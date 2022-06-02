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MPF contrata estagiários no ES com bolsa de até R$ 1,9 mil

Processo seletivo vai formar cadastro de reserva de estudantes de graduação e pós-graduação; inscrições podem ser feitas 8 de junho

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 16:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jun 2022 às 16:12
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. A bolsa é de R$ 1.952 para alunos de pós-graduação e de R$ 976 para os de graduação, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia.
As chances são para os cursos de Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação), Administração, Engenharia Civil, Comunicação Social (Jornalismo) e Direito, para Vitória; de graduação e pós-graduação em Direito para as unidades de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim; e de graduação em Direito em Linhares.
As inscrições podem ser feitas até dia 8 de junho, no endereço eletrônico da instituição, conforme a localidade/cidade para a qual o candidato pretende se candidatar. 
N primeira etapa, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, agendada para ser aplicada no dia 24 de junho. Já a segunda fase contará com exames de conhecimento subjetivo, será realizada no dia 8 de julho. Ambas as etapas têm caráter eliminatório. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período.
CONFIRA AS VAGAS
Vitória
  • Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação)
  • Administração
  • Engenharia Civil
  • Comunicação Social (Jornalismo)
  • Direito
Colatina e Cachoeiro de Itapemirim
  • Graduação e pós-graduação em Direito
Linhares
  • Graduação em Direito

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