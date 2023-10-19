McDonald's abre 50 vagas para primeiro emprego no ES

McDonald's tem novas oportunidades de trabalho Crédito: Divulgação

Quem está à procura do primeiro emprego deve ficar atento. O McDonald’s está com 50 vagas de trabalho abertas em restaurantes da rede localizados na Grande Vitória. São seis oportunidades para estoquista, 40 para atendente de restaurante e quatro para auxiliar de limpeza.

Os interessados devem comparecer para entrevista nesta sexta-feira (20 de outubro), no restaurante McDonald’s, que fica na Avenida Desembargador Santos Neves, 1430, Enseada do Suá, Vitória . O atendimento ocorre a partir das 15 horas e os candidatos precisam levar os documentos pessoais.

A empresa não exige experiência dos candidatos, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos, além de passarem por um estruturado programa de desenvolvimento. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos.

Além do salário, os trabalhadores recebem vale-transporte, assistência médica e odontológica, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira.