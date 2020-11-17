Retomada da economia: empresas têm vagas de emprego em 7 cidades do ES

Com a retomada da economia em V, as empresas voltaram a contratar e estão com oportunidades abertas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas de emprego estão disponíveis sem sete cidades do Espírito Santo: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. Os profissionais podem fazer o cadastro do currículo no site das organizações.
Na indústria, as chances estão disponíveis na Jurong, Samarco, Suzano, Vale, Imetame, Fortlev e Nestlé. Já no setor da construção civil, a Morar Construtora disponibiliza 13 oportunidades, somando vagas de trabalho e de estágio, na Grande Vitória. Ainda no segmento de obras, a MRV vai abrir 70 vagas no primeiro semestre de 2021.
Na prestação de serviços, a Autoglass contrata profissionais em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Guarapari. Chances ainda para a loja de Vitória da Leroy Merlin. A rede Extrabom vai contratar 700 profissionais para as novas lojas que serão inauguradas em Guarapari e o Carrefour anunciou a abertura de 35 vagas para a loja de Vila Velha. Há ainda 122 chances no supermercado Carone.
O mercado das fintechs está aquecido. Prova disso são as oportunidades abertas para quem quer trabalhar com tecnologia. O site do Picpay tem chances para trabalho presencial e remoto.
Já o banco digital Will Bank, que foi lançado em outubro de 2020, está com 83 vagas abertas para diversas áreas, como jurídica, administrativa, auditoria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor, entre outras. A maior parte das vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial nos escritórios de São Paulo capital e Vitória.
CONFIRA AS VAGAS
SUZANO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo no da Suzano.
- Vagas: para Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim
- Consultor processos
- Eletricista manutenção
- Mecânico de manutenção
- Operador rebobinadeira tissue
VALE
Como se candidatar: os profissionais podem fazer o cadastro do currículo no site da Vale.
- Vagas: todas para Vitória
- Engenheiro pleno - engenharia porto sudeste - porto
- Analista operacional sênior – saúde segurança e meio ambiente / melhoria contínua – corporativo
- Engenheiro master
- Analista operacional master – logística – porto
- Coordenador engenharia operação ferroviária - ferrovia (14v)
IMETAME
Como se candidatar: o candidato deve cadastrar o currículo no site da Itame.
- Vagas: Todas para Aracruz
- Analista de desenvolvimento Java
- Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Auxiliar de plataformista (operação de equipamento especializado)
- Eletricista
- Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Mecânico
- Mecânico de sonda de perfuração
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Motorista operador de equipamento (guindaste)
- Motorista operador de equipamento (guindauto)
- Motorista operador de munck e grove 3T
- Operador de centrifuga decantadora (sistema extratores de sólidos)
- Plataformista (operação de equipamento especializado)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
- Torrista de perfuração (operação de equipamento especializado)
JURONG
Como se candidatar: os candidatos podem fazer o cadastro no site da Jurong.
- Vagas: todas para Aracruz
- Engenheiro de tubulação naval
- Chefe de máquinas (temporário)
NESTLÉ
- Vagas: todas para Vila Velha
- Eletricista de manutenção
- Coordenador de qualidade
FORTLEV
Como se candidatar: o trabalhador pode cadastrar o currículo no site
- Vagas: todas para Serra
- Analista de qualidade
- Analista de remuneração
- Assistente de trade marketing
SAMARCO
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site
- Vaga: para Anchieta
- Técnico Processo Produtivo PCD
MRV
Como se candidatar: os candidatos podem procurar o Sine da Serra e deixar o cadastro atualizado.
- Vagas: 70 para trabalhar nas obras de um empreendimento da Serra, a partir do primeiro semestre de 2021.
- Pedreiro
- Carpinteiro
- Auxiliares de obras
MORAR CONSTRUTORA
Como se candidatar: os currículos podem ser encaminhados para o site. Também é possível entregar o documento em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
- Vagas: 13 para a Grande Vitória
- Pedreiro (3)
- Carpinteiro (3)
- Eletricista (1)
- Encarregado de obra (1)
- Encarregado de elétrica (1)
- Técnicos de edificações (2)
- Recepcionista (1)
- Estágio de administração (1)
AUTOGLASS
- Vagas: oportunidades para Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Guarapari.
- Agente de limpeza
- Agente de televendas
- Agile coach
- Analista de compras
- Analista de e-commerce
- Analista de mídia de performance
- Analista de processos
- Analista de projetos
- Analista de suporte
- Analista de telecomunicações
- Analista lean
- Aplicador de película
- Assistente de dados
- Assistente de qualidade
- Consultor fiscal contábil
- Consultor tributário
- Coordenador de marketing
- DevBucket
- Estagiário de contabilidade
- Estagiário de qualidade
- Estagiário financeiro - cobrança
- Estagiário - logística
- Estagiário - refaturamento
- Estágio em inovação e melhoria
- Estágio - tributário
- Executivo de contas
- Líder de equipe de compras
- Líder de equipe de vendas
- Motorista E
- Operador de estoque
- Programador junior, pleno e sênior
- Redator publicitário
- Supervisor de obras - elétrica
- Técnico service desk
- Vendedor interno
- Vendedor sênior
- Vendedor técnico
- Vistoriador
LEROY MERLIN
Como se Candidatar: os candidatos podem cadastrar o currículo no site
- Vagas: todas para Vitória
- Gerente comercial
- Menor aprendiz
- Operador de logística
- Operador de loja
- Vendedor de projetos
- Vendedor de projetos - cozinhas
- Vendedor de projetos - materiais de construção
CARREFOUR
Como se candidatar: o candidato deve fazer o cadastro no site.
- Vagas: São 35 oportunidades para Vila Velha.
- Agente de prevenção
- Recepcionista de caixa
- Vendedor
- Repositor
- Balconista
- Auxiliar de perecíveis
- Promotor de serviços financeiros
- Padeiro
- Açougueiro
- Técnico em manutenção
- Operador de CD
- Farmacêutico, entre outras.
REDE EXTRABOM
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites Supermercado Extrabom e Atacado Vem. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. A primeira unidade tem abertura prevista para dezembro.
- Vagas: 700, todas para Guarapari
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
SUPERMERCADO CARONE
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. Também é possível fazer cadastro no site supermercado Carone ou ainda entregar nas lojas.
- Vagas: todas para Grande Vitória
- Auxiliar de logística - separador (23)
- Operador de caixa (15)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (8)
- Balconista padaria/ perecíveis (15)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Açougueiro (10)
- Fiscal de controle patrimonial (14)
- Cozinheira (2)
- Auxiliar de padeiro e confeiteiro (5)
- Operador de empilhadeira (3)
PICPAY
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site
- Vagas: todas para Vitória.
- Data Engineer - Pleno
- Líder de Relacionamento - Madrugada
- Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior - Crédito Pessoal - XP
- Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno - Crédito Pessoal - XP
WILL BANK
Como se candidatar: Os interessados podem se inscrever pelo perfil do Banco Will Bank. O processo seletivo é totalmente digital.
- Vagas: todas para Vitória, a maioria para trabalho remoto
- Analista de infraestrutura pleno
- Analista de infraestrutura sênior
- Customer experience
- Head da segurança informação
- Head de infra estrutura