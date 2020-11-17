Retomada da economia: empresas têm vagas de emprego em 7 cidades do ES

Já o banco digital Will Bank, que foi lançado em outubro de 2020, está com 83 vagas abertas para diversas áreas, como jurídica, administrativa, auditoria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor, entre outras. A maior parte das vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial nos escritórios de São Paulo capital e Vitória.