Siderúrgica abre inscrições para 29 vagas de menor aprendiz em Cariacica

Fachada da fábrica da Simec Cariacica, antiga planta da ArcelorMittal Crédito: Simec/Divulgação

A siderúrgica Simec Cariacica está com inscrições abertas para o Programa Aprendizagem 2022. Os interessados em participar do processo seletivo devem retirar a ficha de cadastro na recepção de visitantes da empresa, localizada no bairro Jardim América, em Cariacica

São, ao todo, 29 vagas para jovens nascidos entre 6 de janeiro de 2004 e 6 de junho de 2005. As fichas de cadastro devem ser devolvidas devidamente preenchidas até o próximo dia 8 de setembro.

Além de estar dentro da faixa etária recomendada, é obrigatório ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Também serão aceitos candidatos com necessidades especiais.

As etapas da seleção envolvem aplicação de prova objetiva de Português e Matemática, dinâmica de grupo, entrevista socioeconômica, realização de exames médicos e conferência da relação de documentos. Cada uma dessas etapas é eliminatória.