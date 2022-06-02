MPF contrata estagiários no ES com bolsa de até R$ 1,9 mil

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. A bolsa é de R$ 1.952 para alunos de pós-graduação e de R$ 976 para os de graduação, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia.
As chances são para os cursos de Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação), Administração, Engenharia Civil, Comunicação Social (Jornalismo) e Direito, para Vitória; de graduação e pós-graduação em Direito para as unidades de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim; e de graduação em Direito em Linhares.
As inscrições podem ser feitas até dia 8 de junho, no endereço eletrônico da instituição, conforme a localidade/cidade para a qual o candidato pretende se candidatar.
N primeira etapa, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, agendada para ser aplicada no dia 24 de junho. Já a segunda fase contará com exames de conhecimento subjetivo, será realizada no dia 8 de julho. Ambas as etapas têm caráter eliminatório. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período.
CONFIRA AS VAGAS
Vitória
- Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação)
- Administração
- Engenharia Civil
- Comunicação Social (Jornalismo)
- Direito
Colatina e Cachoeiro de Itapemirim
- Graduação e pós-graduação em Direito
Linhares
- Graduação em Direito