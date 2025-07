Oportunidade

Mercadão do Emprego vai oferecer 1.500 vagas em 12 empresas de Cariacica

Mutirão vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de julho no Mercado Municipal de Cariacica, localizado em Itacibá

Quem está tentando entrar ou voltar para o mercado de trabalho terá mais uma oportunidade. O Mercadão do Emprego chega ao Mercado Municipal de Cariacica , em Itacibá, com 1.500 vagas de trabalho sendo oferecidas. O mutirão vai acontecer entre os dias 22 e 24 de julho, das 8 às 13 horas.>

As oportunidades são em 12 empresas instaladas no município, nos setores logístico, industrial, comercial e supermercadista, que farão a análise dos currículos e entrevistas durante o mutirão. É importante que os interessados levem documento com foto, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).>