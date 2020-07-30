Mais de 1.700 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego com carteira assinada. Estão abertas no Espírito Santo mais de 1.700 vagas na construção civil, na indústria, na saúde, na prestação de serviços, entre outros setores.
As chances são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para cargos de pedreiro, engenheiro, analista de RH, farmacêutico, técnico mecânico, entre outras. Além das oportunidades de trabalho, há ainda chances para estudantes fazerem estágio.
Na construção civil, as vagas estão distribuídas por três construtoras. A Argo Construtora anunciou que vai iniciar obras de três empreendimentos nos próximos meses. O diretor-presidente da construtora, Valtair Torezani, informou que serão gerados cerca de 1.400 empregos, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para um residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.
As chances são para carpinteiro, pedreiro, armador, auxiliar de obra, pintor e encarregado de obra.
A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro. As oportunidades serão para cargos como engenheiro civil, encarregado geral, almoxarife, técnico em edificações, pedreiro, serralheiro e carpinteiro.
Na área da Saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para os cargos de assistente financeiro, técnico manutenção biomédica, farmacêutico e analista da qualidade assistencial.
A indústria também está com várias vagas abertas. A Argalit, que tem fábrica em Viana, abriu chances de emprego e estágio. Os interessados devem enviar o currículo até o dia 30 de julho.
A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com 14 vagas de emprego. Há oportunidades para mecânico, eletromecânico, técnico em automação, auxiliar e assistente de produção, assistente de manutenção e coordenador.
A Suzano abriu vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. As chances são para as áreas industrial, logística e celulose.
Na Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, as vagas são para funções de vendedor externo, instalador e reparador de linhas de assinantes, monitor da qualidade e estagiário de Recursos Humanos (RH). Todas exigem experiência comprovada, exceto para a de estagiário, que somente deve estar matriculado nos cursos de Tecnólogo em Recursos Humanos ou Psicologia.
As vagas para trabalhar na Leroy Merlin, em Vitória, são para assistente de gestão, estagiário em Administração, Economia, Logística ou Engenharia de Produção e ainda para profissionais de deficiência.
Os interessados em trabalhar no Picpay podem se candidatar aos cargos de desenvolvedor PHP Core Banking e desenvolvedor iOS - Pleno.
O Sine de Anchieta divulgou que está com 9 vagas abertas. Porém, é importante lembrar que a unidade só está realizando atendimento de pessoas que se encaixam no perfil das vagas anunciadas.
As empresas de recrutamento e seleção, Rhopen e Center RH fazem a intermediação de mão de obra para diversas empresas e também divulgaram vagas de emprego e estágio.
CONFIRA AS VAGAS
ARGO CONSTRUTORA
Vagas: A previsão é de que os três lançamentos da construtora gerem cerca de 1.400 empregos para os capixabas, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para o residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.
- Cargos:
- Carpinteiro
- Pedreiro
- Armador
- Auxiliar de obra
- Pintor
- Encarregado de obra
Como se candidatar: Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o cadastro no site
CONSTRUTORA ÉPURA
Vagas: Serão 185 empregos diretos no empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. As oportunidades serão abertas a partir de outubro.
- Cargos:
- Engenheiro Civil (1)
- Encarregado Geral (2)
- Encarregado de Setor (4)
- Técnico de Edificações (2)
- Estagiário (6)
- Almoxarife (2)
- Carpinteiro (20)
- Armador (10)
- Auxiliar (35)
- Pedreiro (45)
- Bombeiro (6)
- Eletricista (6)
- Gesseiro (10)
- Pintor (20)
- Equipe de Montagem (6)
- Marceneiro (6)
- Serralheiro (4)
Currículo: as contratações ainda não começaram. A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.
ARGALIT
- Vagas de estágio:
- Estagiário de Estratégia e Pessoas (estudante de Administração)
- Estagiário de Laboratório (aluno do curso Técnico em Química)
- Estagiário de Marketing (estudante de Publicidade e Propaganda)
- Cargos:
- Auxiliar de expedição (fundamental completo ou médio cursando)
- Especialista em suprimento (nível superior em administração)
- Promotor de vendas (nível médio)
- Supervisor de logística ((superior em administração, produção ou logística)
- Supervisor de vendas (superior em administração, gestão comercial ou afins)
- Assistente de televendas (nível médio competo ou superior em andamento)
Como se candidatar: o interessado deve enviar o currículo por e-mai: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. O envio deve ser feito até 30 de julho de 2020.
REDE MERIDIONAL
- Cargos:
- Assistente Financeiro
- Técnico manutenção biomédica
- Farmacêutico
- Analista da Qualidade Assistencial
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
LOGA INTERNET
- Cargos:
- Vendedor externo
- Instalador e reparador de linhas de assinantes
- Monitor da qualidade
- Estagiário de Recursos Humanos (RH).
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] com o nome do cargo no campo do assunto.
LEROY MERLIN
- Cargos:
- Assistente de gestão (nível médio)
- Estagiário (estar cursando superior em administração, economia, logística ou engenharia de produção)
- Profissionais com deficiência | pcd
PICPAY
- Cargos:
- Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking
- Desenvolvedor iOS - Pleno
VIMINAS
Vagas: 14
- Cargos:
- Mecânico (1)
- Eletromecânico (2)
- Técnico em automação (1)
- Auxiliar de produção (6)
- Assistente de produção (2)
- Assistente de manutenção (1)
- Coordenador (1)
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
SUZANO
- Cargos:
- Industrial - todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Analista laboratório II
- Analista melhoria contínua JR/PL
- Analista planejamento manutenção PL
- Engenheiro manutenção PL
- Engenheiro processos PL
- Engenheiro produção PL
- Operador embaladeira tissue
- Treinando/treinanda
- Técnico manutenção elétrica
- Técnico manutenção mecânica
- Logística/S&OP
- Analista logistica PL (Aracruz)
- Analista logística PL - TEMPORÁRIO (Aracruz)
- Analista operações logísticas JR (Cachoeiro de Itapemirim)
- Líder operações logística (Cachoeiro de Itapemirim)
- Celulose
- Pesquisador Sênior - Processos de Celulose (Aracruz)
Como se candidatar: Os interessados devem se cadastrar no site
SINE DE ANCHIETA
- Cargos:
- Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)
- Contador (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Caseiro (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Marteleiro (1)
- Ajudante de obras (2)
- Auxiliar administrativo (1)
Como se candidatar: Por conta da pandemia do coronavírus, a unidade só está atendendo os candidatos que atendem o perfil da vaga. O Sine fica funciona das 8h às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta.Telefone: 28 3536-3488.
RHOPEN
- Cargos:
- Desenvolvedor Front End
- Desenvolvedor Fullstack
- Desenvolvedor Java
- Desenvolvedor Mobile
- Desenvolvedor Web
- Desenvolvedor Full Javascript Stack Sr
- Desenvolvedor Fullstack Web Sr
- Product Owner Sr
- Analista de departamento pessoal sênior
- Analista administrativo/financeiro
- Supervisor de qualidade e gestão integrada
- Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente (João Neiva)
- Gerente de RH
- Engenheiro de automação Jr (Aracruz)
- Supervisor comercial
- Analista de crédito e cobrança líder
- Vendedor de chapas
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site.
CENTER RH
- Estágio:
- Administração
- Ciências contábeis ou administração
- Ensino médio
- Técnico de enfermagem
- Técnico em administração ou informática
- Técnico em saúde bucal/prótese dentário
- Cargos:
- Advogado júnior
- Agente de vendas
- Assistente de faturamento
- Atendente de farmácia
- Desenvolvedor react mern
- Farmacêutico
- Técnico comercial
- Vendedor (ramo automobilístico)
Como se candidatar: Os Interessados realizar cadastro no site.