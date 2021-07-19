Sines contratam para 2.241 vagas de emprego e estágio do ES

Sines do ES oferecem centenas de vagas para soldador Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 2.241 vagas de emprego estágio de Norte a Sul do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar.

Há postos de trabalho para soldador, tubista industrial, torneiro mecânico, vendedor, acabador de mármore e granito, garçom, assistente de compras, mecânico, costureira, engenheiro mecânico, auxiliar administrativo, pedreiro, promotor de vendas, empregada doméstica, entre outros.

Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível no Sine da Serra , com 614 chances. Para o cargo de assistente de logística, são 22 vagas, enquanto que para operador de logística, 26, e soldador conta com 57 oportunidades. Há ainda vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (542) e nos Sines de Vila Velha (179) e Vitória (107).

Já no interior, o Sine de Aracruz conta com 488 oportunidades, incluindo para trabalhar na Imetame e no Estaleiro Jurong . O cargo de encanador tem 163 postos disponíveis e soldador, 115, em várias especialidades. Há ainda vagas nos Sines de Anchieta (30), Barra de São Francisco (8), Cachoeiro de Itapemirim (72), Colatina (30)l Linhares (38) e São Mateus (133).

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O objetivo da mudança é facilitar o processo para o candidato, alcançar mais pessoas e preencher mais vagas. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.

Vagas: 542

Açougueiro (9)

Ajudante - diurno (1)

Ajudante - noturno (1)

Ajudante (2)

Ajudante de armazém (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de motorista (6)

Almoxarife (3)

Amarrador (10)

Analista fiscal (1)

Assistente de monitoramento (1)

Assistente operacional (1)

Atendente – horista (5)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza industrial (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar departamento de pessoal (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Auxiliar operacional - diurno (1)

Auxiliar operacional (5)

Balconista de açougue (2)

Balconista de padaria (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Classificador pátio metálicos (1)

Conferente - diurno (1)

Conferente - noturno (1)

Consultores de vendas (40)

Coordenador administrativo (1)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (3)

Empacotador (2)

Empacotador de roupas (5)

Estagiário de TI (1)

Estágio administrativo (1)

Estágio setor compras (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (5)

Faturista (2)

Fiscal de loja (1)

Garçom – líde de salão (1)

Garçom (1)

Lanterneiro/funilaria (2)

Manicure (10)

Manobrista (1)

Mecânico de frota leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico I (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Mecânico industrial (1)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (8)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista carreteiro (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caminhão - viagens - cnh AD (2)

Motorista de manobra – cnh D (1)

Motorista truck cnh-D (10)

Oficial de manutenção predial (4)

Operador de caixa (4)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira retrátil/elétrica (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de escavadeira - contrato intermitente (1)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira – cnh D (1)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Operador de torno cnc (1)

Pedreiro (2)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas - panfletagem (5)

Promotor de vendas (1)

Representante de atendimento (40)

Separador (7)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (1)

Supervisor de rastreamento (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em equipamentos reprográficos (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (1)

Vendedor externo (3)

Vendedor porta a porta (20)

Vendedor pré-vendas (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (2)

Ajudante de produção (1)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar operacional logístico (5)

Auxiliar sanitizador (2)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Embalador (1)

Encanador hidráulico (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Motorista – cnh D (5)

Motorista – cnh D (5)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Boulevard Shopping.

Vagas: 179

Atendente balconista (15)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (2)

Chapeiro (1)

Coordenador administrativo (1)

Eletricista de manutenção industrial (100)

Garçom (15)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (2)

Mecânico de motor a gasolina (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Soldador (6)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor porta a porta (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, das 8 às 17 horas.

Vagas: 614

Acabador de mármore (1)

Acabador de pedras (1)

Açougueiro (3)

Ajudante de cozinha (6)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de compras - estágio (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de logística (22)

Auxiliar de logística pcd (8)

Auxiliar de mecânico ou técnico de refrigeração (1)

Auxiliar de operações pcd (1)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar mecânico automotiva e diesel (1)

Borracheiro (1)

Caseiro (1)

Conferente (2)

Consultor de vendas (4)

Consultor de vendas interno (1)

Corretor de imóveis (8)

Cortador de granito (1)

Costureira / pilotista (4)

Costureira / retista (9)

Cozinheiro (5)

Eletricista (100)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (7)

Eletricista força e controle (5)

Encanador (6)

Encarregado de obras (1)

Estoquista PCD (1)

Expedidor (4)

Faturista (1)

Fresador (1)

Garçom (4)

Instalador de acessórios (1)

Mecânico (68)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de máquinas pesadas (4)

Mecânico diesel (3)

Mecânico I - automotivo e diesel (1)

Mecânico II (3)

Mecânico III (3)

Mecânico industrial (31)

Mecânico soldador (2)

Modelista (5)

Montador de andaimes (50)

Montador instalador (10)

Mosqueadeira (5)

Motorista carreteiro (10)

Motorista munck (2)

Motorista operador de munck (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (4)

Operador de logística I (26)

Operador de máquina (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de retroescavadeira e motoniveladora - patrol (1)

Operador de torno CNC (1)

Operador de vendas e serviços PCD (1)

Orçamentista técnico (1)

Pedreiro - bloqueiro (7)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Representante comercial autônomo (2)

Representante de vendas (20)

Salgadeira (1)

Serralheiro (4)

Soldador eletrodo revestido (26)

Soldador II (57)

Supervisor de lavanderia (1)

Supervisor de obras (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico de segurança do trabalho pcd (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor (6)

Vendedor externo e interno (9)

Vendedor / vendedora (1)

Vendedor externo (7)

Vendedor interno (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site Trabalha Vix (trabalhavix.vitoria.es.gov.br). Na ferramenta, o trabalhador com o perfil da vaga ofertada, tem acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 107

Ajudante de obras (5)

Almoxarife (2)

Auxiliar de limpeza (11)

Borracheiro (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (6)

Eletricista de instalações industriais (20)

Encarregado de obras (1)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (3)

Masseiro - massas alimentícias (1)

Mecânico de automóvel (1)

Montador de equipamentos eletrônicos (10)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motofretista (10)

Pedreiro (1)

Pedreiro de edificações (15)

Técnico em administração (10)

Técnico de sistema automação industrial (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor - no comércio de mercadorias (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente.

Vagas: 488

Açougueiro (2)

Assistente técnico - Imetame (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Atendente de farmácia (2)

Carpinteiro (2)

Caldeireiro (1)

Consultor de vendas (10)

Encarregado de andaime (3)

Encarregado de mecânica - temporário (3)

Encanador - temporário (54)

Encanador (163)

Encarregado de caldeiraria - temporário (5)

Eletricista alpinista N1/N3 (3)

Eletricista FC (30)

Farmacêutico (1)

Funileiro C (1)

Gerente de manutenção de terraplanagem - Imetame (1)

Inspetor de solda (2)

Inspetor de qualidade (1)

Instrumentista (3)

Mecânico (10)

Mecânico ajustador (5)

Mecânico de manutenção - temporário (34)

Mecânico diesel (1)

Moleiro (1)

Montador de andaimes (30)

Montador de estruturas metálicas (10)

Operador de equipamento patrol/motoniveladora - Imetame (1)

Operador de equipamento escavadeira (1)

Operador de Grua (2)

Planejador (2)

Preparador de sucatas (1)

Selecionador de sucatas (1)

Soldador (4)

Soldador Tig/eletrodo (20)

Soldador Tig,Mig,eletrodo (50)

Soldador TIG (40)

Soldador MIG (5)

Soldador /eletrodo (5)

Supervisor de montagem - temporário (2)

Técnico de materiais (1)

Técnico de operações (3)

Técnico de segurança (4)

Torneiro mecânico (2)

Tubista industrial - Jurong (10)

Tubista industrial (6)

Zelador de manutenção civil (2)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 8

Assistente de logística (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de ponte rolante (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, localizada na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 72

Acabador de mármore e granito (4)

Ajudante de serrador (4)

Almoxarife (2)

Analista de cobrança (1)

Aplicador de resinas em pisos (2)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar de linha de produção (6)

Borracheiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Cortador de pedras (4)

Cozinheiro de restaurante - para trabalhar em Vargem Alta (1)

Eletricista de instalação de veículos automotores (2)

Jardineiro PCD (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Montador de veículos (2)

Operador de máquina a fio diamantado - operador de multifio (1)

Operador de máquina agrícola - roçadeira (1)

Operador de máquina de desdobramento de mármores (1)

Operador de máquinas fixas em geral - operador de multifios (1)

Pintor de automóveis (2)

Polidor de pedras (3)

Repositor de mercadorias (1)

Soldador (2)

Supervisor de vendas de serviços (3)

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia de informação PCD (1)

Técnico em eletromecânica (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor interno (8)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: atendimento presencial somente com agendamento. Para isso, o candidato precisa ligar para (27) 3721-7102. O currículo deve ser encaminhado para o e-mail [email protected] , com o número do PIS e do CPF.

Vagas: 30

Açougueiro (2)

Auxiliar de mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Bobinador eletricista (1)

Cortador de jeans (1)

Costureira (2)

Costureira de máquina reta (2)

Costureira de máquina 4 fios overlock (3)

Costureira jeans (1)

Empregada doméstica (1)

Estampador (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de produção - confecção (1)

Instalador de antenas (1)

Lanterneiro/ funileiro (2)

Mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Mecânico de caminhões (1)

Motorista de caminhão (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Operador de ponte rolante (1)

Promotor de vendas (2)

Supervisor de vendas - porta a porta (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 38

Apontador (1)

Armador (3)

Assistente de engenharia (1)

Assistente de qualidade (1)

Auxiliar de oficina mecânica (1)

Cozinheiro (1)

Cortador de granitos (1)

Expedição (1)

Estagiário engenharia civil (2)

Estoquista irrigação (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de vendas (1)

Lavadeira para hotel (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico veículos pesados (1)

Pedreiro (4)

Soldador (11)

Técnico informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o atendimento pode ser presencial, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina, São Mateus; ou por e-mail: [email protected]

Vagas: 133

Acabador de mármore (1)

Assistente financeiro (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de operador GOE (1)

Auxiliar de capotaria (1)

Ajudante florestal (2)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Caminhoneiro caçambeiro (3)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas externas (2)

Consultor de vendas (3)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista (1)

Eletricista de automóvel (1)

Eletromecânico (1)

Engenheiro eletricista (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de curso superior (2)

Garçom (5)

Instrutor de inglês (1)

Instrutor de francês (1)

Isolador (2)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico alinhador (1)

Meio oficial (7)

Motorista de caminhão pipa (2)

Operador polivalente de máquina (3)

Operador de grua PCD (4)

Operador de GOE (1)

Operador de Instalações industriais (1)

Operador logístico (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de UGV (1)

Operador de Sonolog (1)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (2)

Polidor de veículos (2)

Representante comercial (2)

Soldador - vaga para Aracruz (35)

Soldador (1)

Supervisor de automação (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em automação (2)

Vendedor (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor externo (6)

Veterinário (1)

Vigia (4)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 17 horas, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n°, Centro.