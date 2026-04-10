Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) e Engenharia (Ambiental e Civil).

Os selecionados terão carga horária de seis horas diárias (30 horas semanais), bolsa de complementação educacional de R$ 1.900 e auxílio-transporte de R$ 250.

Os estudantes de pós-graduação em Direito atuarão em diversas Promotorias de Justiça da Região Metropolitana e do interior do Espírito Santo. Os demais estagiarão na Região Metropolitana.

As inscrições podem ser feitas até 10 de maio, por meio de formulário eletrônico

O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada presencialmente no dia 19 de maio de 2026, das 14h às 16h30, em local a ser divulgado até dois dias antes da aplicação.