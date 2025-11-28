Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas integrais de graduação em 2026 no ES

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:22
O Programa Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas de estudo integrais de graduação de graça em 2026. As oportunidades estarão distribuídas em todas as regiões capixabas e com mais de 40 opções de cursos.
A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), deve ter o edital publicado na próxima terça-feira (2), com inscrições previstas para começarem a partir das 9 horas.
No documento, os interessados poderão conferir o quadro de vagas, a relação das instituições com bolsas disponíveis, cursos e turnos para os candidatos escolherem.
Para participar, o candidato precisa ter:
O edital será publicado no mesmo site das inscrições: www.fapes.es.gov.br/nossa-bolsa.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o