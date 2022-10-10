Ministério Público do ES abre novas vagas de estágio

Ministério Público do Espírito Santo contrata jovens talentos Crédito: MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo de seleção de estagiários de graduação. A oferta é de 19 vagas, distribuídas pelos cursos de Administração (2), Comunicação Social - Jornalismo (1), Comunicação Social - Publicidade (cadastro), Direito (15) e Estatística (1). A bolsa-auxílio é de R$ 800, para carga horária de 20 horas semanais. Os selecionados também recebem auxílio-transporte de R$ 100.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: habilitação por meio de coeficiente de rendimento acadêmico (classificatória) e avaliação objetiva e/ou discursiva para os candidatos que forem convocados para realizar a prova (eliminatória).

As inscrições podem ser feitas no período de 11 a 25 de outubro de 2022, no formulário disponível pela instituição.

A convocação para as provas será por e-mail, respeitando a classificação na lista dos candidatos habilitados, e ocorrerá no prazo mínimo de 3 dias antes da data prevista do teste. Os exames serão realizados no mês de novembro de 2022, em data, horário e local a serem informados.

As provas serão realizadas presencialmente ou em ambiente virtual (plataforma Moodle), tendo por finalidade o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva de estagiários.

O termo de compromisso de estágio tem duração de 6 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 2 anos, consecutivos ou alternados. A seleção terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa.

SAIBA MAIS

Administração

Vagas: 2

Lotação: Região Metropolitana

Bolsa: R$ 800

Auxílio-transporte: R$ 100

Carga horária: 4 horas diárias/20 horas semanais

Requisito: Ser graduado, no mínimo, a partir do 3º período.

Comunicação Social - Jornalismo

Vaga: 1

Lotação: Região Metropolitana

Bolsa: R$ 800

Auxílio-transporte: R$ 100

Carga horária: 4 horas diárias/20 horas semanais

Requisito: Ser graduado, no mínimo, a partir do 3º período.

Comunicação Social - Publicidade

Vaga: cadastro

Lotação: Região Metropolitana

Bolsa: R$ 800

Auxílio-transporte: R$ 100

Carga horária: 4 horas diárias/20 horas semanais

Requisito: Ser graduado, no mínimo, a partir do 3º período.

Direito

Vagas: 15

Lotação: Apiacá, Barra de São Francisco, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Nova Venécia, Pedro Canário, Santa Leopoldina, Serra e Vitória. Também há formação de cadastro de reserva para os municípios de Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Conceição da Barra, Guaçuí, Ibatiba, Itaguaçu, Itapemirim, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, São Domingos do Norte e São Mateus.

Bolsa: R$ 800

Auxílio-transporte: R$ 100

Carga horária: 4 horas diárias/20 horas semanais

Requisito: Ser graduado, no mínimo, a partir do 5º período.