Quatro construtoras abrem vagas de emprego em obras no ES

Quatro construtoras estão com oportunidades de emprego e estágio abertas em obras da Grande Vitória. Podem se candidatar profissionais de vários níveis de escolaridade. Há postos de trabalho para pedreiros, carpinteiros, auxiliares de obra, armadores, técnicos em segurança do trabalho, entre outras.
Na Morar Construtora, são 21 vagas para os municípios de Vila Velha e Serra. As oportunidades estão disponíveis para a área administrativa e para os canteiros de obras de seus condomínios-públicos. A MRV realiza as contratações por meio do Sine. A empresa informou que há 15 chances.
Também há vagas de trabalho na Argo Construtora e na iUrban Empreendimentos. Veja abaixo como concorrer a um dos cargos.
CONFIRA AS VAGAS EM CONSTRUTORAS
Argo Construtora
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site da empresa e enviar as informações solicitadas.
- Vagas:
- Auxiliares de obra
- Carpinteiros
- Armadores
- Pedreiros
- Almoxarife
- Auxiliar de Almoxarifado
iUrban Empreendimentos
Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para: [email protected].
- Vagas: 7
- Pedreiros (2)
- Carpinteiros (3)
- Auxiliares (2)
MRV
Como se candidatar: o recrutamento de trabalhadores é feito pelo Sine do município onde há obras da construtora.
- Vagas: 15
- Estagiário (8)
- Auxiliar engenharia (3)
- Almoxarife (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Consultor planejamento e controle (1)
Morar Construtora
Como se candidatar: para as vagas administrativas, o candidato deve fazer o cadastro no site de carreira da empresa. Já para as de obras, basta levar o currículo ou preencher a ficha de solicitação de emprego disponível em uma das obras de Vila Velha e Serra.
- Vagas: 21
- Auxiliar de obra (7)
- Armador (3)
- Eletricista (3)
- Carpinteiro (2)
- Estagiário de Engenharia (2)
- Auxiliar de RH (1)
- Encarregado de obra (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)