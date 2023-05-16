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Até 29 de maio

MPF contrata estagiários com bolsa de até R$ 1,9 mil no ES

Oportunidades são voltadas para a formação de cadastro de reserva de estudantes de nível superior em diversas áreas; selecionados vão atuar em Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2023 às 10:22

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 10:22

Ministério Público Federal, Procuradoria da República no ES
Sede do Ministério Público Federal, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estagiários. As oportunidades são voltadas para a formação de cadastro de reserva de estudantes de nível superior.
A bolsa de estágio para os alunos de graduação será de R$ 976, enquanto que para os de pós-graduação de R$ 1.952,00, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado na modalidade presencial.
As chances são para candidatos de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistemas para Internet) e Direito; e de graduação nas áreas de Biblioteconomia e Comunicação Social/Jornalismo.
Os interessados têm até o dia 29 de maio para se inscrever no site da instituição
De acordo com o MPF/ES, as provas serão realizadas em data, local e horário a serem divulgados posteriormente, e o processo seletivo terá uma etapa composta de provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, sendo exigido conhecimento da língua portuguesa na prova, além dos conhecimentos específicos de cada área.
Os selecionados vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, localizada em Vitória. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.

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