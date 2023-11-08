Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 800

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação em Direito para unidades da instituição em 68 municípios. A oferta é de 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 para auxílio-transporte. Os selecionados vão desempenhar suas funções em 20 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ser graduando em Direito, no mínimo, a partir do 5º período.

Os interessados podem se inscrever até 15 de novembro de 2023, por meio do formulário disponível no site da instituição.

O processo de seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 22 de novembro de 2023, a partir das 14 horas. Os candidatos terão duas horas e meia para responder as questões.

Confira as vagas por município

Aracruz (2)

Barra de São Francisco (3)

Cachoeiro de Itapemirim (3)

Colatina (1)

Conceição do Castelo (2)

Fundão (1)

Ibiraçu (1)

Iconha (2)

Itapemirim (1)

Jaguaré (1)

Marechal Floriano (1)

Marilândia (1)

Mucurici (1)

Muqui (1)

Nova Venécia (3)

São Gabriel da Palha (1)

São José do Calçado (2)

Vila Velha (6)

Vitória (7)