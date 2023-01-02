Sines do ES abrem 2.451 vagas na primeira semana de 2023

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

O ano de 2023 começa com 2.451 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Destaque para trabalhador agropecuária, assistente de logística, auxiliar de produção, servente de obras, auxiliar de carga e descarga, merendeira, mecânico e carpinteiro.

Os interessados devem ir até uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Algumas oportunidades exigem que os candidatos tenham experiência. De acordo com os estabelecimentos, os postos são atualizados todos os dias e podem ser retirados do sistema à medida que forem preenchidos.

No Sine de Vila Velha, a oferta é de 127 chances. Há ainda vagas nas unidades da Serra (422), Vitória (542) e Cariacica (301), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (650) e do Emprego de Viana (68).

Já os profissionais do interior têm vagas disponíveis nos Sines de Anchieta (2), Aracruz (196) e Linhares (143).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 127

127 Açougueiro (1)

Ajudante, auxiliar de bar (2)

Analista fiscal (economista) (1)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Atendente de lojas (3)

Atendente de padaria (7)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (4)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (7)

Caldeireiro instalador (2)

Carpinteiro (8)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Eletricista (1)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encarregado de obras (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (7)

Operador de caixa (9)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de rompedor (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (18)

Recepcionista atendente (1)

Repositor - em supermercados (7)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor de comércio varejista (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 650

650 Açougueiro (2)

Administrativo de obra (1)

Administrativo/almoxarifado (1)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista administrativo (1)

Analista de pcp jr (1)

Analista fiscal (1)

Analista laboratório (1)

Apontador de obras (1)

Armador (2)

Armador de ferragens (2)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de operações (20)

Assistente operacional (2)

Atendente (3)

Atendente/balconista (3)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao cliente - externo (1)

Auxiliar administrativo (20)

Auxiliar de carga e descarga (32)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (26)

Auxiliar de serviços gerais - ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (4)

Caixa (2)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (11)

Carregador (8)

Conferente (12)

Consultor comercial (1)

Consultor de vendas (60)

Coordenador de contrato (1)

Costureira industrial (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro(a) (1)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista predial (1)

Embalador (1)

Empacotador (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Encarregado de montagem (6)

Engenheiro civil (2)

Estágio técnico em informática (1)

Estágio técnico ou superior em logìstica (1)

Estofador (1)

Fiscal de loja (7)

Gerente de loja (1)

Lavador automotivo (1)

Lustrador (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Merendeira (25)

Motoboy (1)

motorista (1)

Motorista caminhão cnh c (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (11)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (10)

Motorista de entrega cnh C (4)

Motorista parqueador cnh B (1)

Motorista truck (2)

Oficial pleno (1)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de frios e laticínios (1)

Operador de guilhotina e dobradeira cnc (1)

Operador de logística (1)

Operador de loja (1)

Operador de pdi (1)

Operador de perecíveis (1)

Operador de ponte rolante (4)

Pedreiro (5)

Pedreiro polivalente (1)

Pintor (5)

Pintor automotivo (1)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Porteiro (4)

Projetista (2)

Promotor de vendas farma (2)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (4)

Repositor de frios (1)

Sac (1)

Saladeira (2)

Secretária (1)

Serralheiro (3)

Soldador (14)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de edificações (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (1)

Vendedor externo (12)

Vendedor interno (7)

Vidraceiro (1)

Vigia (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar administrativo (15)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (3)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (6)

Merendeira (25)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 422

422 Açougueiro (1)

Advogado (1)

Ajudante de carga e descarga (50)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Ajudante de pintor (10)

Analista administrativo (2)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Armador de ferro (55)

Armazenista (10)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de telemarketing (4)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de corte (4)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar técnico de montagem (1)

Balconista (2)

Caldeireiro (10)

Consultor administrativo (1)

Consultor de vendas (14)

Coordenador de obras (de contratos) (1)

Cortador de roupas (4)

Desenhista mecânico (2)

Desenhista técnico (2)

Desenhista gráfico (designer gráfico) (3)

Encarregado de montagem (6)

Engenheiro de produção (2)

Estilista de moda (3)

Estoquista (1)

Líder de andaimes (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)

Mecânico (64)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico montador (20)

Montador de andaime (2)

Montador de andaimes (edificações) (10)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador de caixa (2)

Pintor de metais a pistola (10)

Pintor (1)

Projetista (2)

Repositor de mercadorias (6)

Soldador (50)

Técnico em manutenção mecatrônica (1)

Técnico orçamentista (2)

Vendedor pracista (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 542

542 Açougueiro (1)

Analista de marketing (2)

Analista de recursos humanos (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de telemarketing (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de limpeza pcd (3)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de pessoal (2)

Bombeiro hidráulico (5)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Carpinteiro (2)

Controlador de serviços de produção (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletricista (1)

Eletricista bobinador (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletrotécnico (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de obras (1)

Garçom (2)

Instalador de antenas de televisão (40)

Instalador fotovoltaico (1)

Jardineiro (1)

Lavador de carros (2)

Lavador de veículos (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mestre de obras (1)

Motofretista (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro de acabamento (5)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial autônomo (420)

Representante técnico de vendas (2)

Saladeiro (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor interno (1)

Agência do Emprego de Viana

Como se candidatar: Os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.



Vagas: 68

68 Agente de limpeza (2)

Conferente (20)

Eletricista de manutenção (4)

Motorista truck (2)

Operador de carga e descarga (20)

Operador de logística (20)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 301

301 Ajudante de carga e descarga (80)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Armador de ferragens (2)

Arrematadeira (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de armazenamento pcd (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de operação (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (9)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (2)

Cumim (2)

Eletricista de veículos (1)

Gerente de vendas (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Instalador de linha de comunicação (1)

Lavador de veículos (1)

Lustrador de madeira (1)

Mecânico diesel (5)

Motorista carreteiro (3)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de máquinas (2)

Operador de telemarketing (15)

Pedreiro (61)

Pintor de paredes (45)

Promotor de vendas (5)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de rede (1)

Técnico de refrigeração (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 2

2 Operador de munck (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 196

196 Ajudante de obras (3)

Assistente de produção (5)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Caldeireiro (4)

Cuidador (1)

Cuidador de idosos (1)

Educador físico (1)

Eletricista (1)

Encanador (1)

Encanador (3)

Lavador de ônibus (1)

Lixador (10)

Maçariqueiro (4)

Mecânico (2)

Mecânico e instalador de ar Condicionado split (1)

Mergulhador (4)

Montador de andaimes (52)

Operador de equipamento - retroescavadeira (2)

Operador de equipamento - escavadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Pintor industrial alpinista (5)

Soldador eletrodo inox (10)

Soldador tig/mig (20)

Supervisor de mergulho (1)

Vendedor interno e externo (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.