Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

Mercado de trabalho aquecido para profissional de TI Crédito: Pixabay

A crise que atingiu o mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavirus passou longe do setor de tecnologia da informação. As empresas que atuam na área ampliaram o número de contratações durante todo o ano de 2020 e a abertura de novos postos deve continuar acelerada por um bom tempo.

Isso se deve ao fato das organizações estarem investindo na transformação digital, no aumento da venda de produtos e serviços pela internet e na aceleração de projetos que estavam engavetados, entre outros fatores. A boa notícia é que as vagas de trabalho estão disponíveis tanto nas empresas de tecnologia quanto em outras companhias.

Entre as carreiras em alta estão a de desenvolvedor, analista de segurança da informação, cientista de dados, engenheiro de software, técnico de informática, designer de inovação e analista desenvolvedor.

Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) aponta que o setor de TI deve contratar cerca de 420 mil pessoas em todo o país até 2024. As oportunidades serão para trabalhadores de todas as idades e com níveis técnico e superior.

Segundo o CEO da MPJ Solutions, empresa de consultoria e TI de São Paulo, Jerry Soares, as contratações aumentaram 143% no ano passado e a expectativa para 2021 é de que esse número triplique.

O executivo destaca que o perfil mais requisitado pelas empresas são de profissionais especializados em metodologia ágil, Data Analytics e gestão de projetos. A MPJ Solutions é uma empresa destinada a selecionar e alocar profissionais de tecnologia.

Para ele, algumas profissões serão ainda mais promissoras para os próximos anos, principalmente com a integração entre o real e o virtual, por conta de novas tecnologias como o 5G.

“Com o início dessa operação no país, haverá um impacto extremamente relevante na mão de obra, uma vez que as novas tecnologias exigem profissionais qualificados e a escassez deles, será o grande desafio a ser enfrentado em 2021”, afirma Soares.

O diretor-presidente da Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on), Emílio Barbosa, concorda que a falta de mão de obra é um dos entraves enfrentados pelos empresários do ramo. Segundo ele, a formação de trabalhadores ainda é pequena em relação à necessidade do segmento.

A Act!on conversa constantemente com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e as universidades para que seja ampliado o número de alunos formados para, assim, o setor poder atender todos os projetos.

“A formação que temos hoje não dá conta. A minha empresa, por exemplo, chegou a recusar a prestação de um serviço por falta de gente para trabalhar. Existe uma demanda maior do que a capacidade que temos de atender. Um outro problema que o mercado capixaba começou a enfrentar é a concorrência com empresas de tecnologia de outros Estados, principalmente com a possibilidade de trabalho em home office”, afirma.

Uma alternativa encontrada por alguns empresários é investir na capacitação dos profissionais. O CEO da Mogai, Franco Machado, destaca que a empresa busca uma formação muito específica e, por isso, a necessidade de treinamento.

SOBRE AS VAGAS

Prova de que o mercado de TI está em alta é que algumas empresas do setor já anunciaram a expansão de suas atuações. É o caso da fintech capixaba Picpay que vai contratar 450 profissionais da área da tecnologia em todo o país no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades são para cargos como cientista de dados e engenheiro de software. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam empregados cerca de mil colaboradores.

Outra empresa do ramo, a ISH Tecnologia, informou, em sua página do Linkedin, que a expectativa é contratar 100 novos profissionais até março.

Muitas empresas de TI abrem a possibilidade de trabalho em home office, podendo o profissional concorrer às oportunidades disponíveis em qualquer Estado do país.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas para o ES:

Analista de dados júnior (Operações)

Frontend Engineer - Sênior (Growth)

Pessoa desenvolvedora PHP - pleno (Feature Management)

Vagas para São Paulo: inclusive para trabalho remoto

inclusive para trabalho remoto Analista de dados sênior (crédito pessoal)

Analista de dados sênior (Data Analyst)

Analista de growth performance (cards)



Analista de integração PL (negócios)

Analista de negócios sênior (IAF Chargeback)

Analista de product growth

Analista de segurança da informação sênior

Cientista de dados júnior, pleno e sênior (inteligência artificial)

Data platform engineer specialist

Data science pleno

Data science tech lead

Data support engineering specialist

Desenvolvedor java - júnior

DevOps especialista

DevOps Pleno

Especialista de negócios TI

Gerente de Tecnologia | Backoffice e Atendimento

iOS engineer

Pessoa desenvolvedora Android

Pessoa desenvolvedora Backend

Pessoa desenvolvedora iOS

Pessoa desenvolvedora Java

Pessoa desenvolvedora PHP

Pessoa engenheira de dados pleno

Pessoa engenheira de qualidade de software

Actiz Optimizers

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: : Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] e/ou no perfil do Linkedin.

Vagas:

Analista de desenvolvimento junior (necessário conhecimento de Lógica de Programação)

Analista de desenvolvimento sênior (necessário conhecimento de linguagem de programação C# e ASP.NET)

Analista de desenvolvimento pleno (Necessário conhecimento de linguagem de programação C#, ASP.NET, Javascript)

ISH TECNOLOGIA

Como se candidatar: o candidato pode fazer o cadastro no o candidato pode fazer o cadastro no site

Vagas para o ES:

Analista de suporte - Redes (1)



Técnico de microinformática júnior (4)



Senior python developer (1)



Estagiário de business intelligence (Power BI)

Vagas para outros Estados:

Analista de segurança da informação

Consultor de segurança da informação

Threat hunting analyst

Cyber defense analyst sênior

Cyber exploitation analyst pleno



Consultor de TI pleno



Will Bank

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas para o ES:

Analista de segurança da informação sênior

Vagas para outros Estados:

Android developer sênior

Backend developer java sênior

Backend developer node.js sênior

Controllership manager

Data Lead

Flutter developer sênior

iOS developer sênior

Product manager - cartão



Product manager - growth

QA Analyst (mobile e web)

Remote data engineer

Autoglass

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site

Vagas: toda para Vila Velha

toda para Vila Velha Analista de contratos e ativos TI

Analista de dados

Analista de datacenter - redes

Analista de projetos de TI

Analista de segurança da informação

Analista de suporte

Analista de telecomunicações

Analista programador

Coordenador de inovação e melhoria

DevBucket

Estagiário - análise de dados

Líder de equipe TI

Product Owner

Programador sênior

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no : os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Analista de sistemas pleno

Desenvolvedor WEB (home office)

Lince Humanização

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Desenvolvedor.NET

Wakke

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Vendedor de software

Analista de prospecção

Gerente comercial

Consultor de negócios

Estagiário teste

Estagiário de TI (Infraestrutura e Banco de Dados)

Mindworks

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vaga:

Técnico de suporte

Vixteam

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas para o ES:

Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)

Analista consultor de software





Vagas para Santa Catarina

Desenvolvedor.Net (pleno e sênior)

Analista desenvolvedor Java e .Net





Vagas para São Paulo:

Analista consultor de software

Loga

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. interessados devem enviar currículo paracom o nome da função no assunto.