Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

A crise que atingiu o mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavirus passou longe do setor de tecnologia da informação. As empresas que atuam na área ampliaram o número de contratações durante todo o ano de 2020 e a abertura de novos postos deve continuar acelerada por um bom tempo.
Isso se deve ao fato das organizações estarem investindo na transformação digital, no aumento da venda de produtos e serviços pela internet e na aceleração de projetos que estavam engavetados, entre outros fatores. A boa notícia é que as vagas de trabalho estão disponíveis tanto nas empresas de tecnologia quanto em outras companhias.
Entre as carreiras em alta estão a de desenvolvedor, analista de segurança da informação, cientista de dados, engenheiro de software, técnico de informática, designer de inovação e analista desenvolvedor.
Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) aponta que o setor de TI deve contratar cerca de 420 mil pessoas em todo o país até 2024. As oportunidades serão para trabalhadores de todas as idades e com níveis técnico e superior.
Segundo o CEO da MPJ Solutions, empresa de consultoria e TI de São Paulo, Jerry Soares, as contratações aumentaram 143% no ano passado e a expectativa para 2021 é de que esse número triplique.
O executivo destaca que o perfil mais requisitado pelas empresas são de profissionais especializados em metodologia ágil, Data Analytics e gestão de projetos. A MPJ Solutions é uma empresa destinada a selecionar e alocar profissionais de tecnologia.
Para ele, algumas profissões serão ainda mais promissoras para os próximos anos, principalmente com a integração entre o real e o virtual, por conta de novas tecnologias como o 5G.
“Com o início dessa operação no país, haverá um impacto extremamente relevante na mão de obra, uma vez que as novas tecnologias exigem profissionais qualificados e a escassez deles, será o grande desafio a ser enfrentado em 2021”, afirma Soares.
O diretor-presidente da Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on), Emílio Barbosa, concorda que a falta de mão de obra é um dos entraves enfrentados pelos empresários do ramo. Segundo ele, a formação de trabalhadores ainda é pequena em relação à necessidade do segmento.
A Act!on conversa constantemente com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e as universidades para que seja ampliado o número de alunos formados para, assim, o setor poder atender todos os projetos.
“A formação que temos hoje não dá conta. A minha empresa, por exemplo, chegou a recusar a prestação de um serviço por falta de gente para trabalhar. Existe uma demanda maior do que a capacidade que temos de atender. Um outro problema que o mercado capixaba começou a enfrentar é a concorrência com empresas de tecnologia de outros Estados, principalmente com a possibilidade de trabalho em home office”, afirma.
Uma alternativa encontrada por alguns empresários é investir na capacitação dos profissionais. O CEO da Mogai, Franco Machado, destaca que a empresa busca uma formação muito específica e, por isso, a necessidade de treinamento.
SOBRE AS VAGAS
Prova de que o mercado de TI está em alta é que algumas empresas do setor já anunciaram a expansão de suas atuações. É o caso da fintech capixaba Picpay que vai contratar 450 profissionais da área da tecnologia em todo o país no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades são para cargos como cientista de dados e engenheiro de software. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam empregados cerca de mil colaboradores.
Outra empresa do ramo, a ISH Tecnologia, informou, em sua página do Linkedin, que a expectativa é contratar 100 novos profissionais até março.
Muitas empresas de TI abrem a possibilidade de trabalho em home office, podendo o profissional concorrer às oportunidades disponíveis em qualquer Estado do país.
CONFIRA ALGUMAS VAGAS
Picpay
- Vagas para o ES:
- Analista de dados júnior (Operações)
- Frontend Engineer - Sênior (Growth)
- Pessoa desenvolvedora PHP - pleno (Feature Management)
- Vagas para São Paulo: inclusive para trabalho remoto
- Analista de dados sênior (crédito pessoal)
- Analista de dados sênior (Data Analyst)
- Analista de growth performance (cards)
- Analista de integração PL (negócios)
- Analista de negócios sênior (IAF Chargeback)
- Analista de product growth
- Analista de segurança da informação sênior
- Cientista de dados júnior, pleno e sênior (inteligência artificial)
- Data platform engineer specialist
- Data science pleno
- Data science tech lead
- Data support engineering specialist
- Desenvolvedor java - júnior
- DevOps especialista
- DevOps Pleno
- Especialista de negócios TI
- Gerente de Tecnologia | Backoffice e Atendimento
- iOS engineer
- Pessoa desenvolvedora Android
- Pessoa desenvolvedora Backend
- Pessoa desenvolvedora iOS
- Pessoa desenvolvedora Java
- Pessoa desenvolvedora PHP
- Pessoa engenheira de dados pleno
- Pessoa engenheira de qualidade de software
Actiz Optimizers
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] e/ou no perfil do Linkedin.
- Vagas:
- Analista de desenvolvimento junior (necessário conhecimento de Lógica de Programação)
- Analista de desenvolvimento sênior (necessário conhecimento de linguagem de programação C# e ASP.NET)
- Analista de desenvolvimento pleno (Necessário conhecimento de linguagem de programação C#, ASP.NET, Javascript)
ISH TECNOLOGIA
Como se candidatar: o candidato pode fazer o cadastro no site.
- Vagas para o ES:
- Analista de suporte - Redes (1)
- Técnico de microinformática júnior (4)
- Senior python developer (1)
- Estagiário de business intelligence (Power BI)
- Vagas para outros Estados:
- Analista de segurança da informação
- Consultor de segurança da informação
- Threat hunting analyst
- Cyber defense analyst sênior
- Cyber exploitation analyst pleno
- Consultor de TI pleno
Will Bank
- Vagas para o ES:
- Analista de segurança da informação sênior
- Vagas para outros Estados:
- Android developer sênior
- Backend developer java sênior
- Backend developer node.js sênior
- Controllership manager
- Data Lead
- Flutter developer sênior
- iOS developer sênior
- Product manager - cartão
- Product manager - growth
- QA Analyst (mobile e web)
- Remote data engineer
Autoglass
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site.
- Vagas: toda para Vila Velha
- Analista de contratos e ativos TI
- Analista de dados
- Analista de datacenter - redes
- Analista de projetos de TI
- Analista de segurança da informação
- Analista de suporte
- Analista de telecomunicações
- Analista programador
- Coordenador de inovação e melhoria
- DevBucket
- Estagiário - análise de dados
- Líder de equipe TI
- Product Owner
- Programador sênior
Psicoespaço
- Vagas:
- Analista de sistemas pleno
- Desenvolvedor WEB (home office)
Lince Humanização
- Vagas:
- Desenvolvedor.NET
Wakke
- Vagas:
- Vendedor de software
- Analista de prospecção
- Gerente comercial
- Consultor de negócios
- Estagiário teste
- Estagiário de TI (Infraestrutura e Banco de Dados)
Mindworks
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga:
- Técnico de suporte
Vixteam
- Vagas para o ES:
- Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)
- Analista consultor de software
- Vagas para Santa Catarina
- Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)
- Analista desenvolvedor Java e .Net
- Vagas para São Paulo:
- Analista consultor de software
Loga
Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
- Vagas:
- Instalador e reparador de linhas
- Supervisor comercial e-commerce
- Consultor predial
- Assistente operacional de telefonia