Mais de 270 vagas de emprego e estágio em agências de recrutamento no ES

Cinco empresas de recrutamento e seleção estão com 273 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Os postos de trabalho são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade.
Para se candidatar, basta o profissional fazer o cadastro nos sites. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio à medida que forem sendo preenchidas.
Há chances para desenvolvedor, almoxarife, analista administrativo, consultor de RH, mecânico lubrificador, supervisor de manutenção, enfermeiro, executivo de vendas, motorista, programador, técnico de instalação, entre outras.
Nos endereços eletrônicos, também há oportunidades em outros Estados.
CONFIRA AS VAGAS
RHOPEN
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar currículo no site.
- Vagas: 39
- Ajudante de carga e descarga
- Almoxarife
- Analista administrativo
- Analista compras e logística
- Analista crédito (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista de controle da qualidade
- Analista de gestão da qualidade
- Analista de importação
- Analista de logística
- Analista de marketing sênior
- Analista de pesquisa e gestão de portfólio
- Analista de RH/DP
- Analista fiscal
- Analista sênior de garantia de qualidade
- Assistente de logística
- Assistente de marketing
- Assistente de recrutamento e seleção
- Assistente logística
- Consultor comercial
- Consultor de RH
- Consultor de vendas
- Coordenador de TI
- Coordenador operacional
- Desenvolvedor
- Especialista em atendimento
- Estagiário de marketing
- Gerente comercial
- Gerente de negócios (Guarapari)
- Gerente de negócios (Guarapari)
- Gerente de projetos
- Instalador eletrônico
- Líder de televendas sr
- Mecânico lubrificador
- Promotor vendas
- Supervisor de manutenção (Aracruz)
- Supervisor de qualidade e produção
- Supervisor de vendas
- Supervisor de vendas externas ao food service
PSICOESPAÇO
- Vagas: 95
- Agente de atendimento
- Almoxarifado
- Analista ambiental
- Analista contábil JR - temporário
- Analista de atendimento
- Analista de controle interno
- Analista de dados
- Analista de departamento pessoal
- Analista de gerenciamento de risco
- Analista de melhoria contínua
- Analista de operações
- Analista de suporte (PJ)
- Analista de RH
- Assistente - renovação de seguros
- Assistente comercial
- Assistente de chamado (elevadores)
- Assistente de DP
- Assistente de registro
- Assistente de renovação de seguros (corretora de seguros)
- Assistente de RH
- Assistente técnico de serviços
- Assistente/analista de RH
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de almoxarifado PCD
- Auxiliar de atendimento / administrativo
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de saúde bucal
- Auxiliar de tecelagem
- Auxiliar técnico de operação de loja/lavanderia
- Barista
- Comprador(a)
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Consultor RH
- Contato comercial externo
- Coordenador de transporte
- Coordenador(a) de desenvolvimento humano
- Costureira (o)
- Cozinheiro
- Desenvolvedor
- Desenvolvedor front-end pleno
- Desenvolvedor salesforce
- Desenvolvedor(a) web
- Encarregado administrativo
- Encarregado de contabilidade
- Enfermeiro
- Estagiário de Engenharia
- Estagiário Técnico/Engenharia
- Esteticista
- Executivo de vendas
- Gerente comercial
- Gerente de loja de iluminação
- Gestor executivo (Linhares)
- Motorista
- Operador de crédito
- Pizzaiolo
- Preparador de alimentos
- Programador delphi pleno
- Promotor de vendas
- Recepcionista/secretária (estúdio de treinamento físico)
- Relacionamento comercial
- Secretária
- Supervisor de loja
- Supervisor(a) de açougue
- Supervisora de fábrica
- Técnico de instalação
- Técnico de laboratório - temporário
- Vendas
- Vendedor de loja
- Vendedor de software
- Vendedor externo
- Vendedor interno
- Vendedor shopping
- Vendedor(a) de loja
- Vendedora
- Vendedora - televendas
- Vendedor
LINCE HUMANIZAÇÃO
- Vagas: 43
- Administrador hospitalar
- Almoxarife
- Analista de automação
- Analista de banco de sangue
- Analista de controladoria
- Analista de crédito e contrato
- Analista de departamento pessoal
- Analista de departamento pessoal pleno
- Analista de departamento pessoal sênior (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista de estratégia de marketing e social mídia
- Analista de folha de pagamento (Venda Nova do Imigrante)
- Analista de investimento
- Analista de meio ambiente
- Analista de relacionamento
- Assessor científico comercial
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente fiscal
- Auxiliar de departamento pessoal
- Auxiliar de importação e exportação
- Auxiliar técnico de laboratório
- Chefe de bar
- Consultor de vendas
- Consultor de vendas interno
- Coordenador de comunicação e conteúdo
- Coordenador de unidade de negócio
- Cortador de tecido
- Estagiário de performance
- Gerente de projetos (venda nova do imigrante)
- Mecânico de manutenção
- Operador de máquinas trainee
- Recepcionista
- Recrutador
- Secretária executiva bilíngue
- Subgerente
- Supervisor comercial
- Técnico de segurança do trabalho
- Vendedor de consórcio
- Vendedor de frete rodoviário
- Vendedor externo
- Vendedor trainee
PSICO STORE
- Vagas: 16
- Analista contábil
- Analista contábil temporário
- Analista de controladoria
- Analista de departamento pessoal junior
- Analista de desenvolvimento humano pleno
- Analista de responsabilidade social júnior
- Analista financeiro
- Assistente financeiro
- Assistente de serviços
- Coordenador de vendas
- Gerente de vendas
- Gestor de projetos de software
- Gestor de sucesso do cliente
- Mecânico veicular diesel
- Operador de telemarketing ativo
- Vendedor externo
KATO CONSULTORIA E TREINAMENTO
- Vagas: 93
- Analista administrativo / financeiro
- Analista contábil
- Analista de controladoria
- Analista de sistemas
- Analista de treinamento e desenvolvimento
- Analista de treinamento e qualidade
- Analista fiscal pleno
- Analista societário
- Assistente Administrativo
- Assistente administrativo (financeiro e DP)
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente financeiro
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo de vendas
- Corretor de imóveis PJ
- Encarregado de departamento pessoal
- Estagiário de Administração
- Estagiário de contabilidade
- Estagiário de Jornalismo
- Estagiário de Marketing
- Estagiário de Psicologia
- Estagiário de Publicidade e Propaganda
- Estagiário de Tecnologia
- Estágio em setor comercial
- Estágio em setor de operação
- Estágio em setor de operação
- Lavador de estofados residencial
- Nutricionista para cozinha industrial
- Operador industrial PCD
- Recepcionista
- Recepcionista - clínica médica oftalmológica.
- Recepcionista PCD
- Secretaria
- Secretária de vendas
- Secretária executiva
- Supervisor de açougue
- Vendedor
- Vendedor interno para embalagens
GRUPO EDUCAVIX
Como se candidatar: o candidato deve fazer o cadastro no site.
- Vagas: 26
- Escrevente administrativo
- Auxiliar de comércio exterior
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo e de vendas
- Consultor de vendas
- Assistente financeiro
- Contador para levantamento de créditos previdenciários
- Auxililar de cozinha
- Analista de TI
- Secretária de clínica dermatológica
- Empregada doméstica
- Instalador de sistemas fotovoltáicos
- Designer gráfico
- Auxiliar comercial (produto)
- Coordenaor de atendimento e vendas
- Desenvolverdora de sistema
- Auxiliar de eletricista
- Especialista em sankhya
- Coordenador de TI
- Controller