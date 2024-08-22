Vale, Nestlé e Ambev abrem vagas para trainees com salários de até R$ 8 mil

Vagas de trainee para desenvolver futuras lideranças da Ambev Crédito: Divulgação / Ambev

Profissionais recém-formados que querem fazer carreira em uma grande empresa devem ficar atentos. A Vale , a Nestlé e a Ambev estão com programas de trainees abertos com ganhos mensais de até R$ 8,5 mil. A duração das iniciativas será de um a dois anos, a depender de cada organização.

Confira as seleções

VALE

Vagas: 40 para para pessoas que desejam trabalhar nas três verticais de negócios da mineradora no Pará e no Maranhão: mineração, projetos e metais básicos.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 19 de setembro pelo podem ser feitas até o dia 19 de setembro pelo site do programa

Requisitos: para participar, é preciso ter concluído curso superior de engenharia ou geologia a partir de dezembro de 2021. Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2024 também podem se inscrever. Não há limite de idade para se candidatar e não é necessário ter experiência profissional prévia. Todas as vagas são para trabalho presencial em municípios do Pará e do Maranhão onde a Vale tem operações.

Etapas: o processo seletivo contará com testes e painéis on-line nas etapas intermediárias e painel presencial na fase final.

Benefícios: a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia; vale alimentação; refeição no local de trabalho; seguro de vida em grupo; auxílio creche; Gympass e Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).

NESTLÉ

Vagas: o total de oportunidades não foi divulgado. As chances são para as mais variadas áreas: Marketing, Tecnologia, Finanças, Engenharia, Qualidade, Compras, Vendas, entre outras. Os profissionais vão atuar em São Paulo e em Minas Gerais.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 30 de setembro no podem ser feitas até o dia 30 de setembro no site da Nestlé

Requisitos: podem participar pessoas com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024 (qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo).

Etapas: a jornada de seleção contará com uma trilha de testes on-line, seguida de painéis com o time de Gestão de Pessoas, liderança e entrevistas finais.

Benefícios: além da remuneração compatível com o mercado, os selecionados recebem assistência médica, odontológica e de medicamentos; previdência privada; seguro de vida; participação nos lucros e resultados; desconto em produtos; licenças parentais; vale-refeição e estacionamento a depender da localidade de atuação; acesso ao Programa de Bem-Estar, uma rede online de nutricionistas, psicológicos, atividade físicas entre outros.

AMBEV

Vagas: o total de oportunidades não foi divulgado. As chances são para as áreas de Business ou Supply Chain.

Inscrições: podem ser feitas até 3 de setembro, no podem ser feitas até 3 de setembro, no site do programa

Requisitos: a seleção está aberta para candidatos de todos os cursos, com o pré-requisito de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, e disponibilidade para morar em outros estados.

Etapas: os candidatos farão testes e entrevistas on-line, entre outras fases.