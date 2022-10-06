Programa de estágio da ArcelorMittal abre 150 vagas no ES

A ArcelorMittal Tubarão está com 150 vagas abertas para o Programa de Estágio 4.0. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível técnico e superior. As bolsas-auxílio serão de R$ 935,42 para quem tem ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os alunos do ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.
Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro, no site da siderúrgica.
Para participar, os candidatos devem morar na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o 1º período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
O processo seletivo será realizado por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas virtuais e exames médicos.
Segundo a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura, Juliana Oliveira Almeida, os estagiários também poderão desenvolver projetos de melhorias junto às áreas em que atuam, conciliando de forma palpável a teoria com a prática na empresa.
“Essa será uma grande oportunidade para os jovens transformarem suas próprias histórias, aprendendo e crescendo profissionalmente numa empresa que é líder mundial na produção de aço e possui política de Diversidade & Inclusão, oferece trilha de desenvolvimento (com conceitos e oportunidade de conhecer novas tecnologias e metodologias) e ainda reconhecimento para desenvolvimento de projeto ao final do estágio”, afirma.
Ela ainda ressalta que, sendo uma empresa que valoriza a pluralidade de suas equipes, a ArcelorMittal Tubarão incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas.
CONFIRA OS CURSOS
- Nível superior
- Administração
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Comércio Exterior
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Química
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Jornalismo
- Marketing
- Nutrição
- Psicologia
- Publicidade
- Química - Bacharel
- Relações Internacionais
- Sistemas de Informação
- Serviço Social
- Nível técnico
- Técnico Administração
- Técnico Automação Industrial
- Técnico Contabilidade
- Técnico de Refrigeração
- Técnico Edificações
- Técnico Eletrotécnica
- Técnico em Química
- Técnico Enfermagem
- Técnico Informática
- Técnico Logística
- Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
- Técnico Mecânica
- Técnico Meio Ambiente
- Técnico Metalurgia
- Técnico Portos
- Técnico Segurança do Trabalho
O QUE CAI NA PROVA
- Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.
- Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.
- Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.