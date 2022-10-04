Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

Unidade da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação / Suzano

A Suzano está com inscrições abertas para o ciclo do primeiro semestre de 2023 para o Programa de Estágio Técnico. A oferta é de 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.

As oportunidades são destinadas a quem esteja cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024. Todas as oportunidades são para atuar presencialmente.

As vagas são voltadas a pessoas acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.

Além disso, é necessário ter disponibilidade para atuar em período integral. Habilidades comportamentais são consideradas, destacando-se a pessoa candidata com perfil colaborativo e comunicativo.

Os selecionados vão estagiar a partir de fevereiro de 2023 e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de um plano de desenvolvimento de carreira.

“O programa de estágio técnico é uma excelente oportunidade de iniciar carreira nas operações da Suzano, já que conta com um plano de desenvolvimento para acelerar o aprendizado do estagiário, potencializando o seu crescimento profissional”, destaca o gerente de gente e gestão da Suzano, Thiago Tavares.

O processo seletivo será feito on-line e contará com dinâmicas e entrevistas.

SERVIÇO

Inscrições: até 31 de outubro.

CURSOS ACEITOS POR UNIDADE

ARACRUZ

Administração

Manutenção mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas



Técnico Florestal

BELÉM

Administração

Logística

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Manutenção mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e Celulose

IMPERATRIZ

Administração

Logística

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e celulose

Química

Segurança de trabalho

Técnico Florestal

TRÊS LAGOAS

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e celulose

Química

Técnico Florestal



JACAREÍ

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e celulose

Química

ITABATÃ

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Técnico Florestal

LIMEIRA

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Papel e celulose

Química

MARACANAÚ

Administração

Logística

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e celulose

MUCURI

Administração

Logística

Manutenção Mecânica ou áreas correlatas

Manutenção elétrica ou áreas correlatas

Papel e celulose

Química

Segurança de trabalho

Técnico Florestal