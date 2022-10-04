Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

A Suzano está com inscrições abertas para o ciclo do primeiro semestre de 2023 para o Programa de Estágio Técnico. A oferta é de 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.
As oportunidades são destinadas a quem esteja cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024. Todas as oportunidades são para atuar presencialmente.
As vagas são voltadas a pessoas acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.
Além disso, é necessário ter disponibilidade para atuar em período integral. Habilidades comportamentais são consideradas, destacando-se a pessoa candidata com perfil colaborativo e comunicativo.
Os selecionados vão estagiar a partir de fevereiro de 2023 e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de um plano de desenvolvimento de carreira.
“O programa de estágio técnico é uma excelente oportunidade de iniciar carreira nas operações da Suzano, já que conta com um plano de desenvolvimento para acelerar o aprendizado do estagiário, potencializando o seu crescimento profissional”, destaca o gerente de gente e gestão da Suzano, Thiago Tavares.
O processo seletivo será feito on-line e contará com dinâmicas e entrevistas.
SERVIÇO
Inscrições: até 31 de outubro.
Onde se inscrever: no site do programa.
CURSOS ACEITOS POR UNIDADE
- ARACRUZ
- Administração
- Manutenção mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Técnico Florestal
- BELÉM
- Administração
- Logística
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Manutenção mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e Celulose
- IMPERATRIZ
- Administração
- Logística
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- Segurança de trabalho
- Técnico Florestal
- TRÊS LAGOAS
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- Técnico Florestal
- JACAREÍ
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- ITABATÃ
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Técnico Florestal
- LIMEIRA
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- MARACANAÚ
- Administração
- Logística
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- MUCURI
- Administração
- Logística
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- Segurança de trabalho
- Técnico Florestal
- SUZANO
- Administração
- Logística
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção elétrica ou áreas correlatas
- Papel e celulose
- Química
- Segurança de trabalho