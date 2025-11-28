Home
Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas integrais de graduação em 2026 no ES

Oportunidades estarão distribuídas em todas as regiões capixabas e com mais de 40 opções de cursos; inscrição deve começar no dia 2 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:22

Oportunidade para fazer curso superior de graça no ES
Oportunidade para fazer curso superior de graça no ES Crédito: Freepik

O Programa Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas de estudo integrais de graduação de graça em 2026. As oportunidades estarão distribuídas em todas as regiões capixabas e com mais de 40 opções de cursos.

A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), deve ter o edital publicado na próxima terça-feira (2), com inscrições previstas para começarem a partir das 9 horas.

No documento, os interessados poderão conferir o quadro de vagas, a relação das instituições com bolsas disponíveis, cursos e turnos para os candidatos escolherem.

Quem pode se inscrever?

Para participar, o candidato precisa ter:

  • Feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2021 a 2025 e poderá escolher qual nota usar na seletiva. 
  • Comprovar renda conforme determinação do edital.
  • Cursado todo o ensino médio em escola pública localizada no Espírito Santo;
  • Cursado completamente o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;
  • Cursado o ensino médio e/ou curso técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

O edital será publicado no mesmo site das inscrições: www.fapes.es.gov.br/nossa-bolsa.

