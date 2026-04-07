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Jovens talentos

Mais de 360 vagas abertas para estágio e aprendizagem no ES

As cidades com maiores demandas para estagiários são Vitória, Piúma, Vila Velha, Cariacica e Sooretama, enquanto o município da Serra tem mais vagas para jovens aprendizes

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 14:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2026 às 14:30
Feirão de vagas de estágio do CIEE
Oportunidades de estágio em diferentes áreas Crédito: CIEE/ Divulgação
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com mais de 360 vagas para quem quer fazer estágio ou atuar como aprendiz. São 271 e 97 oportunidades, respectivamente. As chances estão distribuídas em 18 municípios capixabas, incluindo a Grande Vitória e o interior do estado.
A maior oferta de vagas para estágio está em Vitória (72), Piúma (38), Vila Velha (23), Cariacica (22) e Sooretama (20). As áreas de atuação com maior oferta são Educação (67), Administrativa (49), Contabilidade (11), Comunicação e Marketing (9) e Direito (8). Também há oportunidades em áreas como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Economia, Esportes, Psicologia, Farmácia e Produção Mecânica.
Para o Programa Aprendiz, Serra (23), Vila Velha (16) e Cachoeiro de Itapemirim (11) são os municípios com mais oportunidades disponíveis.
Os interessados podem fazer o cadastro no portal do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

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