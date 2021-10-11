Rede social x emprego: o que ficar de olho para evitar prejuízos

O QUE NÃO DEVO POSTAR?

Andréa Salsa afirma que ficar fora da rede social é uma opção. Mas alerta que as pessoas consomem muito por meio do digital, o que pode prejudicar o desempenho no trabalho. "Precisamos olhar um fenômeno que está acontecendo na sociedade. As pessoas querem entender o que há por trás de outras pessoas, o que vai além do consumo de produtos", diz.

A comentarista explicou que ficar distante do ambiente virtual pode cobrar um preço. Porém, se a resistência é tamanha, a dica pode ser entrar apenas em uma rede social. "O LinkedIn é o ideal. Ali tem um local para o mercado de trabalho e a carreira, um ambiente mais discreto. Oferece artigos e conteúdos interessantes, há uma grande comunidade. A rede social pode servir até como um currículo mais moderno", comenta.

"Devo postar o que faz sentido pra mim. Vou publicar se aquilo está de acordo com as minhas razões para estar ali. É importante analisar isso para não se perder", diz. Segundo Andréa Salsa, os usuários que se expõem em excesso podem ficar dependentes unicamente da avaliação dos seguidores, o que é ruim.