Programa de estágio da ArcelorMittal abre 150 vagas no ES

Instalações da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará Crédito: Divulgação/Arcelor Mittal

ArcelorMittal Tubarão está com 150 vagas abertas para o Programa de Estágio 4.0. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível técnico e superior. As bolsas-auxílio serão de R$ 935,42 para quem tem ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os alunos do ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro, no site da siderúrgica

Para participar, os candidatos devem morar na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o 1º período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

O processo seletivo será realizado por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas virtuais e exames médicos.

Segundo a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura, Juliana Oliveira Almeida, os estagiários também poderão desenvolver projetos de melhorias junto às áreas em que atuam, conciliando de forma palpável a teoria com a prática na empresa.

“Essa será uma grande oportunidade para os jovens transformarem suas próprias histórias, aprendendo e crescendo profissionalmente numa empresa que é líder mundial na produção de aço e possui política de Diversidade & Inclusão, oferece trilha de desenvolvimento (com conceitos e oportunidade de conhecer novas tecnologias e metodologias) e ainda reconhecimento para desenvolvimento de projeto ao final do estágio”, afirma.

Ela ainda ressalta que, sendo uma empresa que valoriza a pluralidade de suas equipes, a ArcelorMittal Tubarão incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas.

CONFIRA OS CURSOS

Nível superior

Administração

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Ambiental

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Jornalismo

Marketing

Nutrição

Psicologia

Publicidade

Química - Bacharel

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Serviço Social

Nível técnico

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Contabilidade

Técnico de Refrigeração

Técnico Edificações

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

Técnico Mecânica

Técnico Meio Ambiente

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

O QUE CAI NA PROVA

Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.