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Até 31 de outubro

Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

Oferta é de 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas pelo Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2022 às 14:35

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 14:35

Unidade da Suzano, em Aracruz
Unidade da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação / Suzano
A Suzano está com inscrições abertas para o ciclo do primeiro semestre de 2023 para o Programa de Estágio Técnico. A oferta é de 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.
As oportunidades são destinadas a quem esteja cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024. Todas as oportunidades são para atuar presencialmente.
As vagas são voltadas a pessoas acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.
Além disso, é necessário ter disponibilidade para atuar em período integral. Habilidades comportamentais são consideradas, destacando-se a pessoa candidata com perfil colaborativo e comunicativo.
Os selecionados vão estagiar a partir de fevereiro de 2023 e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de um plano de desenvolvimento de carreira.
“O programa de estágio técnico é uma excelente oportunidade de iniciar carreira nas operações da Suzano, já que conta com um plano de desenvolvimento para acelerar o aprendizado do estagiário, potencializando o seu crescimento profissional”, destaca o gerente de gente e gestão da Suzano, Thiago Tavares.
O processo seletivo será feito on-line e contará com dinâmicas e entrevistas.
SERVIÇO
Inscrições: até 31 de outubro.
Onde se inscrever: no site do programa
CURSOS ACEITOS POR UNIDADE
  • ARACRUZ
  • Administração
  • Manutenção mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Técnico Florestal
  • BELÉM
  • Administração
  • Logística
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Manutenção mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e Celulose
  • IMPERATRIZ
  • Administração
  • Logística
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • Segurança de trabalho
  • Técnico Florestal
  • TRÊS LAGOAS
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • Técnico Florestal
  • JACAREÍ
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • ITABATÃ
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Técnico Florestal
  • LIMEIRA
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • MARACANAÚ
  • Administração
  • Logística
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • MUCURI
  • Administração
  • Logística
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • Segurança de trabalho
  • Técnico Florestal
  • SUZANO
  • Administração
  • Logística
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção elétrica ou áreas correlatas
  • Papel e celulose
  • Química
  • Segurança de trabalho

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