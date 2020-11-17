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Retomada da economia: empresas têm vagas de emprego em 7 cidades do ES

Oportunidades estão na indústria, na construção civil, no setor de serviços, em fintechs e no comércio; veja como fazer  o cadastro do currículo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 nov 2020 às 11:55

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:55

Usina de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória
Usina de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Agência Vale/Divulgação
Com a retomada da economia em V, as empresas voltaram a contratar e estão com oportunidades abertas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas de emprego estão disponíveis sem sete cidades do Espírito Santo: Aracruz, Cachoeiro de ItapemirimAnchieta, Vitória, Vila VelhaSerra e Guarapari. Os profissionais podem fazer o cadastro do currículo no site das organizações.
Na indústria, as chances estão disponíveis na Jurong, SamarcoSuzanoValeImetame, Fortlev e Nestlé. Já no setor da construção civil, a Morar Construtora disponibiliza 13 oportunidades, somando vagas de trabalho e de estágio, na Grande Vitória. Ainda no segmento de obras, a MRV vai abrir 70 vagas no primeiro semestre de 2021.
Na prestação de serviços, a Autoglass contrata profissionais em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Guarapari. Chances ainda para a loja de Vitória da Leroy Merlin. A rede Extrabom vai contratar 700 profissionais para as novas lojas que serão inauguradas em Guarapari  e o Carrefour anunciou a abertura de 35 vagas para a loja de Vila Velha. Há ainda 122 chances no supermercado Carone.
O mercado das fintechs está aquecido. Prova disso são as oportunidades abertas para quem quer trabalhar com tecnologia. O site do Picpay tem chances para trabalho presencial e remoto.

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Já o banco digital Will Bank, que foi lançado em outubro de 2020, está com 83 vagas abertas para diversas áreas, como jurídica, administrativa, auditoria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor, entre outras. A maior parte das vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial nos escritórios de São Paulo capital e Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

SUZANO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo no da Suzano.
  • Vagas: para Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim
  • Consultor processos 
  • Eletricista manutenção
  • Mecânico de manutenção
  • Operador rebobinadeira tissue

VALE

Como se candidatar: os profissionais podem fazer o cadastro do currículo no site da Vale.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Engenheiro pleno - engenharia porto sudeste - porto
  • Analista operacional sênior – saúde segurança e meio ambiente / melhoria contínua – corporativo
  • Engenheiro master
  • Analista operacional master – logística – porto
  • Coordenador engenharia operação ferroviária - ferrovia (14v)

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IMETAME

Como se candidatar: o candidato deve cadastrar o currículo no site da Itame.
  • Vagas: Todas para Aracruz
  • Analista de desenvolvimento Java
  • Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado) 
  • Auxiliar de plataformista (operação de equipamento especializado) 
  • Eletricista 
  • Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)
  • Mecânico
  • Mecânico de sonda de perfuração
  • Motorista operador de equipamento (carreta) 
  • Motorista operador de equipamento (guindaste)
  • Motorista operador de equipamento (guindauto)
  • Motorista operador de munck e grove 3T
  • Operador de centrifuga decantadora (sistema extratores de sólidos)
  • Plataformista (operação de equipamento especializado)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Torrista de perfuração (operação de equipamento especializado)

JURONG

Como se candidatar: os candidatos podem fazer o cadastro no site da Jurong.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Engenheiro de tubulação naval
  • Chefe de máquinas (temporário)

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NESTLÉ

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Eletricista de manutenção 
  • Coordenador de qualidade

FORTLEV

Como se candidatar: o trabalhador pode cadastrar o currículo no site 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de qualidade
  • Analista de remuneração
  • Assistente de trade marketing

SAMARCO

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site
  • Vaga: para Anchieta
  • Técnico Processo Produtivo PCD

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MRV

Como se candidatar: os candidatos podem procurar o Sine da Serra e deixar o cadastro atualizado.
  • Vagas: 70 para trabalhar nas obras de um empreendimento da Serra, a partir do primeiro semestre de 2021.
  • Pedreiro
  • Carpinteiro
  • Auxiliares de obras

MORAR CONSTRUTORA

Como se candidatar: os currículos podem ser encaminhados para o site. Também é possível entregar o documento em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
  • Vagas: 13 para a Grande Vitória
  • Pedreiro (3)
  • Carpinteiro (3)
  • Eletricista (1)
  • Encarregado de obra (1)
  • Encarregado de elétrica (1)
  • Técnicos de edificações (2)
  • Recepcionista (1)
  • Estágio de administração (1)

AUTOGLASS

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site 
  • Vagas: oportunidades para Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Guarapari.
  • Agente de limpeza
  • Agente de televendas
  • Agile coach 
  • Analista de compras 
  • Analista de e-commerce
  • Analista de mídia de performance 
  • Analista de processos 
  • Analista de projetos 
  • Analista de suporte 
  • Analista de telecomunicações
  • Analista lean 
  • Aplicador de película
  • Assistente de dados 
  • Assistente de qualidade 
  • Consultor fiscal contábil 
  • Consultor tributário 
  • Coordenador de marketing
  • DevBucket 
  • Estagiário de contabilidade 
  • Estagiário de qualidade 
  • Estagiário financeiro - cobrança
  • Estagiário - logística
  • Estagiário - refaturamento
  • Estágio em inovação e melhoria
  • Estágio - tributário
  • Executivo de contas
  • Líder de equipe de compras
  • Líder de equipe de vendas
  • Motorista E
  • Operador de estoque
  • Programador junior, pleno e sênior
  • Redator publicitário
  • Supervisor de obras - elétrica
  • Técnico service desk
  • Vendedor interno
  • Vendedor sênior
  • Vendedor técnico
  • Vistoriador

LEROY MERLIN

Como se Candidatar: os candidatos podem cadastrar o currículo no site 
  • Vagas: todas para Vitória
  • Gerente comercial
  • Menor aprendiz
  • Operador de logística
  • Operador de loja
  • Vendedor de projetos
  • Vendedor de projetos - cozinhas
  • Vendedor de projetos - materiais de construção

CARREFOUR

Como se candidatar: o candidato deve fazer o cadastro no site.
  • Vagas: São 35 oportunidades para Vila Velha. 
  • Agente de prevenção
  • Recepcionista de caixa
  • Vendedor
  • Repositor
  • Balconista
  • Auxiliar de perecíveis
  • Promotor de serviços financeiros
  • Padeiro
  • Açougueiro
  • Técnico em manutenção
  • Operador de CD
  • Farmacêutico, entre outras.

REDE EXTRABOM

Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites Supermercado Extrabom e Atacado Vem. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. A primeira unidade tem abertura prevista para dezembro.
  • Vagas: 700, todas para Guarapari
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Fiscal de loja
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Estoquista
  • Gerente de loja

SUPERMERCADO CARONE

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. Também é possível fazer cadastro no site supermercado Carone ou ainda entregar nas lojas.
  • Vagas: todas para Grande Vitória
  • Auxiliar de logística - separador (23)
  • Operador de caixa (15)
  • Ajudante de recebimento de mercadoria (8)
  • Balconista padaria/ perecíveis (15)
  • Auxiliar de cozinha (7)
  • Açougueiro (10)
  • Fiscal de controle patrimonial (14)
  • Cozinheira (2)
  • Auxiliar de padeiro e confeiteiro (5)
  • Operador de empilhadeira (3)

PICPAY

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site 
  • Vagas: todas para Vitória.
  • Data Engineer - Pleno
  • Líder de Relacionamento - Madrugada
  • Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior - Crédito Pessoal - XP
  • Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno - Crédito Pessoal - XP

WILL BANK

Como se candidatar: Os interessados podem se inscrever pelo perfil do Banco Will Bank. O processo seletivo é totalmente digital.
  • Vagas: todas para Vitória, a maioria para trabalho remoto
  • Analista de infraestrutura pleno
  • Analista de infraestrutura sênior
  • Customer experience
  • Head da segurança informação
  • Head de infra estrutura

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