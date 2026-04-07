Mais de 360 vagas abertas para estágio e aprendizagem no ES

A maior oferta de vagas para estágio está em Vitória (72), Piúma (38), Vila Velha (23), Cariacica (22) e Sooretama (20). As áreas de atuação com maior oferta são Educação (67), Administrativa (49), Contabilidade (11), Comunicação e Marketing (9) e Direito (8). Também há oportunidades em áreas como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Economia, Esportes, Psicologia, Farmácia e Produção Mecânica.