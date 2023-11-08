Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 800

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação em Direito para unidades da instituição em 68 municípios. A oferta é de 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 para auxílio-transporte. Os selecionados vão desempenhar suas funções em 20 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ser graduando em Direito, no mínimo, a partir do 5º período.
Os interessados podem se inscrever até 15 de novembro de 2023, por meio do formulário disponível no site da instituição.
O processo de seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 22 de novembro de 2023, a partir das 14 horas. Os candidatos terão duas horas e meia para responder as questões.
Confira as vagas por município
- Aracruz (2)
- Barra de São Francisco (3)
- Cachoeiro de Itapemirim (3)
- Colatina (1)
- Conceição do Castelo (2)
- Fundão (1)
- Ibiraçu (1)
- Iconha (2)
- Itapemirim (1)
- Jaguaré (1)
- Marechal Floriano (1)
- Marilândia (1)
- Mucurici (1)
- Muqui (1)
- Nova Venécia (3)
- São Gabriel da Palha (1)
- São José do Calçado (2)
- Vila Velha (6)
- Vitória (7)
Cadastro de reserva em: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.