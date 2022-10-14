Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio no ES

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. Podem participar os estudantes dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da informação.

Os alunos do curso de Direito podem se inscrever nas oportunidades disponíveis em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. Já as chances para os estudantes de TI e Comunicação são para Vitória.

No dia 24 de outubro, às 9h, serão aplicadas as provas Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 26 de outubro, às 9h, será a vez do exame de Direito. Os testes serão aplicados por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.