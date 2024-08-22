Mutirão do emprego oferece vagas para trabalhar na indústria do ES

Ação para selecionar novos funcionários de empresas da Serra Crédito: Edson Reis/PMS

Quem está à procura de emprego na indústria com carteira assinada já pode separar o currículo. Um mutirão será realizado neste sábado (24) na Serra, para selecionar mais de 80 profissionais para atuar em fábricas localizadas no município da Serra. As contratações são imediatas.

As vagas são para os seguintes cargos:

Alimentador de linha de produção

Operador de ponte rolante

Armazenista

Meio oficial PCD

Encanador

Mecânico

Soldador

Auxiliar de manutenção

Mecânico de Refrigeração

Mecânico de refrigeração B

Mecânico predial

Torneiro mecânico

Montador

Auxiliar de refrigeração

Programador

Técnico de segurança do trabalho

Funileiro I

Auxiliar de produção

Caldeireiro

Operador de produção

Assistente de PCP

Técnico de processos – injeção

Técnico mecânico

O Conecta Indústria acontece das 8 às 12 horas, no Cras de Laranjeiras, que fica na Rodovia Norte Sul, 3.783, em Colina de Laranjeiras. As organizações com os postos em aberto estarão no local para realizar o recrutamento direto com os candidatos.O candidato precis levar documento com foto.

Além das vagas de emprego, a ação também vai oferecer vagas de cursos gratuitos no Senai, que estará com a carreta no estacionamento do Cras.

“É um grande multirão de contratação. Uma forma da gente conectar as empresas aos profissionais que estão precisando de uma oportunidade de emprego”, explica Leonardo Cereza, presidente do Sindifer, um dos organizadores do evento.