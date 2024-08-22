Mutirão do emprego oferece vagas para trabalhar na indústria do ES

Quem está à procura de emprego na indústria com carteira assinada já pode separar o currículo. Um mutirão será realizado neste sábado (24) na Serra, para selecionar mais de 80 profissionais para atuar em fábricas localizadas no município da Serra. As contratações são imediatas.
As vagas são para os seguintes cargos:
- Alimentador de linha de produção
- Operador de ponte rolante
- Armazenista
- Meio oficial PCD
- Encanador
- Mecânico
- Soldador
- Auxiliar de manutenção
- Mecânico de Refrigeração
- Mecânico de refrigeração B
- Mecânico predial
- Torneiro mecânico
- Montador
- Auxiliar de refrigeração
- Programador
- Técnico de segurança do trabalho
- Funileiro I
- Auxiliar de produção
- Caldeireiro
- Operador de produção
- Assistente de PCP
- Técnico de processos – injeção
- Técnico mecânico
O Conecta Indústria acontece das 8 às 12 horas, no Cras de Laranjeiras, que fica na Rodovia Norte Sul, 3.783, em Colina de Laranjeiras. As organizações com os postos em aberto estarão no local para realizar o recrutamento direto com os candidatos.O candidato precis levar documento com foto.
Além das vagas de emprego, a ação também vai oferecer vagas de cursos gratuitos no Senai, que estará com a carreta no estacionamento do Cras.
“É um grande multirão de contratação. Uma forma da gente conectar as empresas aos profissionais que estão precisando de uma oportunidade de emprego”, explica Leonardo Cereza, presidente do Sindifer, um dos organizadores do evento.
A ação é uma parceria da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) do município, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer) e a Secretaria de Assistência Social (Semas).