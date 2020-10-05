Semana começa com 1.610 vagas de emprego nos Sines do ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.610 vagas de emprego de Norte a Sul do Espírito Santo . As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo que alguns deles exigem experiência.

As chances são para padeiro, pedreiro, costureira, mecânico, garçom, marceneiro, farmacêutico, auxiliar de cozinha, designer de unha em gel, operador de retroescavadeira, vendedor, entre outras.

Os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada agência, pois algumas já retomaram às atividades presenciais e outras ainda recebem a documentação por e-mail.

Na Grande Vitória, Sine da Serra e a Agência do Trabalho de Viana já recebem os trabalhadores presencialmente, enquanto que o Sine de Vila Velha e a Agência do Trabalhador de Cariacica atentem os profissionais por e-mail.

Já no interior, as agências do Sine de Barra de São Francisco, Aracruz, São Mateus e Colatina ainda recebem e-mail com os currículos e as demais unidades atendem presencialmente.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Como se candidatar: O atendimento ocorre, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 130

Ajudante de cozinha (2)

Almoxarife operador (1)

Atendente (50)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Balconista de farmácia (3)

Caldeireiro de manutenção (1)

Caldeireiro serralheiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (2)

Farmacêutico (1)

Garçom (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de motocicletas (1)

Operador de rolo compactor (2)

Projetista na construção civil (1)

Serralheiro de alumínio (2)

Soldador mig (3)

Técnico de planejamento (1)

Técnico de refrigeração industrial (1)

Técnico em medição (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 308

Acabador de granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de entrega (8)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Arrematadeira (2)

Assistente de logística (1)

Assistente fiscal (1)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estamparia (3)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de motorista (5)

Auxiliar de obra (3)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Balconista de açougue (4)

Camareira (5)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Consultor técnico (1)

Controlador de manutenção (1)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de merchandising (1)

Cortador de tecidos (2)

Costureira (4)

Designer de unhas em gel (2)

Eletricista de força e controle III (1)

Empacotador (3)

Encanador /bombeiro hidráulico (3)

Encarregado de mercearia ou hortifruti (1)

Encarregado de produção (1)

Entregador de veículos (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estagiária administrativo (1)

Estágio em administração (3)

Estágio em call center - ensino superior (3)

Estágio em call center - ensino técnico (4)

Estágio em odontologia (1)

Estágio em recrutamento e seleção (1)

Estágio em social media (1)

Estágio em técnico em saúde bucal (2)

Estágio ensino médio - atendimento ao cliente (1)

Estágio superior em engenharia civil (1)

Estágio superior em marketing, publicidade e propaganda, jornalismo, desenho industrial (2)

Estágio técnico em enfermagem (1)

Estágio técnico em segurança do trabalho (2)

Estampador de tecidos (2)

Estoquista (5)

Fiscal de segurança (1)

Gestor ou analista de importação e exportação - vendas e-commerce (1)

Jardineiro (2)

Lavador automotivo (3)

Lavador de veículo (1)

Maçariqueiro (2)

Manicure (11)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico (1)

Mecânico de carreta (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas iii (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mosqueadeira (2)

Motorista bitrem (6)

Motorista carreteiro (40)

motorista CNH D(2)

Motorista de caminhão (3)

Motorista de caminhão truck (4)

Motorista de distribuição (2)

Motorista de munk (1)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (2)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Orientador comercial (1)

Pedreiro (8)

Pintor industrial (1)

Pintor veicular (1)

Podóloga (1)

Polidor automotivo (3)

Porteiro (1)

Promotor de vendas externo (5)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadoria (2)

Serralheiro (3)

Soldador (1)

Técnico eletrotécnica ou automação industrial (2)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes. (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de consórcio externo (10)

Vendedor externo  abordagem (2)

Vendedor externo para consórcio de motocicletas (3)

Vendedor interno telemarketing (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de farmácia (2)

Atendente- repositor (3)

Auxiliar de produção (2)

Técnico de enfermagem (10)

Embalador (2)

Operador de produção (1)

Recepcionista/ administrativo (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: O atendimento voltou a ser presencial. O Sine da Serra fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, e funciona das 8 às 17 horas.

Vagas: 180

Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (7)

Alinhador de direção (2)

Analista de controle de qualidade (1)

Apropriador (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar operacional de logística (9)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de serigrafia (1)

Auxiliar de topógrafo (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (3)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Carpinteiro de obras (2)

Conferente de mercadoria (1)

Consultor de vendas (3)

Controlador de serviços (3)

Cortador de sucata (1)

Costureira (1)

Desenhista-técnico mecânico (1)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico (1)

Encarregado de cozinha (1)

Executiva de contas (1)

Isolador térmico (4)

Funileiro montador (1)

Funileiro industrial (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (3)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico eletricista de diesel (2)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Motorista entregador (4)

Montador (2)

Operador de empilhadeira (13)

Operador de guindaste móvel (19)

Operador de máquina de corte e dobra (1)

Operador de processo de produção (2)

Operador de sondagem (2)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (3)

Operador de torno cnc (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Pedreiro oficial (10)

Pedreiro pleno (10)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Representante comercial (1)

Serralheiro (3)

Soldador mig (4)

Sondador (1)

Supervisor de operações na área de controle de produção (3)

Técnico em nutrição (5)

Topógrafo (1)

Vendedor de consórcio (10)

Zelador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Embalador a mão (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: irá retomar com os atendimentos presenciais a partir de segunda-feira (5). Os interessados devem comparecer na sede da agência, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, das 8 às 17 horas.

Vagas: 150

Ajudante de obras

Auxiliar administrativo (pcd)

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico / encanador

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Designer

Eletricista

Encarregado administrativo de obras

Encarregado de obras

Impressor digital

Jardineiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

moleiro

Motorista

Motorista bitrem

Motorista carreteiro:

Motorista munk

Operador de caixa

Operador de carga e descarga

Operador de empilhadeira

Operador de escavadeira

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor veicular

Técnico em edificações:

Técnico em segurança do trabalho

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.

Vagas: 285

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de obras (14)

Armador de ferragens na construção civil (16)

Auxiliar de armazenamento (2)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (4)

Balconista (3)

Carpinteiro (31)

Conferente de carga e descarga (4)

Consultor de vendas (1)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira em geral (1)

Empregado doméstico em serviços gerais (1)

Encarregado de expedição (2)

Encarregado de obras (1)

Gerente de bar e lanchonete (1)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Maçariqueiro (2)

Mecânico de manutenção de ar-condicionado (2)

Mecânico de manutenção de caminhão à diesel (1)

Motorista carreteiro (72)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de extrusora de borracha e plástico (4)

Operador de lingotamento (2)

Operador de ponte rolante (1)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (10)

Pintor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (3)

Supervisor comercial (1)

Técnico de enfermagem (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (10)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: Os interessados podem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 39

Analista fiscal (1)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (20)

Costureira de máquina overloque (1)

Costureira de máquina reta (1)

Eletricista industrial (1)

Gesseiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de lavadora (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (4)

Vendedor (2)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currí [email protected]

Vagas: 8

Acabador de mármore (1)

Auxiliar de produção - serviços gerais (1)

Empregada doméstica (1)

Garçom (1)

Motorista de caminhão carreta (1)

Representante comercial (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 113

Atendente de salão (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Borracheiro (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (3)

operador de instalação de ar condicionado (1)

Promotor de vendas (1)

Técnico refrigeração (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE COLATINA

Como concorrer: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 157

Açougueiro (1)

Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção (5)

Analista contábil (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar limpeza (2)

Auxiliar de recursos humanos (1)

Auxiliar logística (1)

Atendente/balconista (2)

Atendente para restaurante (1)

Atendente para lanchonete (1)

Babá (1)

Carpinteiro (2)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga (5)

Consultor comercial (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (3)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (4)

Eletricista (2)

Eletricista industrial (1)

Eletricista manutenção industrial (1)

Eletricista para veículos (1)

Eletromecânico (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estoquista (3)

Garçom (10)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente operacional (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de máquinas industriais (3)

Mecânico de manutenção (1)

Motoboy (1)

Motorista de táxi (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (2)

Movimentador de mercadoria (5)

Oficial de manutenção (2)

Operador de caixa (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Piscineiro (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (10)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Supervisor de vendas (3)

Técnico em segurança (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Telemarketing ativo (1)

Telemarketing receptivo (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (3)

Zelador (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares.

Vagas: 97

Atendente de cafeteria (1)

Ajudante de aterro (3)

Ajudante de pintura automotiva (2)

Assistente de loja pcd (1)

Auxiliar de contabilidade/rh (2)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de elétrica para caminhão (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar mecânico de moto (1)

Auxiliar técnico em redes externo (3)

Caseiro (2)

Confeiteiro (1)

Costureira de máquina industrial (20)

Cozinheiro (1)

Eletricista manutenção de máquinas (1)

Farmacêutica (1)

Instalador de insulfilm (1)

Irrigante (1)

Marceneiro (5)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico manutenção de máquinas (1)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de trator (1)

Moleiro (1)

Montador de móveis (2)

Motorista carreteiro (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ete (1)

Operador de trator de esteira (1)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo (1)

Projetista (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico manutenção predial (1)

Técnico suporte (1)

Trabalhador rural/braçal (12)

Trabalhador rural (8)

Tratorista (2)

Vendedor interno (4)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 32

Atendente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de Cozinha (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Chapeiro (2)

Cozinheiro (1)

Cuidadora (1)

Design Gráfico (1)

Eletricista de manutenção (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obras (1)

Expedidor de mercadorias (1)

Gerente de vendas (1)

Motoboy (1)

Operador de extração I (1)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial (1)

Servente de obras (6)

Técnica em enfermagem (2)

Técnico Eletricista (1)

Técnico em Automação (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]