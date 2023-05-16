MPF contrata estagiários com bolsa de até R$ 1,9 mil no ES

Sede do Ministério Público Federal, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estagiários. As oportunidades são voltadas para a formação de cadastro de reserva de estudantes de nível superior.

A bolsa de estágio para os alunos de graduação será de R$ 976, enquanto que para os de pós-graduação de R$ 1.952,00, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado na modalidade presencial.

As chances são para candidatos de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistemas para Internet) e Direito; e de graduação nas áreas de Biblioteconomia e Comunicação Social/Jornalismo.

Os interessados têm até o dia 29 de maio para se inscrever no site da instituição

De acordo com o MPF/ES, as provas serão realizadas em data, local e horário a serem divulgados posteriormente, e o processo seletivo terá uma etapa composta de provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, sendo exigido conhecimento da língua portuguesa na prova, além dos conhecimentos específicos de cada área.