subgerente de lojas (1)

Supervisor de vendas comercial (3)

Técnico em refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Topógrafo (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor pracista (10)

Vendedor interno (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, 660, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.