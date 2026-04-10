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Jovens talentos

Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Oportunidades são para quem é das áreas de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) e Engenharia (Ambiental e Civil)

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 abr 2026 às 14:25
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) e Engenharia (Ambiental e Civil).
Os selecionados terão carga horária de seis horas diárias (30 horas semanais), bolsa de complementação educacional de R$ 1.900 e auxílio-transporte de R$ 250.
Os estudantes de pós-graduação em Direito atuarão em diversas Promotorias de Justiça da Região Metropolitana e do interior do Espírito Santo. Os demais estagiarão na Região Metropolitana.
As inscrições podem ser feitas até 10 de maio, por meio de formulário eletrônico.
O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada presencialmente no dia 19 de maio de 2026, das 14h às 16h30, em local a ser divulgado até dois dias antes da aplicação.
Os candidatos de Direito também serão submetidos a uma etapa classificatória de títulos, e os de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) a uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

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