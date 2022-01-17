Sines do ES abrem 2.367 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.367 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (17). As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Conforme informações das unidades, os postos são atualizados diariamente e são retirados do sistema à medida que forem preenchidos.

Há chances para soldador industrial, pedreiro, publicitário, empregada doméstica, desenvolvedor de TI, ajudante de obras, consultor comercial, mecânico de manutenção industrial, cadastrador de campo, auxiliar de limpeza e caldeireiro, entre outras.

Sine de Vila Velha tem 461 vagas de emprego Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

Para concorrer às vagas, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 467

467 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de eletricista (6)

Ajudante de padeiro (2)

Ajudante de pintor (3)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (8)

Analista de marketing (1)

Analista fiscal - economista (1)

Arrematadeira (1)

Artífice de manutenção (1)

Atendente de lavanderia (1)

Auxiliar administrativo(34)

Auxiliar de enfermagem (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Balconista de açougue (2)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (2)

Cortador de mármore (1)

Cozinheiro geral (1)

Desenvolvedor de TI (30)

Eletricista (75)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de instalações industriais (30)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Estoquista (15)

Fonoaudiólogo geral (2)

Gerente de contabilidade (1)

Gerente de obras - construção civil (1)

Gerente de vendas (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Jardineiro (2)

Masseiro - massas alimentícias (1)

Mestre de obras (1)

Montador de vidros (1)

Montador soldador (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (1)

Operador de patrol - niveladora (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Panfleteiro (50)

Pedreiro (6)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Preparador de massas alimentícias - na fabricação (1)

Publicitário (5)

Recuperador de crédito (15)

Subchefe de cozinha (1)

Subencarregado de terraplenagem (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor de serviços (101)

Vendedor interno (5)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 680

680 Açougueiro (9)

Ajudante de carga e descarga (45)

Ajudante de cargas (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padaria (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante prático (3)

Analista de departamento de pessoal (3)

Analista fiscal (1)

Armador (4)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Atendente (1)

Atendente de loja (5)

Auxiliar administrativo - compras (1)

Auxiliar administrativo - DP (1)

Auxiliar administrativo - estoque (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo de obras (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de depósito (20)

Auxiliar de frente de loja (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (13)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (12)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Balconista (9)

Balconista de açougue (5)

Balconista de farmácia (2)

Balconista/atendente (3)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Caixa (4)

Camareira (14)

Carpinteiro (22)

Caseiro (1)

Conferente (21)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (18)

Controlador de pragas (3)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista de manutenção (1)

Empregada doméstica (6)

Encarregado de departamento de pessoal (1)

Encarregado de obra (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de Engenharia Civil (2)

Estágio nível superior (1)

Estágio setor financeiro (1)

Faturista (1)

Garçom (18)

Gerente de loja (1)

Gerente fiscal e contábil (1)

Gestor de frota (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de som e acessórios (3)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro (1)

Moleiro de caminhão (2)

Montador industrial (1)

Motorista - AB (1)

Motorista – cnh D (19)

Motorista bitrem – cnh E (20)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de obras (11)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de caixa (1)

Pedreiro (20)

Pedreiro oficial (2)

Pintor de acabamento (1)

Pintor industrial/automotivo (1)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Recepcionista (9)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Recuperador de crédito (30)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretaria executiva (1)

Soldador (1)

Supervisor de suporte técnico (1)

Supervisor/líder de vendas (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de manutenção (4)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Vendedor (1)

Vendedor externo (16)

Vendedor/motorista (1)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de produção (10)

Auxiliar administrativo (38)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de tráfego (1)

Auxiliar serviço apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

Vendedor externo (15)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas : 272

: 272 Ajudante de obras (8)

Armador (10)

Armazenista (25)

Atendente de telemarketing pcd (50)

Auxiliar de conservação de obras civis pcd (5)

Auxiliar de cozinha (10)

Carpinteiro (10)

Caseiro (1)

Conferente (8)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquinas reta (1)

Costureira de reparos de roupas (1)

Cozinheiro industrial (2)

Encarregado de cozinha (2)

Encarregado de obras (3)

Fresador (1)

Garçom (10)

Mecânico (1)

Motofretista - motoboy (7)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão - guincho pesado com munk (1)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção civil (22)

Operador de mistura - tratamentos químicos e afins (2)

Preparador de mistura abrasiva - auxiliar de envelopamento (2)

Programador de máquinas cnc (1)

Repositor (1)

Sinaleiro/rigger (2)

Técnico de segurança trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor de serviços (20)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (40)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 189

189 Ajudante de farmácia PCD (5)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de obras (2)

Assistente administrativo PCD (5)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo PCD (6)

Auxiliar de expedição PCD (2)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de técnico de eletrônica (3)

Auxiliar de topógrafo (2)

Auxiliar financeiro (1)

Cadista - desenhista técnico de arquitetura (1)

Cortador, a mão (1)

Cozinheiro geral (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de soldagem (1)

Gerente comercial (1)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Montador (2)

Ourives (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (5)

Pedreiro de acabamento (4)

Pintor de alvenaria (4)

Pintor industrial (100)

Polidor de automóveis (1)

Porteiro PCD (1)

Recepcionista atendente PCD (5)

Soldador (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)

Técnico de enfermagem (2)

Telefonista PCD (5)

Topógrafo (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

Vendedor interno (12)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o endereço eletrônico os candidatos podem enviar o currículo para o endereço eletrônico [email protected] ou comparecer à Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.

Vagas: 23

23 Expedidor (2)

Padeiro (1)

Confeiteiro (1)

Costureira com experiência nas Máquinas Overloque, Reta, Colarete (2)

Pintor industrial (2)

Armador (5)

Oficial de manutenção (5)

Operador de empacotamento (5)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 196

196 Ajudante de farmácia PCD (2)

Ajudante de obras (7)

Alinhador de direção (1)

Analista fiscal (1)

Armador de ferragens (30)

Atendente de mesa (10)

Assistente administrativo PCD (2)

Auxiliar administrativo PCD (12)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar financeiro - estágio (1)

Carpinteiro (30)

Copeiro (1)

Cozinheiro geral (20)

Eletricista (5)

Eletricista de veículos (2)

Encanador (10)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de manutenção (1)

Gerente de logística (1)

Gerente de supermercado (1)

Marceneiro (2)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de refrigeração (4)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de veículos (3)

Montador de móveis (1)

Pedreiro (26)

Pintor de metais a pistola (1)

Pintor industrial (6)

Pizzaiolo (1)

Plaqueiro (1)

Recepcionista atendente (2)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Telefonista PCD (2)

Vidraceiro colocador de vidros (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 30

30 Carpinteiro PCD (2)

Auxiliar de obras PCD (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Porteiro (3)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Jardineiro (1)

Auxiliar de eletricista veicular (1)

Soldador (3)

Caldeireiro (2)

Auxiliar de cortador de mármore e granito (1)

Cortador e acabador de mármore e granito (1)

Balanceiro (1)

Garçom (3)

Vendedor panfleteiro (5)

Camareira (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas : 62

: 62 Ajudante operacional (3)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de manutenção industrial (1)

Carpinteiro (5)

Carregador de caminhão pcd (5)

Classificador de minérios (1)

Conferente de carga e descarga (2)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Eletricista de autos (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de vendas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico industrial (5)

Operador de betoneira (2)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Padeiro (1)

Pedreiro polivalente (6)

Polidor de mármore (1)

Polidor de mármore - 16 cabeças (1)

Porteiro (1)

Preparador de massa abrasiva (1)

Serrador de mármore (1)

Técnico de telefonia (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (3)

Vendedor reserva (1)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 45

45 Ajudante de padeiro (1)

Analista social (5)

Armador de estrutura de concreto (1)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de soldador (1)

Bombeiro civil (4)

Carpinteiro (1)

Cozinheira (3)

Eletricista (1)

Enfermeiro (1)

Entregador de gás (1)

Frentista (1)

Gerente de loja (2)

Lavador de carros (1)

Movimentador de mercadorias (4)

Operador de retroescavadeira (2)

Repositor de mercadorias (4)

Soldador (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor pracista (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 198

198 Ajudante de obras (12)

Ajudante de produção (45)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista de recursos humano (1)

Analista social (3)

Auxiliar de limpeza (12)

Auxiliar departamento contábil (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Borracheiro caminhão (2)

Cadastrador de campo (14)

Caldeireiro (9)

Camareira (3)

Carpinteiro (4)

Consultor de vendas (2)

Costureira - estofados (1)

Eletricista de veículos (2)

Eletricista caminhão (1)

Eletricista industrial (1)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro do trabalho (1)

Farmacêutico para manipulação (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de veículos (4)

Locutor (1)

Lubrificador (2)

Marceneiro (1)

Mecânico de caminhão (6)

Mecânico diesel (2)

Mecânico manutenção industrial (7)

Mecânico de veículos leves (1)

Montador de móveis (2)

Montador de estruturas metal (1)

Operador (2)

Operador de escavadeira (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Pedreiro (10)

Polidor de veículos (1)

Recepcionista (2)

Serralheiro (3)

Soldador (2)

Soldador industrial (13)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (5)

Vidraceiro (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.