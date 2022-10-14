Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inscrições até 17 de outubro

Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio no ES

Oportunidades são para estudantes de Direito, Comunicação Social (Jornalismo) e Tecnologia do Informação; bolsa-auxílio é de R$ 976
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2022 às 12:15

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:15

vagas de estágio
Vagas para estudantes de nível superior Crédito: pixabay
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. Podem participar os estudantes dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da informação.
A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. E o valor da bolsa de estágio é de R$ 976, com direito ao auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.
Os interessados podem se inscrever até 17 de outubro de 2022, no endereço eletrônico da instituição
Os alunos do curso de Direito podem se inscrever nas oportunidades disponíveis em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. Já as chances para os estudantes de TI e Comunicação são para Vitória.
No dia 24 de outubro, às 9h, serão aplicadas as provas Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 26 de outubro, às 9h, será a vez do exame de Direito. Os testes serão aplicados por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.

Veja Também

Ministério Público do ES abre novas vagas de estágio

Programa de estágio da ArcelorMittal abre 150 vagas no ES

Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Estágios (ES) MPT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados