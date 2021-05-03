Sines de 6 cidades do ES têm mais de 1.300 vagas de emprego e estágio

Quem procura emprego com carteira assinada deve procurar atendimento no Sine Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador de seis cidades do Espírito Santo estão com 1.325 vagas de emprego estágio abertas na primeira semana do mês de maio. Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Para se candidatar, é necessário observar a forma de atendimento adotada por cada unidade, que pode ser presencial ou por e-mail. As chances são para cargos como eletricista, técnico em administração, auxiliar administrativo, estofador de móveis e empregada doméstica.

Na Grande Vitória, o maior número de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica . São 594 postos de trabalho, sendo 126 para pessoas com deficiência. Já no Sine da Serra , há 365 vagas e no Sine de Vila Velha , 258. Já em Vitória , a agência tem 23 chances de trabalho.

Quem mora no interior do Estado pode procurar as agências do Sine de Linhares São Mateus . Estão disponíveis 50 e 35 vagas, respectivamente.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se cadastrar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site da prefeitura para agendar atendimento.

Vagas: 258

258 Analista de marketing (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Carpinteiro (3)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (20)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (2)

Desenvolvedor de TI (100)

Eletricista (1)

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estofador de móveis (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Montador mecânico - máquinas industriais (3)

Motorista carreteiro (17)

Operador de suporte técnico - telemarketing (6)

Pedreiro (8)

Porteiro (1)

Serralheiro (2)

Supervisor comercial (2)

Técnico em administração (1)

Vendedor interno (66)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 594

594 Açougueiro (8)

Agente de registro externo (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de cozinha (4)

Amarrador (10)

Analista de rede e de comunicação de dados (1)

Analista fiscal (1)

Arrematadeira (4)

Artífice – manutenção em geral (2)

Assistente administrativo pós venda (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de almoxarife (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de logística (8)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Assistente setor de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar fiscal (1)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro de chaparia (1)

Carpinteiro (4)

Conferente (15)

Consultor de vendas (2)

Cortadores (3)

Costureira pilotista (13)

Costureira retista (14)

Cozinheiro de forno e fogão (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (2)

Encapsulador (1)

Escrevente administrativo (1)

Estágio administrativo financeiro (1)

Estágio em administração (6)

Estágio em administração e processo produtivo (1)

Estágio em administração financeira (1)

Estágio em análise de telemarketing (1)

Estágio em atendimento ao cliente (3)

Estágio em atendimento ao cliente recepção (1)

Estágio em ciências contábeis (2)

Estágio em clipping de notícias (5)

Estágio em contabilidade (1)

Estágio em departamento de pessoal (2)

Estágio em desenvolvimento (1)

Estágio em direito (1)

Estágio em e-commerce (1)

Estágio em estética (1)

Estágio em marketing digital (1)

Estágio em moda (1)

Estágio em planejamento de produção (1)

Estágio em radiologia (1)

Estágio em sistema de informação (1)

Estágio em social media (2)

Estágio em telemarketing (5)

Estágio ensino superior (3)

Estágio no ensino médio (1)

Estágio suporte técnico (1)

Esteticista (1)

Estoquista (2)

Fisioterapeuta (1)

Frentista (1)

Gerente comercial e operacional (1)

Gerente de loja (1)

Inspetor de CQPA (4)

Instalador predial – bombeiro hidráulico (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de frota pesada (2)

Mecânico diesel (4)

Modelista (3)

Montador de esquadrias (2)

Montador de varanda (2)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh B (1)

Motorista – cnh D (3)

motorista (8)

Motorista cegonheiro – cnh E (20)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de obras (8)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento portuário – motorista cnh E - Projeto Mulher no Volante (30)

Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)

Operador de logística (5)

Operador industrial (5)

Operador logístico (3)

Pintor automotivo (1)

Promotor de vendas (2)

Relacionamento com clientes (1)

Representante de atendimento (50)

Secretária – clínica médica (2)

Secretária (1)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (10)

Supervisor (1)

Técnico elétrico (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em refrigeração (2)

Vendedor (7)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (41)

Vigia (10)

Vagas para PCD:

Agente de vendas (30)

Ajudante de produção (5)

Ajudante serviço de apoio (20)

Assistente administrativo pós venda (1)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Embalador (2)

Estágio ensino superior (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico diesel (2)

Pintor automotivo (1)

Representante de atendimento (25)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. Por conta da pandemia, o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8 às 14 horas.

Vagas: 365

365 Açougueiro (4)

Administração financeira (1)

Advogado(a) tributarista e civil (1)

Ajudante PCD (4)

Ajudante de carga e descarga de caminhão (10)

Ajudante de mecânica de empilhadeira (4)

Ajudante de padeiro (3)

Analista de atração e seleção (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas (1)

Analista de redes e de comunicação de dados (1)

Analista desenvolvedor /arquiteto (1)

Analista fiscal (1)

Aplicador de material isolante (1)

Assistente de RH (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendimento ao cliente (11)

Atendimento ao cliente - recepção (1)

Auditor contábil (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo - controle de perdas e validade (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marcenaria (1)

Auxiliar de mesa (2)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de TI (1)

Auxiliar técnico (1)

Back -end developer.net pi (3)

Back-end developer.net sr.(2)

Balconista de açougue (4)

Balconista de frios (4)

Balconista de padaria (3)

Carpinteiro (4)

Chapista (1)

Churrasqueiro (2)

Clipping de notícias (5)

Colocador de outdoor (3)

Conferente (5)

Conferente de preço e validade (1)

Consultor de vendas de telecom (10)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (3)

Design (2)

E-commerce (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de caminhões (3)

Empacotador (30)

Encarregado de fiscal de loja (1)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção na área de poliuretano (1)

Escrevente administrativo (1)

Estágio de administração (5)

Estágio em contabilidade (1)

Estágio em direito (1)

Estágio em governança, risco e conformidade (1)

Estágio em moda (1)

Estágio em radiologia (1)

Estágio ensino médio (4)

Estética (1)

Esteticista pcd (1)

Estofador (3)

Faturista (1)

Fiscal de caixa (4)

Fiscal de loja (6)

Fisioterapeuta (2)

Gerente de loja (2)

Instalador de ar condicionado automotivo (1)

Líder de equipe (1)

Líder de obras (2)

Masseiro (1)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico de manutenção industrial (4)

Mecânico diesel (3)

Motorista carreteiro (10)

Motorista op. munck (1)

Operador de câmara fria (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador(a) de caixa (40)

Padeiro (1)

Pizzaiolo (1)

Plotador (3)

Relacionamento com clientes (1)

Repositor (12)

Repositor de flv (8)

Repositor de frios (2)

Repositor em restaurante (2)

Representante comercial autônomo (2)

Secretária (2)

Social media (1)

Suporte técnico (1)

Técnico de instalação (4)

Técnico de segurança do trabalho (4)

Técnico eletrotécnica (1)

Técnico em edificações (3)

Técnico em empilhadeira / mecânico de empilhadeira (4)

Técnico em equipamentos biomédicos (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em mecânica (3)

Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)

Telemarketing (15)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (12)

Vendedor pronta entrega (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no : as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 23

23 Auxiliar de mecânico de autos (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro geral (3)

Mecânico (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Oficial de manutenção (2)

Atendente de padaria (1)

Pedreiro de acabamento (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Oficial de manutenção civil (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.

Vagas: 50

50 Ajudante (3)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de produção PCD (1)

Auxiliar de operação (3)

Borracheiro (3)

Caldeireiro (1)

Consultor de vendas (3)

Gerente de vendas (2)

Irrigador (2)

Impressor flexografico (6)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Mecânico máquinas pesadas (1)

Mecânico manutenção caminhão diesel (1)

Mecânico diesel (1)

Mecatrônico (1)

Motorista administrativo (1)

Motorista op. guindaste (1)

Motorista op. munck (1)

Operador de co2 (1)

Pintor alpinista (4)

Pintor automotivo (1)

Pintor industrial (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de meio ambiente (1)

Tratorista (2)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para os seguintes e-mails: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para os seguintes e-mails: [email protected]