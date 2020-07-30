Mais de 1.700 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Construção civil oferece o maior número de vagas Crédito: Pixabay

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego com carteira assinada. Estão abertas no Espírito Santo mais de 1.700 vagas na construção civil, na indústria, na saúde, na prestação de serviços, entre outros setores.

As chances são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para cargos de pedreiro, engenheiro, analista de RH, farmacêutico, técnico mecânico, entre outras. Além das oportunidades de trabalho, há ainda chances para estudantes fazerem estágio.

Na construção civil, as vagas estão distribuídas por três construtoras. A Argo Construtora anunciou que vai iniciar obras de três empreendimentos nos próximos meses. O diretor-presidente da construtora, Valtair Torezani, informou que serão gerados cerca de 1.400 empregos, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para um residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.

As chances são para carpinteiro, pedreiro, armador, auxiliar de obra, pintor e encarregado de obra.

A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro. As oportunidades serão para cargos como engenheiro civil, encarregado geral, almoxarife, técnico em edificações, pedreiro, serralheiro e carpinteiro.

Na área da Saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para os cargos de assistente financeiro, técnico manutenção biomédica, farmacêutico e analista da qualidade assistencial.

A indústria também está com várias vagas abertas. A Argalit, que tem fábrica em Viana, abriu chances de emprego e estágio. Os interessados devem enviar o currículo até o dia 30 de julho.

A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com 14 vagas de emprego. Há oportunidades para mecânico, eletromecânico, técnico em automação, auxiliar e assistente de produção, assistente de manutenção e coordenador.

Suzano abriu vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. As chances são para as áreas industrial, logística e celulose.

Na Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, as vagas são para funções de vendedor externo, instalador e reparador de linhas de assinantes, monitor da qualidade e estagiário de Recursos Humanos (RH). Todas exigem experiência comprovada, exceto para a de estagiário, que somente deve estar matriculado nos cursos de Tecnólogo em Recursos Humanos ou Psicologia.

As vagas para trabalhar na Leroy Merlin, em Vitória, são para assistente de gestão, estagiário em Administração, Economia, Logística ou Engenharia de Produção e ainda para profissionais de deficiência.

Os interessados em trabalhar no Picpay podem se candidatar aos cargos de desenvolvedor PHP Core Banking e desenvolvedor iOS - Pleno.

O Sine de Anchieta divulgou que está com 9 vagas abertas. Porém, é importante lembrar que a unidade só está realizando atendimento de pessoas que se encaixam no perfil das vagas anunciadas.

As empresas de recrutamento e seleção, Rhopen e Center RH fazem a intermediação de mão de obra para diversas empresas e também divulgaram vagas de emprego e estágio.

CONFIRA AS VAGAS

ARGO CONSTRUTORA

Vagas: A previsão é de que os três lançamentos da construtora gerem cerca de 1.400 empregos para os capixabas, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para o residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.

Cargos:

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Auxiliar de obra

Pintor

Encarregado de obra

Como se candidatar: Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o cadastro no site

CONSTRUTORA ÉPURA

Vagas: Serão 185 empregos diretos no empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. As oportunidades serão abertas a partir de outubro.

Cargos:

Engenheiro Civil (1)

Encarregado Geral (2)

Encarregado de Setor (4)

Técnico de Edificações (2)

Estagiário (6)

Almoxarife (2)

Carpinteiro (20)

Armador (10)

Auxiliar (35)

Pedreiro (45)

Bombeiro (6)

Eletricista (6)

Gesseiro (10)

Pintor (20)

Equipe de Montagem (6)

Marceneiro (6)

Serralheiro (4)

Currículo: as contratações ainda não começaram. A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.

ARGALIT

Vagas de estágio:

Estagiário de Estratégia e Pessoas (estudante de Administração)

Estagiário de Laboratório (aluno do curso Técnico em Química)

Estagiário de Marketing (estudante de Publicidade e Propaganda)

Cargos:

Auxiliar de expedição (fundamental completo ou médio cursando)

Especialista em suprimento (nível superior em administração)

Promotor de vendas (nível médio)

Supervisor de logística ((superior em administração, produção ou logística)

Supervisor de vendas (superior em administração, gestão comercial ou afins)

Assistente de televendas (nível médio competo ou superior em andamento)

Como se candidatar: o interessado deve enviar o currículo por e-mai: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. O envio deve ser feito até 30 de julho de 2020. o interessado deve enviar o currículo por e-mai:, informando o nome do cargo no campo do assunto. O envio deve ser feito até 30 de julho de 2020.

REDE MERIDIONAL

Cargos:

Assistente Financeiro

Técnico manutenção biomédica

Farmacêutico

Analista da Qualidade Assistencial

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, informando o nome do cargo no campo do assunto.

LOGA INTERNET

Cargos:

Vendedor externo

Instalador e reparador de linhas de assinantes

Monitor da qualidade

Estagiário de Recursos Humanos (RH).

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] com o nome do cargo no campo do assunto. : Os interessados devem enviar currículo para o e-mailcom o nome do cargo no campo do assunto.

LEROY MERLIN

Cargos:

Assistente de gestão (nível médio)

Estagiário (estar cursando superior em administração, economia, logística ou engenharia de produção)

Profissionais com deficiência | pcd

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o Os interessados devem fazer o cadastro no site

PICPAY

Cargos:

Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking

Desenvolvedor iOS - Pleno

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o Os interessados devem fazer o cadastro no site

VIMINAS

Vagas: 14

Cargos:

Mecânico (1)

Eletromecânico (2)

Técnico em automação (1)

Auxiliar de produção (6)

Assistente de produção (2)

Assistente de manutenção (1)

Coordenador (1)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail, informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.

SUZANO

Cargos:

Industrial - todas para Cachoeiro de Itapemirim

Analista laboratório II

Analista melhoria contínua JR/PL

Analista planejamento manutenção PL

Engenheiro manutenção PL

Engenheiro processos PL

Engenheiro produção PL

Operador embaladeira tissue

Treinando/treinanda

Técnico manutenção elétrica

Técnico manutenção mecânica

Logística/S&OP

Analista logistica PL (Aracruz)

Analista logística PL - TEMPORÁRIO (Aracruz)

Analista operações logísticas JR (Cachoeiro de Itapemirim)

Líder operações logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Celulose

Pesquisador Sênior - Processos de Celulose (Aracruz)

Como se candidatar: Os interessados devem se : Os interessados devem se cadastrar no site

SINE DE ANCHIETA

Cargos:

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Contador (1)

Torneiro mecânico (1)

Caseiro (1)

Operador de escavadeira (1)

Marteleiro (1)

Ajudante de obras (2)

Auxiliar administrativo (1)

Como se candidatar: Por conta da pandemia do coronavírus, a unidade só está atendendo os candidatos que atendem o perfil da vaga. O Sine fica funciona das 8h às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta.Telefone: 28 3536-3488.

RHOPEN

Cargos:

Desenvolvedor Front End

Desenvolvedor Fullstack

Desenvolvedor Java

Desenvolvedor Mobile

Desenvolvedor Web

Desenvolvedor Full Javascript Stack Sr

Desenvolvedor Fullstack Web Sr

Product Owner Sr

Analista de departamento pessoal sênior

Analista administrativo/financeiro

Supervisor de qualidade e gestão integrada

Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente (João Neiva)

Gerente de RH

Engenheiro de automação Jr (Aracruz)

Supervisor comercial

Analista de crédito e cobrança líder

Vendedor de chapas

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o Os interessados devem fazer o cadastro no site

CENTER RH

Estágio:

Administração

Ciências contábeis ou administração

Ensino médio

Técnico de enfermagem

Técnico em administração ou informática

Técnico em saúde bucal/prótese dentário

Cargos:

Advogado júnior

Agente de vendas

Assistente de faturamento

Atendente de farmácia

Desenvolvedor react mern

Farmacêutico

Técnico comercial

Vendedor (ramo automobilístico)