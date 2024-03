Shoppings abrem mais de 100 vagas de emprego na Grande Vitória

Há diversas chances para vendedor, gerente, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, entre outras; confira como se candidatar

Os shoppings da Grande Vitória estão com 131 vagas de emprego abertas para diversos cargos de nível médio. Há postos temporários e efetivos. As oportunidades são para vendedor, gerente, operador de caixa, assistente administrativo, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras funções.

Somente no Shopping Vitória, há 40 vagas em diferentes lojas e estabelecimentos. As chances vão de vendedor a gerente de loja e estão disponíveis no site do shopping, onde também é possível cadastrar currículos.