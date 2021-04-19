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Postos de trabalho

Semana começa com 415 vagas de emprego nos Sines do ES

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com chances em cargos como mecânico, auxiliar de limpeza, vendedor e desenvolvedor de TI; veja como se candidatar

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2021 às 11:27
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
Os trabalhadores que estão à procura de emprego com carteira assinada devem ficar atentos. A semana começa com 415 postos de trabalho disponíveis nas agências do Sine de VitóriaVila Velha, Serra e Linhares.
Nesta segunda-feira (19), as oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há vagas para funções como açougueiro, ajudante de obras, fonoaudiólogo, auxiliar de limpeza, marceneiro, mecânico e vendedor. É bom lembrar que as chances são atualizadas diariamente e que podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Capital e em Vila Velha, os atendimentos ocorrem por meio de plataformas digitais, enquanto que na Serra e Linhares, os trabalhadores podem fazer o cadastro presencialmente.
A maior oferta de vagas está disponível na unidade de Vila Velha. Ao todo, são 244 postos de trabalho, dos quais 100 para desenvolvedores de TI. Já no Sine da Serra, há 130 vagas. Deste total, 20 são para o cargo de operador de processo industrial e 10 para motorista carreteiro. Em Vitória, a oferta é de cinco cargos.
O Sine de Linhares tem 36 vagas de trabalho. De acordo com a unidade, o atendimento será realizado de forma presencial, com duas pessoas por vez. São vagas para consultor de vendas externas, copeira hospitalar, porteiro e borracheiro, dentre outros.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site da prefeitura.
  • Vagas: 244
  • Açougueiro  (20)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (7)  
  • Ajudante de obras  (2)
  • Analista de marketing (2)
  • Atendente de mesa  (3)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de padeiro  (20)
  • Auxiliar de torneiro mecânico (1)
  • Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
  • Caldeireiro - chapas de ferro e aço (1)
  • Chefe de serviço de limpeza (2)
  • Consultor de vendas (20)
  • Desenvolvedor de TI (100)
  • Encarregado de frios (10)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de automóvel (1)
  • Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (2)
  • Montador de móveis de madeira  (1)
  • Motorista carreteiro TVV  (17)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Operador de teleatendimento ativo - telemarketing (1)
  • Pedreiro (1)
  • Soldador (2)
  • Subgerente de restaurante (1)
  • Técnico de edificações (1)
  • Vendedor interno (31)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.
  • Vagas: 5
  • Balconista de açougue (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Serralheiro (1)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
  • Técnico de telecomunicações (1)

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SINE DA SERRA

Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. Por conta da pandemia, o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8 às 14 horas. 
  • Vagas: 130
  • Ajudante (4)
  • Ajudante de mecânica de empilhadeira (4)
  • Almoxarife (1)
  • Aplicador de material isolante (1)
  • Auxiliar de expedição (10)
  • Auxiliar de marcenaria (1)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de TI (2)
  • Caldeireiro (3)
  • Camareira (3)
  • Colocador de outdoor (3)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista de caminhões (3)
  • Encarregado de produção na área de poliuretano (1)
  • Estofador (3)
  • Líder de obras (2)
  • Mecânico automotivo (4)
  • Mecânico de manutenção (2)
  • Mecânico de manutenção máquinas pesadas - linha amarela (2)
  • Motorista carreteiro (10)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de processo industrial I (20)
  • Operador de roçadeira / jardineiro (3)
  • Operador industrial (13)
  • Plotador (3)
  • Soldador (3)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico de instalação (4)
  • Técnico de segurança do trabalho (3)
  • Técnico em edificações (3)
  • Técnico em empilhadeira / mecânico de empilhadeira (4)
  • Técnico em mecânica (3)
  • Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)
  • Zelador (4)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento será realizado de forma presencial, com duas pessoas por vez. O trabalhador precisa levar o currículo, Carteira de Trabalho e Previdência Social com o número do PIS; além do RG e CPF, bem como seu contato e endereço atualizados. O Sine funciona na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro, das 8 às 13 horas.
  • Vagas: 36
  • Borracheiro (3)
  • Consultor de vendas (2)
  • Consultor de vendas externas (6)
  • Copeira hospitalar (4)
  • Cozinheira (2)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Gerente de vendas (2)
  • Impressor flexográfico (6)
  • Lanterneiro (1)
  • Lubrificador (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecatrônico (1)
  • Operador CO2 (1)
  • Pintor automotivo (1)
  • Porteiro (2)
  • Terapeuta ocupacional (1)

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