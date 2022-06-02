MPF contrata estagiários no ES com bolsa de até R$ 1,9 mil

As chances são para os cursos de Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação), Administração, Engenharia Civil, Comunicação Social (Jornalismo) e Direito, para Vitória; de graduação e pós-graduação em Direito para as unidades de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim; e de graduação em Direito em Linhares.

N primeira etapa, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, agendada para ser aplicada no dia 24 de junho. Já a segunda fase contará com exames de conhecimento subjetivo, será realizada no dia 8 de julho. Ambas as etapas têm caráter eliminatório. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período.