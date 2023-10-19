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McDonald's abre 50 vagas para primeiro emprego no ES

Entrevistas serão realizadas nesta sexta-feira (20 de outubro), com oportunidades para estoquista, atendente de restaurante e auxiliar de limpeza
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2023 às 18:38

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 18:38

McDonald's tem novas oportunidades de trabalho
McDonald's tem novas oportunidades de trabalho Crédito: Divulgação
Quem está à procura do primeiro emprego deve ficar atento. O McDonald’s está com 50 vagas de trabalho abertas em restaurantes da rede localizados na Grande Vitória. São seis oportunidades para estoquista, 40 para atendente de restaurante e quatro para auxiliar de limpeza.
Os interessados devem comparecer para entrevista nesta sexta-feira (20 de outubro), no restaurante McDonald’s, que fica na Avenida Desembargador Santos Neves, 1430, Enseada do Suá, Vitória. O atendimento ocorre a partir das 15 horas e os candidatos precisam levar os documentos pessoais.
A empresa não exige experiência dos candidatos, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos, além de passarem por um estruturado programa de desenvolvimento. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos.
Além do salário, os trabalhadores recebem vale-transporte, assistência médica e odontológica, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira.
No Brasil, 62% dos funcionários da rede têm menos de 24 anos de idade e muitos estão em sua primeira experiência, conforme informação da empresa.

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