Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

Sine de Anchieta tem quase 200 vagas de emprego; maioria na indústria

Postos de trabalho são para eletricista industrial, mecânico de operação, operador de equipamentos, auxiliar mecânico, soldador, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jul 2022 às 10:44

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 10:44

Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Sine de Anchieta, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 196 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (13), a maioria delas para trabalhar na indústria. Os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, para se candidatar.
De acordo com a gerência da unidade, somente serão atendidas as pessoas que estiverem munidas de toda documentação exigida pela vaga em aberto e estiverem dentro das especificações exigidas pelo empregador.
É necessário levar o currículo atualizado com foto constando número do PIS, carteira de identidade, CPF ou habilitação, certificados de cursos quando exigidos na descrição da vaga,declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, trazer o contrato de aluguél), carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família (esf).
As vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Para cada oportunidade, há um limite de encaminhamento especificado pela empresa.
O Sine de Anchieta fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
CONFIRA AS VAGAS
  • Acoplador (6)
  • Ajudante de obras civis (9)
  • Ajudante geral (8)
  • Assistente de manutenção (4)
  • Auxiliar controle de qualidade (6)
  • Auxiliar de cozinha (4)
  • Auxiliar de manutenção industrial (18)
  • Auxiliar de mecânico (21)
  • Auxiliar de movimentação de cargas e materiais (23)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de limpeza (3)
  • Auxiliar de suporte técnico (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Caldeireiro (1)
  • Camareira (4)
  • Coordenador adm/financeiro/Rh (1)
  • Coordenador de alimentos e bebidas (1)
  • Coordenador de recepção (1)
  • Eletricista industrial (3)
  • Garçom (5)
  • Lixador - biselador (6)
  • Manobrista (2)
  • Mecânico de manutenção (3)
  • Operador de equipamentos (21)
  • Pedreiro (5)
  • Recepcionista de hotel (6)
  • Rigger (11)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de andares/lavanderia/ limpeza (1)
  • Supervisor de montagem (3)
  • Supervisor de operação (3)
  • Técnico mecânico/ Encarregado de manutenção (3)
  • Técnico segurança do trabalho (3)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Tradutor (6)

LEIA MAIS 

Sines oferecem 2.642 vagas de emprego e estágio no ES

Mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas na área da Saúde

Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG

Novos negócios movimentam 1,2 bi e devem abrir 4.370 empregos no ES

Como se vestir para uma entrevista de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Empregos (ES) espírito santo Sine
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados