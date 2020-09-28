Semana começa com 1.397 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

A semana começa com 1.397 vagas abertas nas agências de emprego do Espírito Santo. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade e os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada unidade.
Alguns cargos exigem experiência. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio. As chances são para jardineiro, mecânico, marceneiro, borracheiro, costureira, torneiro mecânico, entre outras. Há ainda vagas para quem procura estágio.
A maior oferta de oportunidades está disponível na Grande Vitória. O Sine de Vila Velha tem 374 oportunidades para 64 profissões diferentes, enquanto que a Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 270 chances e o Sine da Serra com 208. Oportunidades ainda em Viana, com 100 chances na Agência do Trabalho, todas para profissionais com deficiência.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DA SERRA
Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O Sine da Serra funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Ao buscar atendimento, o candidato precisa usar máscara de proteção e manter o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro das outras pessoas. Antes de sair de casa, o trabalhador pode conferir se há vaga disponível para o seu perfil, no portal Serra + Emprego.
- Vagas: 208
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (4)
- Alinhador de direção (2)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Apropriador (1)
- Atendente de telemarketing (3)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de mecânico a diesel (2)
- Auxiliar de serigrafia (1)
- Auxiliar de topógrafo (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (3)
- Auxiliar técnico de mecânica (1)
- Borracheiro (2)
- Caldeireiro (1)
- Consultor de vendas (6)
- Controlador de pragas (1)
- Controlador de serviços (3)
- Copeiro (3)
- Costureira (4)
- Desenhista-técnico mecânico (1)
- Eletricista de manutenção eletroeletrônica (1)
- Eletrotécnico (1)
- Fiscal de loja (1)
- Forrador de sofá (2)
- Laboratorista de concreto (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro de móveis (3)
- Marteleteiro (2)
- Mecânico de manutenção de motores a diesel (2)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico eletricista de diesel (2)
- Montador de móveis (1)
- Motorista carreteiro (3)
- Motorista de caminhão - operador de munck (1)
- Oficial carpinteiro (1)
- operador de empilhadeira (13)
- Operador de guindaste móvel (20)
- Operador de serra circular (1)
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (3)
- Operador de torno cnc (1)
- Pedreiro - refratário (45)
- Pedreiro (4)
- Pintor de veículos (1)
- Prensista - operador de prensa dobradeira chapas metálicas (1)
- Promotor de vendas (3)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (2)
- Supervisor comercial (3)
- Supervisor de operações na área de controle de produção (3)
- Supervisor de vendas (4)
- Técnico em nutrição (5)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de consórcio (10)
- Vendedor no comércio varejista (1)
- Visual merchandiser (4)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de limpeza (4)
- Embalador a mão (4)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo assunto.
- Vagas: 100
- Ajudante de obras
- Assistente de operação
- Auxiliar administrativo (PCD)
- Auxiliar de topografia
- Bombeiro hidráulico
- Churrasqueiro
- Conferente
- Designer
- Eletricista
- Encanador
- Impressor digital
- Jardineiro
- Mecânico de suspensão
- Moleiro
- Motorista
- Motorista carreteiro
- Operador de carga e descarga
- Operador de empilhadeira
- Operador de escavadeira
- Operador de retroescavadeira
- Pedreiro
- Técnico em edificações
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao trabalhador prosseguirá via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.
- Vagas: 374
- Acabador de mármore e granito (2)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de cozinha (4)
- Ajudante de obras (15)
- Armador de ferragens na construção civil (9)
- Atendente de restaurante (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar administrativo para pessoa com deficiência (1)
- Auxiliar de limpeza (4)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)
- Auxiliar financeiro (1)
- Carpinteiro (10)
- Chefe de cozinha (1)
- Conferente de carga e descarga (4)
- Consultor de vendas (2)
- Coordenador administrativo (1)
- Copeiro de restaurante (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro em geral (2)
- Eletricista (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Encanador (1)
- Encarregado de expedição (2)
- Encarregado de obras (1)
- Estoquista (1) para pessoa com deficiência
- Estoquista (10)
- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (3)
- Instalador de tubulações (1)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista carreteiro (61)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de extrusora de borracha e plástico (4)
- Operador de rolo compactador (2)
- Passador de roupas (1)
- Pedreiro (21)
- Pintor de alvenaria (5)
- Pintor de automóveis (2)
- Porteiro com moto (12)
- Representante comercial autônomo (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (1)
- Supervisor comercial (1)
- Supervisor de logística (2)
- Técnico de enfermagem (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor porta a porta (26)
- Vigilante com moto (10)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta. Telefone: (28) 3536-3488.
- Vagas: 153
- Administrador de compras (1)
- Ajudante de cozinha (4)
- Almoxarife operador (1)
- Atendente (50)
- Auxiliar de cobrança (3)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Balconista de farmácia (3)
- Barbeiro (1)
- Caldeireiro serralheiro (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (2)
- Desenhista projetista mecânico (1)
- Eletricista (5)
- Eletrotécnico (5)
- Farmacêutico (1)
- Garçom (4)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de manutenção de motocicletas (1)
- Motorista entregador (1)
- Operador de rolo compactor (2)
- Serralheiro de alumínio (2)
- Soldador tig (4)
- Supervisor de área de operação elétrica (1)
- Técnico de refrigeração industrial (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Vendedor de comércio varejista (2)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 270
- Acabador de granito (2)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de entrega (8)
- Ajudante mecânico (1)
- Arrematadeira (2)
- Assistente de logística (1)
- Assistente fiscal (1)
- Auxiliar administrativo em vendas (1)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estamparia (3)
- Auxiliar de estoque (10)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar de motorista (5)
- Auxiliar de obras (4)
- Auxiliar de produção (1)
- Balconista de açougue (4)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (1)
- Conferente (1)
- Consultor técnico (1)
- Coordenador de equipe (1)
- Coordenador de merchandising (1)
- Cortador de tecidos (2)
- Costureira (4)
- Cumim auxiliar de garçom (4)
- Designer de unhas em gel (2)
- Empacotador (3)
- Encarregado de mercearia ou hortifruti (1)
- Entregador de veículos (1)
- Estagiária - área financeira (1)
- Estagiária administrativo (1)
- Estágio administração (3)
- Estágio em call center (8)
- Estágio em recrutamento e seleção (1)
- Estágio em social media (1)
- Estágio em técnico em saúde bucal (2)
- Estágio ensino médio - atendimento ao cliente (1)
- Estágio superior - marketing, publicidade e propaganda, jornalismo, desenho industrial (2)
- Estágio técnico em enfermagem (1)
- Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
- Estampador de tecidos (2)
- Estoquista (3)
- Fiscal de segurança (1)
- Gestor ou analista de importação e exportação (1)
- Jardineiro (2)
- Lavador automotivo (3)
- Lavador de veículo (1)
- Manicure (11)
- Mecânico (1)
- Mecânico de carreta (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mosqueadeira (2)
- Motorista bitrem (4)
- Motorista carreteiro (28)
- Motorista CNH D (1)
- Motorista de caminhão truck (4)
- Motorista de distribuição (2)
- Motorista de munk (1)
- Motorista operador de máquinas pesadas (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Orientador comercial (1)
- Pedreiro (5)
- Pintor industrial (1)
- Pintor veicular (1)
- Podóloga (1)
- Polidor automotivo (3)
- Promotor de vendas externo (5)
- Recepcionista (1)
- Repositor de frios (2)
- Repositor de hortifruti (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador (1)
- Técnico (2)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de consórcio externo (10)
- Vendedor externo abordagem (2)
- Vendedor externo para consórcio de motocicletas (3)
- Vendedor porta a porta (5)
- Vendedora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Atendente- repositor (3)
- Auxiliar de produção (2)
- Embalador (2)
- Maqueiro (2)
- Operador de produção (1)
- Recepcionista/ administrativo (2)
- Técnico de enfermagem (10)
- Técnico de enfermagem oncologia (2)
- Técnico de enfermagem utin (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail: [email protected].
- Vagas: 12
- Auxiliar de dentista (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Borracheiro (3)
- Promotor de vendas (1)
- Mecânico de suspensão (3)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Pizzaiolo (1)
- Operador de instalação de ar condicionado (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo por e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 6
- Acabador de mármore (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Empregada doméstica (1)
- Motorista de caminhão-carreta (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico agropecuário (1)
- Técnico eletricista (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas: 160
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de costura (1)
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de caminhão (1)
- Ajudante de produção (6)
- Analista contábil (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar de cozinha (14)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar limpeza (3)
- Auxiliar de recursos humanos (1)
- Auxiliar logística (2)
- Atendente/balconista para padaria (2)
- Atendente para restaurante (1)
- Carimbador (1)
- Carpinteiro (2)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de carga (6)
- Consultor comercial (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (4)
- cozinheira (4)
- Eletricista (2)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista manutenção industrial (1)
- Eletricista para veículos (1)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado de logística (1)
- Encarregado de produção (1)
- Engenheira (1)
- Estoquista (4)
- Garçom (10)
- Gerente de qualidade (1)
- Gerente de vendas (1)
- Gerente operacional (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de máquinas industriais (3)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motoboy (1)
- Motorista de táxi (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Movimentador de mercadoria (5)
- Oficial de manutenção (2)
- Operador de caixa (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (3)
- Piscineiro (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista (10)
- Salgadeira (1)
- Soldador (3)
- Supervisor de vendas (3)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em telecomunicações (1)
- Telemarketing ativo (1)
- Telemarketing receptivo (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (11)
- Vendedor interno (3)
- Zelador (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected]
- Vagas: 112
- Açougueiro (1)
- Atendente de balcão (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Assistente administrativo (8)
- Assistente de RH (1)
- Assistente técnico (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (18)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de serviços gerais PCD (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de produção PCD (5)
- Atendente de restaurante (10)
- Carpinteiro (2)
- Consultor de vendas (4)
- Cozinheiro (1)
- Dentista (1)
- Educador Físico (1)
- Educador Físico - estágio (1)
- Encarregado de campo (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Fisioterapeuta - estágio (1)
- Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)
- Jardineiro (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de colhedora (5)
- Montador de móveis (1)
- Motoboy (10)
- Motorista de caçamba (3)
- Operador de impressora ofsete (1)
- Operador de máquinas fixas (4)
- Operador de colhedora (3)
- Pedreiro (2)
- Recepcionista (1)
- Representante comercial (2)
- Soldador (6)
- Supervisor administrativo (2)
- Técnico de logística (1)
- Técnico em manutenção de informática (1)
- Tosador (1)
- Vendedor interno (3)