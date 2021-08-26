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Siderúrgica abre inscrições para 29 vagas de menor aprendiz em Cariacica

Podem participar da seleção nascidos entre 2004 e 2005. É obrigatório ter concluído ou estar cursando o ensino médio

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:47
Fachada da fábrica da Simec Cariacica, antiga planta da ArcelorMittal
Fachada da fábrica da Simec Cariacica, antiga planta da ArcelorMittal Crédito: Simec/Divulgação
A siderúrgica Simec Cariacica está com inscrições abertas para o Programa Aprendizagem 2022. Os interessados em participar do processo seletivo devem retirar a ficha de cadastro na recepção de visitantes da empresa, localizada no bairro Jardim América, em Cariacica.
São, ao todo, 29 vagas para jovens nascidos entre 6 de janeiro de 2004 e 6 de junho de 2005. As fichas de cadastro devem ser devolvidas devidamente preenchidas até o próximo dia 8 de setembro.

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Além de estar dentro da faixa etária recomendada, é obrigatório ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Também serão aceitos candidatos com necessidades especiais.
As etapas da seleção envolvem aplicação de prova objetiva de Português e Matemática, dinâmica de grupo, entrevista socioeconômica, realização de exames médicos e conferência da relação de documentos. Cada uma dessas etapas é eliminatória.
O grupo mexicano Simec, um dos principais produtores de aços especiais do mundo, opera desde 2018 a fábrica em Cariacica, no Espírito Santo, que foi adquirida da ArcelorMittal Brasil.

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