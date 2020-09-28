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Saiba como se candidatar

Semana começa com 1.397 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

Oportunidades de trabalho são para profissionais de todos os níveis de escolaridade; chances estão na Grande Vitória e no interior do Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 10:17
Carteira de Trabalho e assistência social
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
A semana começa com 1.397 vagas abertas nas agências de emprego do Espírito Santo. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade e os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada unidade.
Alguns cargos exigem experiência. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio. As chances são para jardineiro, mecânico, marceneiro, borracheiro, costureira, torneiro mecânico, entre outras. Há ainda vagas para quem procura estágio.
A maior oferta de oportunidades está disponível na Grande Vitória. O Sine de Vila Velha tem 374 oportunidades para 64 profissões diferentes, enquanto que a Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 270 chances e o Sine da Serra com 208. Oportunidades ainda em Viana, com 100 chances na Agência do Trabalho, todas para profissionais com deficiência.
No Sine de Anchieta, são 153 vagas disponíveis, inclusive para quem quer trabalhar na área da Samarco. Colatina e São Mateus têm 160 e 112 oportunidades, respectivamente. Há ainda chances para atuar em Aracruz (12) e Barra de São Francisco (8).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O Sine da Serra funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Ao buscar atendimento, o candidato precisa usar máscara de proteção e manter o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro das outras pessoas. Antes de sair de casa, o trabalhador pode conferir se há vaga disponível para o seu perfil, no portal Serra + Emprego.
  • Vagas: 208
  • Acabador de mármore e granito (2)
  • Ajudante de cozinha (2)
  • Ajudante de obras (4)
  • Alinhador de direção (2)
  • Analista de controle de qualidade (1)
  • Apropriador (1)
  • Atendente de telemarketing (3)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de mecânico a diesel (2)
  • Auxiliar de serigrafia (1)
  • Auxiliar de topógrafo (1)
  • Auxiliar mecânico de refrigeração (3)
  • Auxiliar técnico de mecânica (1)
  • Borracheiro (2)
  • Caldeireiro (1)
  • Consultor de vendas (6)
  • Controlador de pragas (1)
  • Controlador de serviços (3)
  • Copeiro (3)
  • Costureira (4)
  • Desenhista-técnico mecânico (1)
  • Eletricista de manutenção eletroeletrônica (1)
  • Eletrotécnico (1)
  • Fiscal de loja (1)
  • Forrador de sofá (2)
  • Laboratorista de concreto (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Marceneiro de móveis (3)
  • Marteleteiro (2)
  • Mecânico de manutenção de motores a diesel (2)
  • Mecânico de refrigeração (3)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Mecânico eletricista de diesel (2)
  • Montador de móveis (1)
  • Motorista carreteiro (3)
  • Motorista de caminhão - operador de munck (1)
  • Oficial carpinteiro (1)
  • operador de empilhadeira (13)
  • Operador de guindaste móvel (20)
  • Operador de serra circular (1)
  • Operador de telemarketing ativo e receptivo (3)
  • Operador de torno cnc (1)
  • Pedreiro - refratário (45)
  • Pedreiro (4)
  • Pintor de veículos (1)
  • Prensista - operador de prensa dobradeira chapas metálicas (1)
  • Promotor de vendas (3)
  • Representante comercial (1)
  • Serralheiro (2)
  • Supervisor comercial (3)
  • Supervisor de operações na área de controle de produção (3)
  • Supervisor de vendas (4)
  • Técnico em nutrição (5)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor de consórcio (10)
  • Vendedor no comércio varejista (1)
  • Visual merchandiser (4)
  • Vagas para pessoas com deficiência: 
  • Auxiliar de limpeza (4)
  • Embalador a mão (4)

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AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo assunto.
  • Vagas: 100
  • Ajudante de obras
  • Assistente de operação
  • Auxiliar administrativo (PCD)
  • Auxiliar de topografia
  • Bombeiro hidráulico
  • Churrasqueiro
  • Conferente
  • Designer
  • Eletricista
  • Encanador
  • Impressor digital
  • Jardineiro
  • Mecânico de suspensão
  • Moleiro
  • Motorista
  • Motorista carreteiro
  • Operador de carga e descarga
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de escavadeira
  • Operador de retroescavadeira
  • Pedreiro
  • Técnico em edificações

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao trabalhador prosseguirá via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.
  • Vagas: 374 
  • Acabador de mármore e granito (2)
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
  • Ajudante de cozinha (4)
  • Ajudante de obras (15)
  • Armador de ferragens na construção civil (9)
  • Atendente de restaurante (50)
  • Auxiliar de cozinha (50)
  • Auxiliar administrativo  para pessoa com deficiência (1)
  • Auxiliar de limpeza (4)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Carpinteiro (10)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Conferente de carga e descarga (4)
  • Consultor de vendas (2)
  • Coordenador administrativo (1)
  • Copeiro de restaurante (1)
  • Costureira em geral (1)
  • Cozinheiro em geral (2)
  • Eletricista (1)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
  • Encanador (1)
  • Encarregado de expedição (2)
  • Encarregado de obras (1)
  • Estoquista (1)  para pessoa com deficiência
  • Estoquista (10)
  • Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (3)
  • Instalador de tubulações (1)
  • Mecânico de auto em geral (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Motorista carreteiro (61)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de extrusora de borracha e plástico (4)
  • Operador de rolo compactador (2)
  • Passador de roupas (1)
  • Pedreiro (21)
  • Pintor de alvenaria (5)
  • Pintor de automóveis (2)
  • Porteiro  com moto (12)
  • Representante comercial autônomo (1)
  • Serralheiro (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor comercial (1)
  • Supervisor de logística (2)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vendedor porta a porta (26)
  • Vigilante  com moto (10)

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SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta. Telefone: (28) 3536-3488.
  • Vagas: 153
  • Administrador de compras (1)
  • Ajudante de cozinha (4)
  • Almoxarife operador (1)
  • Atendente (50)
  • Auxiliar de cobrança (3)
  • Auxiliar de cozinha (50)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1) 
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Balconista de farmácia (3)
  • Barbeiro (1)
  • Caldeireiro serralheiro (1)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Consultor de vendas (2)
  • Desenhista projetista mecânico (1)
  • Eletricista (5)
  • Eletrotécnico (5)
  • Farmacêutico (1)
  • Garçom (4)
  • Marceneiro (2)
  • Mecânico de auto em geral (1)
  • Mecânico de manutenção de motocicletas (1)
  • Motorista entregador (1)
  • Operador de rolo compactor (2)
  • Serralheiro de alumínio (2)
  • Soldador tig (4)
  • Supervisor de área de operação elétrica (1)
  • Técnico de refrigeração industrial (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (2)
  • Vendedor de comércio varejista (2)

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AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
  • Vagas: 270
  • Acabador de granito (2)
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de entrega (8)
  • Ajudante mecânico (1)
  • Arrematadeira (2)
  • Assistente de logística (1)
  • Assistente fiscal (1)
  • Auxiliar administrativo em vendas (1)
  • Auxiliar de corte (2)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de estamparia (3)
  • Auxiliar de estoque (10)
  • Auxiliar de expedição (5)
  • Auxiliar de lavanderia (5)
  • Auxiliar de logística (3)
  • Auxiliar de motorista (5)
  • Auxiliar de obras (4)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Balconista de açougue (4)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Borracheiro (1)
  • Camareira (5)
  • Carpinteiro (1)
  • Conferente (1)
  • Consultor técnico (1)
  • Coordenador de equipe (1)
  • Coordenador de merchandising (1)
  • Cortador de tecidos (2)
  • Costureira (4)
  • Cumim  auxiliar de garçom (4)
  • Designer de unhas em gel (2)
  • Empacotador (3)
  • Encarregado de mercearia ou hortifruti (1)
  • Entregador de veículos (1)
  • Estagiária - área financeira (1)
  • Estagiária administrativo (1)
  • Estágio administração (3)
  • Estágio em call center (8)
  • Estágio em recrutamento e seleção (1)
  • Estágio em social media (1)
  • Estágio em técnico em saúde bucal (2)
  • Estágio ensino médio - atendimento ao cliente (1)
  • Estágio superior - marketing, publicidade e propaganda, jornalismo, desenho industrial (2)
  • Estágio técnico em enfermagem (1)
  • Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
  • Estampador de tecidos (2)
  • Estoquista (3)
  • Fiscal de segurança (1)
  • Gestor ou analista de importação e exportação (1)
  • Jardineiro (2)
  • Lavador automotivo (3)
  • Lavador de veículo (1)
  • Manicure (11)
  • Mecânico (1)
  • Mecânico de carreta (1)
  • Mecânico de empilhadeira (1)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Mosqueadeira (2)
  • Motorista bitrem (4)
  • Motorista carreteiro (28)
  • Motorista CNH D (1)
  • Motorista de caminhão truck (4)
  • Motorista de distribuição (2)
  • Motorista de munk (1)
  • Motorista operador de máquinas pesadas (1)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Orientador comercial (1)
  • Pedreiro (5)
  • Pintor industrial (1)
  • Pintor veicular (1)
  • Podóloga (1)
  • Polidor automotivo (3)
  • Promotor de vendas externo (5)
  • Recepcionista (1)
  • Repositor de frios (2)
  • Repositor de hortifruti (1)
  • Representante comercial (1)
  • Serralheiro (3)
  • Soldador (1)
  • Técnico (2)
  • Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor de consórcio externo (10)
  • Vendedor externo  abordagem (2)
  • Vendedor externo para consórcio de motocicletas (3)
  • Vendedor porta a porta (5)
  • Vendedora (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência: 
  • Atendente- repositor (3)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Embalador (2)
  • Maqueiro (2)
  • Operador de produção (1)
  • Recepcionista/ administrativo (2)
  • Técnico de enfermagem (10)
  • Técnico de enfermagem oncologia (2)
  • Técnico de enfermagem utin (2)

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SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail: [email protected].
  • Vagas: 12
  • Auxiliar de dentista (1)
  • Auxiliar de manutenção  (1)
  • Borracheiro (3)
  • Promotor de vendas (1)
  • Mecânico de suspensão (3)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Pizzaiolo (1)
  • Operador de instalação de ar condicionado (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo por e-mail: currí[email protected].
  • Vagas: 6
  • Acabador de mármore (1)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Motorista de caminhão-carreta (1)
  • Representante comercial (1)
  • Técnico agropecuário (1)
  • Técnico eletricista (1)
  • Torneiro mecânico (1)

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SINE DE COLATINA

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
  • Vagas: 160
  • Auxiliar de corte (1)
  • Auxiliar de costura (1)
  • Acabador de mármore e granito (2)
  • Ajudante de caminhão (1)
  • Ajudante de produção (6)
  • Analista contábil (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar contábil (1)
  • Auxiliar de confeitaria (1)
  • Auxiliar de padeiro (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de soldador (2)
  • Auxiliar de cozinha (14)
  • Auxiliar de depósito (1)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Auxiliar financeiro (2)
  • Auxiliar limpeza (3)
  • Auxiliar de recursos humanos (1)
  • Auxiliar logística (2)
  • Atendente/balconista para padaria (2)
  • Atendente para restaurante (1)
  • Carimbador (1)
  • Carpinteiro (2)
  • Chapeiro de hamburgueria (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Conferente de carga (6)
  • Consultor comercial (1)
  • Cortador de mármore e granito (1)
  • Cortador de roupas (1)
  • Costureira (4)
  • cozinheira (4)
  • Eletricista (2)
  • Eletricista industrial (1)
  • Eletricista manutenção industrial (1)
  • Eletricista para veículos (1)
  • Empregada doméstica (2)
  • Encarregado de logística (1)
  • Encarregado de produção (1)
  • Engenheira (1)
  • Estoquista (4)
  • Garçom (10)
  • Gerente de qualidade (1)
  • Gerente de vendas (1)
  • Gerente operacional (1)
  • Marceneiro (3)
  • Mecânico de máquinas industriais (3)
  • Mecânico de manutenção (1)
  • Motoboy (1)
  • Motorista de táxi (1)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Motorista carreteiro (2)
  • Movimentador de mercadoria (5)
  • Oficial de manutenção (2)
  • Operador de caixa (1)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (3)
  • Piscineiro (1)
  • Promotor de vendas (1)
  • Recepcionista (10)
  • Salgadeira (1)
  • Soldador (3)
  • Supervisor de vendas (3)
  • Técnico em segurança do trabalho (2)
  • Técnico em telecomunicações (1)
  • Telemarketing ativo (1)
  • Telemarketing receptivo (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor externo (11)
  • Vendedor interno (3)
  • Zelador (1)

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SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected]
  • Vagas: 112
  • Açougueiro (1)
  • Atendente de balcão (1)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Assistente administrativo (8)
  • Assistente de RH (1)
  • Assistente técnico (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (18)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Auxiliar de serviços gerais PCD (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar de produção PCD (5)
  • Atendente de restaurante (10)
  • Carpinteiro (2)
  • Consultor de vendas  (4)
  • Cozinheiro (1)
  • Dentista (1)
  • Educador Físico (1)
  • Educador Físico - estágio (1)
  • Encarregado de campo (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Fisioterapeuta - estágio (1)
  • Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)
  • Jardineiro (1) 
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de colhedora (5)
  • Montador de móveis (1)
  • Motoboy (10)
  • Motorista de caçamba (3)
  • Operador de impressora ofsete (1)
  • Operador de máquinas fixas (4)
  • Operador de colhedora (3)
  • Pedreiro (2)
  • Recepcionista (1)
  • Representante comercial (2)
  • Soldador (6)
  • Supervisor administrativo (2)
  • Técnico de logística (1)
  • Técnico em manutenção de informática (1)
  • Tosador (1)
  • Vendedor interno (3)

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