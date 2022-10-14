Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio no ES

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. Podem participar os estudantes dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da informação.
A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. E o valor da bolsa de estágio é de R$ 976, com direito ao auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.
Os interessados podem se inscrever até 17 de outubro de 2022, no endereço eletrônico da instituição.
Os alunos do curso de Direito podem se inscrever nas oportunidades disponíveis em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. Já as chances para os estudantes de TI e Comunicação são para Vitória.
No dia 24 de outubro, às 9h, serão aplicadas as provas Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 26 de outubro, às 9h, será a vez do exame de Direito. Os testes serão aplicados por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.