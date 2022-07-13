Sine de Anchieta tem quase 200 vagas de emprego; maioria na indústria

Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Sine de Anchieta , município que fica no Sul do Espírito Santo , está com 196 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (13), a maioria delas para trabalhar na indústria. Os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, para se candidatar.

De acordo com a gerência da unidade, somente serão atendidas as pessoas que estiverem munidas de toda documentação exigida pela vaga em aberto e estiverem dentro das especificações exigidas pelo empregador.

É necessário levar o currículo atualizado com foto constando número do PIS, carteira de identidade, CPF ou habilitação, certificados de cursos quando exigidos na descrição da vaga,declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, trazer o contrato de aluguél), carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família (esf).

As vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Para cada oportunidade, há um limite de encaminhamento especificado pela empresa.

O Sine de Anchieta fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

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