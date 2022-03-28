Quase 2,5 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abriram a semana ofertando 2.455 vagas de emprego estágio . Há oportunidades para áreas como marketing, enfermagem, construção civil, indústria, comércio e prestação de serviços.

Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Há oportunidade de trabalho para pedreiros nos Sines Crédito: Pixabay

Na Grande Vitória, quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar os Sines de Vila Velha (272 vagas), Serra (246), Vitória (78) e Cariacica (129), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (1.022).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 272

Açougueiro (1)



Ajudante de açougueiro (2)



Ajudante de carga e descarga de mercadoria (9)



Ajudante de eletricista (4)



Ajudante de obras (10)



Analista de Marketing (1)



Analista de Mídias Sociais (1)



Atendente comercial (1)

Atendente de estabelecimento com cervejas artesanais (1)



Atendente de lanchonete (1)



Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de costura (1)



Auxiliar de cozinha (1)



Auxiliar de limpeza (21)



Auxiliar de manutenção predial (20)



Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)



Barman (2)



Bombeiro hidráulico (2)



Cabeleireiro feminino (1)



Carpinteiro (12)



Chapeiro (1)



Chefe de serviço de limpeza (2)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (40)



Costureira de máquina reta (3)



Costureira em geral (18)



Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)



Encarregado de serraria (1)



Estatístico (1)



Esteticista (1)



Jardineiro (15)



Manicure (16)



Marceneiro de móveis (1)



Mecânico de automóvel (1)



Mecânico de refrigeração (6)



Motofretista (1)

Operador de empilhadeira (2)



Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alim. (1)

Pedreiro (15)



Pintor de móveis - a pistola (1)



Pintor de obras (10)



Promotor de vendas (2)



Repositor - em supermercados (3)



Serralheiro de alumínio (1)



Supervisor de seção de serviços gerais (1)



Supervisor de vendas comercial (1)



Supervisor de vendas de serviços (10)

Técnico de refrigeração - instalação (5)



Técnico em segurança do trabalho (3)



Tecnólogo em gastronomia (1)



Vendedor (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 1.022

Estágio em Engenharia Mecânica (20)



Estágio em Gastronomia (2)



Estágio de Suporte em TI (2)



Estágio em telemarketing (8)



Estágio em Administração (14)



Estágio em Design (10)



Estágio em Administração/Economia (10)



Estágio Ensino Médio (48)



Estágio em Suporte Técnico (11)



Estágio em Compras (10)



Estágio em Informática (1)



Estágio em Atendimento ao Cliente (8)



Estágio em Educação Corporativa (1)



Estágio Marketing / Social media (2)



Auxiliar de Atendimento - Tráfego (1)



Auxiliar de Criação - redes sociais (1)



Estágio em Odontologia (2)



Estágio em Enfermagem (1)



Estágio em Produção de Indicadores - Analytics (1)



Estágio em Pedagogia (4)



Estágio em Social Media (1)



Estágio em Recrutamento e Seleção (2)



Estágio em Moda (1)



Estágio em Clipping de Notícias (2)



Estágio em Relacionamento com o Cliente (1)



Estágio Financeiro | Controladoria (1)



Estágio em Marketing (1)



Estágio em Comunicação (1)



Estágio Comercial (3)



Estágio em Edição de Imagens (1)



Estágio SAP Dev. ABAP - Backend (1)



Estagiário SAP Dev. UX - Frontend (1)



Estágio em Direito (1)



Estágio em Rotinas Administrativas (1)



Estágio em Móveis Planejados e Marcenaria (1)



Estagiário em logística (1)



Estágio em Engenharia Civil (1)



Estágio em Técnico em Saúde Bucal (1)



Estágio em Técnico de Informática (1)



Estágio em Técnico em Engenharia Mecânica (1)



Estágio Gerência de Serviços (1)



Estágio em radiologia (1)



Ajudante de vidraceiro (1)



Auxiliar de fresador (1)



Auxiliar de torneiro mecânico (1)



Pintor automotivo (3)



Auxiliar de carga e descarga (4)



Mecânico especializado/mecatrônica (1)



Instrutor de prático (1)



Encarregado de serraria (1)



Caixa (7)



Auxiliar de manutenção predial (1)



Motorista carreteiro – CNH E (8)



Operador de empilhador automático (2)



Operador de empacotamento (1)



Montador guias e cadeiras (1)



Conferente (1)



Repositor (1)



Pedreiro (36)



Ajudante de pedreiro (4)



Auxiliar de pedreiro (2)



Auxiliar de programação (1)



Vendedor (34)



Analista de suprimentos (1)



Armador (22)



Carpinteiro (31)



Engenheiro civil (1)



Mestre de obra (1)



Encarregado de obra (1)



Vendedor de consórcio (30)



Supervisor de consorcio (3)



Empregada doméstica (3)



Mecânico (2)



Lanterneiro (4)



Eletricista (3)



Motorista – CNH D (18)



Cozinheiro (1)



Babá (1)



Técnico em secretariado (1)



Nutricionista (3)



Auxiliar administrativo de obras (1)



Auxiliar administrativo (4)



Contador (1)



Orçamentista (1)



Agente de vendas e serviços (1)



Ajudante de mecânico (1)



Mecânico – CNH D (1)



Serrador de madeiras (1)



Entregador / motoboy – CNH A (1)



Atendente de bar (5)



Auxiliar de serviços gerais (10)



Garçom (5)



Assistente técnico (1)



Auxiliar de cozinha (1)



Salgadeira (1)



Manobrista – CNH C/D (1)



Motorista de entrega – CNH D/E (3)



Manicure (8)



Escovista (1)



Designer de sobrancelha (1)



Designer de unha em gel (1)



Podóloga (1)



Ajudante geral (3)



Ajudante de caminhão e armazém (6)



Oficial construção civil (4)



Oficial pleno construção civil (4)



Ajudante de obras (45)



Pintor (11)



Motorista de entrega – CNH C, D ou E (8)



Telemarketing ativo (5)



Operador de forno panela (1)



Operador de forno elétrico (1)



Mecânico de manutenção de equipamento (1)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de refratários (1)



Operador de abastecimento suprimentos (1)



Classificar contábil (1)



Auxiliar de faturamento (1)



Estágio em logística (2)



Auxiliar de suporte técnico (2)



Designer gráfico (1)



Secretária (1)



Cozinheiro (1)



Ajudante (16)



Estágio em administração (1)



Técnico de TI (2)



Ajudante de motorista (4)



Padeiro (4)



Atendimento ao público (1)



Auxiliar de instalação e reparo (1)



Assistente técnico operacional (1)



Assistente de marketing digital (1)



Instalador e reparador de acesso a internet (1)



Analista de recursos humanos (1)



Operador de produção (3)



Auxiliar de mecânico (1)



Mecânico de manutenção I (1)



Contador (1)



Oficial de pedreiro (11)



Supervisor de vendas (1)



Armador (3)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Meio oficial de cozinha (3)



Auxiliar de logística (25)



Atendente de loja (1)



Operador de empilhadeira (2)



Mecânico C (1)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Técnico em redes de computador (1)



Técnico em segurança do trabalho (2)



Caseiro - vaga para casal (2)



Balconista de açougue (1)



Preparador de veículos (1)



Consultor comercial (6)



Instalador de acessórios automotivos (1)



Consultor de vendas (10)



Borracheiro (1)



Auxiliar de limpeza (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Auxiliar de produção (5)



Motorista entregador – CNH D (2)



Mecânico automotivo (3)



Eletricista veicular (2)



Operador de equipamentos móveis – CNH D (1)



Caldeireiro/montador (1)



Camareira (6)



Açougueiro (4)

Moleiro de caminhão (2)



Armador (10)



Encarregado de obras (6)



Operador de retroescavadeira (8)



Bombeiro hidráulico (20)



Soldador (1)



Ajudante de caminhão (30)



Promotor de vendas (1)



Operador de empilhadeira (1)



Motorista – CNH D/E (4)



Estoquista (4)



Auxiliar de depósito (2)



Mecânico diesel jr (1)



Encarregado de produção (1)



Auxiliar de estoque (3)



Cozinheiro (3)



Auxiliar de escritório (1)



Representante de atendimento (60)



Auxiliar de expedição (1)



Operador de patrol (2)



Operador de retroescavadeira (2)



Motorista de caçamba / carro pipa / munk (2)



Supervisor de obras civis (1)



Separador (1)



Motorista cegonheiro – CNH E (10)



Eletricista de distribuição de rede (4)



Promotor de vendas (1)



Analista de recursos humanos (1)



Assistente técnico de redes (1)



Assistente controlador de fluxo de serviços (1)



Almoxarife (1)



Recepcionista (1)



Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar administrativo (19)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Merendeira (10)



Porteiro (1)



Auxiliar serviço apoio (10)



Empacotador (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Auxiliar administrativo (3)



Estoquista (4)



Auxiliar de depósito (2)



Auxiliar de transportes (2)



Auxiliar de produção (6)



Representante de atendimento (60)



Açougueiro (2)



Auxiliar de obras (2)



Ajudante de motorista (1)



Auxiliar de serviços gerais (2)



Auxiliar de expedição (2)



SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 246

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)



Ajudante de obras – PCD (2)



Ajudante de serralheiro (4)



Apontador de obras – PCD (1)



Assistente de logística de transporte (2)



Assistente de vendas – PCD (3)



Atendente de lanchonete (1)



Atendente de serviço odontológico (2)



Auxiliar de estoque (1)



Auxiliar de logística – PCD (1)



Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)



Auxiliar de mecânico diesel (1)



Auxiliar de produção (6)



Auxiliar de topógrafo (3)



Borracheiro (2)



Caldeireiro montador (5)



Carpinteiro (2)



Colorista (1)



Cozinheira (1)



Cozinheiro de restaurante (1)



Cozinheiro industrial (2)



Dedetizador (1)



Encanador (20)



Encarregado de montagem de tubos (3)



Encarregado de obras (10)



Estágio em engenharia civil (1)



Estágio em engenharia da produção (1)



Estágio em engenheiro arquiteto (1)



Instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)



Instrumentista de precisão (15)



Jardineiro (1)



Líder de manutenção mecânica (2)



Maçariqueiro (12)



Mecânico (8)



Mecânico alinhador (1)



Mecânico de auto em geral (1)



Mecânico de motor diesel (2)



Mecânico montador (20)



Montador instalador de baterias (1)



Oficial de manutenção civil (5)



Operador de central de concreto (2)



Operador de empilhadeira (1)



Operador de mistura (2)



Pedreiro (15)



Pintor de obras (10)



Serralheiro (2)



Servente – PCD (1)



Soldador (36)



Supervisor de manutenção industrial (2)



Técnico de refrigeração (1)



Telhadista - montagem painel solar (1)



Vendedor (4)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 78

Açougueiro (2)



Aprendiz de mecânica de manutenção (1)



Árbitro geral de pista (1)



Armador de ferros (3)



Assistente administrativo - PCD (4)



Atendente comercial (1)



Atendente de balcão (5)



Atendente de lanchonete - PCD (1)



Estágio Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de conservação de obras civis (1)



Auxiliar de limpeza - PCD (3)



Auxiliar de linha de produção (1)



Balconista (2)



Bombeiro hidráulico (1)



Cabeleireiro (1)



Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (1)



Carpinteiro (2)



Cozinheiro geral (1)



Cuidador de pessoas idosas e dependentes - PCD (1)



Eletricista de instalações de veículos automotores (1)



Encarregado de obras (2)



Garçom (1)



Lavador de veículos - PCD (1)



Manicure (2)



Mecânico de automóvel (2)



Motorista carreteiro (15)



Operador de retroescavadeira (1)



Pedreiro (4)



Serralheiro (1)



Técnico de apoio ao usuário de informática (3)



Técnico de enfermagem - PCD (2)



Técnico de manutenção de computador (3)



Técnico em manutenção de equipamentos de informática (3)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Vendedor interno (1)



SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 129

Ajudante de obras (3)



Agente de carga (15)



Analista fiscal (1)



Armador de ferros (20)



Assistente de tráfego (1)



Auxiliar de operação (11)



Auxiliar técnico em mecânica (1)



Balconista de açougue (3)



Caldeirista (1)



Carpinteiro (20)



Contador (1)



Encarregado de obras (1)



Encarregado de operações (2)



Engenheiro civil (1)



Esteticista (3)



Estoquista (2)



Manicure (10)



Marceneiro (1)



Montador de estruturas metálicas (1)



Oficial de manutenção civil (1)



Passadeira (2)



Pedreiro (13)



Pintor de móveis (1)



Sinaleiro (2)



Técnico de meio ambiente (1)



Técnico de refrigeração (3)



Técnico de segurança do trabalho (3)



Tradutor (5)



SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 24

Mecânico Diesel (1)



Técnico Segurança do Trabalho (1)



Operador Guindauto - Munck (1)



Técnico mecânico (2)



Instrutor de inglês (1)



Instrumentista de manutenção (1)



Técnico de Telecomunicações (2)



Soldador (12)



Mecânico (3)



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 289

Acabador de mármore e granito (1)



Ajudante (5)



Ajudante de pedreiro (5)



Ajudante de terraplenagem( 5)



Almoxarife (5)



Apontador (5)



Armador de ferragens (5)



Auxiliar administrativo (5)



Auxiliar de topografria (5)



Auxiliar de limpeza (5)



Ajudante de carga e descarga (10)



Ajudante de pátio - PCD (1)



Ajudante de polidor - PCD (1)



Ajudante de resinador - PCD (1)



Almoxarife - PCD (1)



Analista financeiro (1)



Armador de ferragens (1)



Auxiliar de escritório (1)



Auxiliar de departamento pessoal (1)



Auxiliar de manutenção - PCD (12)



Balconista (1)



Bombeiro hidráulico (5)



Borracheiro (1)



Cabo de fogo (5)



Calceteiro (5)



Carpinteiro (5)



Compressorista (5)



Carpinteiro (1)



Coordenador administrativo (1)



Cortador de pedras (1)



Cortador de rochas (1)



Eletricista de instalações industriais (1)



Encarregado de drenagem (5)



Encarregado de terraplenagem (6)



Encarregado de pavimentação (6)



Greidista (5)



Motoristas (5)



Gerente administrativo (1)



Laboratorista de solos (1)



Lanterneiro (1)



Mecânico de manutenção de máquinas (1)



Mecânico a diesel (1)



Montador (4)



Operador de escavadeira (5)



Operador de pá carregadeira (5)



Operador de auto concreteira (5)



Operador de espargidor (5)



Operador de motomaniveladora (5)



Operador de ponte rolante(2)



Operador de retro escavadeira (5)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de ponte rolante - PCD (1)



Operador de empilhadeira (2)



Operador de rolo compactador (5)



Operador de máquina perfuratriz (1)



Operador de trator agrícola (5)



Pedreiro (14)



Recepcionista (1)



Resinador (2)



Resinador - PCD (1)



Pintor (1)



Pintor automotivo (3)



Porteiro - aceita PCD (1)



Porteiro - PCD (3)



Polidor de mármore - PCD (1)



Terapeuta ocupacional (1)



Técnico de enfermagem - PCD (1)



Torneiro mecânico (1)



Vendedor (61)



Vigia (5)



Vigia - PCD (2)



SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 100

Ajudante de motorista (1)



Ajudante de obras PCD (2)



Ajudante de obras (1)



Artesão (1)



Auxiliar de açougueiro (1)



Auxiliar administrativo (1)



Auxiliar de estilo - jeans (1)



Auxiliar de limpeza (1)



Auxiliar de linha de produção (30)



Auxiliar de pintura industrial (1)



Bombeiro civil (4)



Bombeiro hidráulico (1)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (3)



Coordenador de vestuário (1)



Cortador de mármore (1)



Costureira em geral (1)



Costureira - jeans (1)



Costureira pilotista (2)



Eletricista (1)



Empregada doméstica (1)



Encarregado de obras (1)



Estilista - jeans (1)



Laboratorista de solo (1)



Motorista de caminhão basculante/pipa (5)



Motorista carreteiro (2)



Movimentador de mercadorias (10)



Operador de empilhadeira (5)



Operador de multifio (1)



Operador de pá carregadeira (2)



Operador de retroescavadeira (2)



Pedreiro (3)



Porteiro (1)



Serralheiro (1)



Taxista (2)



Técnico em segurança do trabalho (2)



Técnico pleno em microinformática (1)



Topógrafo (1)



Vaqueiro (1)



Vigia (1)



SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 132

Acoplador jr (1)



Atendente comercial PCD (1)



Auxiliar de cozinha (15)



Auxiliar de expedição (5)



Auxiliar de produção (4)



Auxiliar de mecânico (2)



Auxiliar de padeiro (1)



Balconista (2)



Borracheiro (3)



Caldeireiro industrial (8)



Chapista lanchonete (1)



Eletricista de veículo (1)



Eletricista (2)



Encanador de manutenção (1)



Encarregado de obras (3)



Garçom (15)



Gerente (1)



Lixador jr (1)



Mecânico de caminhão (2)



Mecânico de manutenção de veículos (4)



Mecânico de moto (1)



Oficial polivalente (2)



Operador de escavadeira (1)



Recepcionista (15)



Representante comercial (1)



Revestidor jr (1)



Soldador (4)



Técnico em refrigeração (2)



Técnico de informática (1)



Torneiro mecânico (1)



Trabalhador rural (34)



SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.