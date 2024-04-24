Instituto Formar abre 140 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.412

O Instituto Formar está com 140 vagas de estágio abertas nas mais diversas áreas. As bolsas variam de R$ 520 a R$ 1.412,00 e tem carga horária de 30 horas semanais. Os contratos podem ser firmados para o período de até 2 anos e os selecionados irão atuar na Grande Vitória.
As oportunidades são destinadas a estudantes de nível técnico ou ensino médio e superior de cursos como em Mecânica, Segurança do Trabalho, Logística, Publicidade e Propaganda e Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Química e de Produção, Economia e Pedagogia.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da instituição.
A seleção será conduzida inicialmente pelo instituto que, de acordo com o programa de estágio da instituição, encaminha os aprovados para a empresa contratante, para o andamento do processo seletivo.
O estágio é a oportunidade do estudante colocar em prática o que aprende nas instituições de ensino, além de dar o pontapé inicial em suas carreiras. Durante esse período, eles adquirem formação prática e remuneração, além de desenvolver habilidades e ampliar sua rede de contatos. Caso tenha um bom desempenho, o estudante pode ser contratado ao final do contrato.