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Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, empresas ampliaram a demanda por mão de obra nesse segmento; veja algumas empresas que estão contratando

Publicado em 01 de Março de 2021 às 02:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2021 às 02:00
mercado de trabalho aquecido para profissional de TI
Mercado de trabalho aquecido para profissional de TI Crédito: Pixabay
A crise que atingiu o mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavirus passou longe do setor de tecnologia da informação. As empresas que atuam na área ampliaram o número de contratações durante todo o ano de 2020 e a abertura de novos postos deve continuar acelerada por um bom tempo.
Isso se deve ao fato das organizações estarem investindo na transformação digital, no aumento da venda de produtos e serviços pela internet e na aceleração de projetos que estavam engavetados, entre outros fatores. A boa notícia é que as vagas de trabalho estão disponíveis tanto nas empresas de tecnologia quanto em outras companhias. 
Entre as carreiras em alta estão a de desenvolvedor, analista de segurança da informação, cientista de dados, engenheiro de software, técnico de informática, designer de inovação e analista desenvolvedor.
Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) aponta que o setor de TI deve contratar cerca de 420 mil pessoas em todo o país até 2024. As oportunidades serão para trabalhadores de todas as idades e com níveis técnico e superior.
Segundo o CEO da MPJ Solutions, empresa de consultoria e TI de São Paulo, Jerry Soares, as contratações aumentaram 143% no ano passado e a expectativa para 2021 é de que esse número triplique.
O executivo destaca que o perfil mais requisitado pelas empresas são de profissionais especializados em metodologia ágil, Data Analytics e gestão de projetos. A MPJ Solutions é uma empresa destinada a selecionar e alocar profissionais de tecnologia.
Para ele, algumas profissões serão ainda mais promissoras para os próximos anos, principalmente com a integração entre o real e o virtual, por conta de novas tecnologias como o 5G.
“Com o início dessa operação no país, haverá um impacto extremamente relevante na mão de obra, uma vez que as novas tecnologias exigem profissionais qualificados e a escassez deles, será o grande desafio a ser enfrentado em 2021”, afirma Soares.
O diretor-presidente da Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on), Emílio Barbosa, concorda que a falta de mão de obra é um dos entraves enfrentados pelos empresários do ramo. Segundo ele, a formação de trabalhadores ainda é pequena em relação à necessidade do segmento.
A Act!on conversa constantemente com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e as universidades para que seja ampliado o número de alunos formados para, assim, o setor poder atender todos os projetos.

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“A formação que temos hoje não dá conta. A minha empresa, por exemplo, chegou a recusar a prestação de um serviço por falta de gente para trabalhar. Existe uma demanda maior do que a capacidade que temos de atender. Um outro problema que o mercado capixaba começou a enfrentar é a concorrência com empresas de tecnologia de outros Estados, principalmente com a possibilidade de trabalho em home office”, afirma.
Uma alternativa encontrada por alguns empresários é investir na capacitação dos profissionais. O CEO da Mogai, Franco Machado, destaca que a empresa busca uma formação muito específica e, por isso, a necessidade de treinamento.

SOBRE AS VAGAS

Prova de que o mercado de TI está em alta é que algumas empresas do setor já anunciaram a expansão de suas atuações. É o caso da fintech capixaba Picpay que vai contratar 450 profissionais da área da tecnologia em todo o país no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades são para cargos como cientista de dados e engenheiro de software. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam empregados cerca de mil colaboradores.
Outra empresa do ramo, a ISH Tecnologia, informou, em sua página do Linkedin, que a expectativa é contratar 100 novos profissionais até março.

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Muitas empresas de TI abrem a possibilidade de trabalho em home office, podendo o profissional concorrer às oportunidades disponíveis em qualquer Estado do país.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para o ES:
  • Analista de dados júnior (Operações)
  • Frontend Engineer - Sênior (Growth)
  • Pessoa desenvolvedora PHP - pleno (Feature Management)
  • Vagas para São Paulo: inclusive para trabalho remoto
  • Analista de dados sênior (crédito pessoal)
  • Analista de dados sênior (Data Analyst)
  • Analista de growth performance (cards)
  • Analista de integração PL (negócios)
  • Analista de negócios sênior (IAF Chargeback)
  • Analista de product growth
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Cientista de dados júnior, pleno e sênior (inteligência artificial)
  • Data platform engineer specialist
  • Data science pleno 
  • Data science tech lead 
  • Data support engineering specialist
  • Desenvolvedor java - júnior 
  • DevOps especialista
  • DevOps Pleno
  • Especialista de negócios TI 
  • Gerente de Tecnologia | Backoffice e Atendimento
  • iOS engineer 
  • Pessoa desenvolvedora Android 
  • Pessoa desenvolvedora Backend 
  • Pessoa desenvolvedora iOS 
  • Pessoa desenvolvedora Java
  • Pessoa desenvolvedora PHP 
  • Pessoa engenheira de dados pleno 
  • Pessoa engenheira de qualidade de software 

Actiz Optimizers

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] e/ou no perfil do Linkedin. 
  • Vagas: 
  • Analista de desenvolvimento junior (necessário conhecimento de Lógica de Programação)
  • Analista de desenvolvimento sênior (necessário conhecimento de linguagem de programação C# e ASP.NET)
  • Analista de desenvolvimento pleno (Necessário conhecimento de linguagem de programação C#, ASP.NET, Javascript)

ISH TECNOLOGIA

Como se candidatar: o candidato pode fazer o cadastro no site
  • Vagas para o ES: 
  • Analista de suporte - Redes (1)
  • Técnico de microinformática júnior (4)
  • Senior python developer (1)
  • Estagiário de business intelligence (Power BI)
  • Vagas para outros Estados:
  • Analista de segurança da informação 
  • Consultor de segurança da informação
  • Threat hunting analyst 
  • Cyber defense analyst sênior 
  • Cyber exploitation analyst pleno
  • Consultor de TI pleno

Will Bank

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para o ES: 
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Vagas para outros Estados:
  • Android developer sênior
  • Backend developer java sênior
  • Backend developer node.js sênior
  • Controllership manager
  • Data Lead
  • Flutter developer sênior
  • iOS developer sênior
  • Product manager - cartão
  • Product manager - growth
  • QA Analyst (mobile e web) 
  • Remote data engineer 

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Mercado de trabalho exigirá novas habilidades da geração pós-pandemia

Autoglass

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site.
  • Vagas: toda para Vila Velha
  • Analista de contratos e ativos TI 
  • Analista de dados
  • Analista de datacenter - redes
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de suporte
  • Analista de telecomunicações
  • Analista programador
  • Coordenador de inovação e melhoria
  • DevBucket
  • Estagiário - análise de dados
  • Líder de equipe TI
  • Product Owner
  • Programador sênior

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Analista de sistemas pleno 
  • Desenvolvedor WEB (home office)

Lince Humanização

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Desenvolvedor.NET

Wakke

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Vendedor de software
  • Analista de prospecção
  • Gerente comercial
  • Consultor de negócios
  • Estagiário teste
  • Estagiário de TI (Infraestrutura e Banco de Dados)

Mindworks

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 
  • Técnico de suporte

Vixteam

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para o ES:
  • Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)
  • Analista consultor de software

  • Vagas para Santa Catarina
  • Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)
  • Analista desenvolvedor Java e .Net

  • Vagas para São Paulo:
  • Analista consultor de software

Loga

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
  • Vagas:
  • Instalador e reparador de linhas
  • Supervisor comercial e-commerce
  • Consultor predial
  • Assistente operacional de telefonia

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