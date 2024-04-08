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180 vagas

Suzano abre programa de estágio com oportunidades para o ES

Oportunidades são para estudantes de níveis técnico e superior; chances são para atuar nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2024 às 15:15

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 15:15

Suzano mantém mais de 108 hectares de áreas preservadas e é responsável por cerca de 5.800 empregos no Espírito Santo
Suzano mantém mais de 108 hectares de áreas preservadas e é responsável por cerca de 5.800 empregos no Espírito Santo Crédito: Suzano/ Divulgação
Já estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Suzano, com 180 vagas distribuídas por diversos estados do país. As oportunidades são para atuar nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia.
De acordo com a companhia, o Programa de Estágio Superior ‘’Raízes do Futuro’’ tem mais de 110 posições disponíveis nos estados do Espírito Santo, da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo.
Os interessados precisam estar cursando o nível superior nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com previsão de conclusão entre julho de 2025 e dezembro de 2026.
As inscrições podem ser feitas até 3 de maio, no site do programa. 
Já o Programa Plante o Futuro, voltado para estudantes de nível técnico, conta com 70 vagas abertas para atuação nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Para participar, é  preciso ter previsão de formatura a partir de agosto de 2025.
O prazo para garantir a participação no processo seletivo segue até 30 de abril, no site do programa. 
Em ambos os programas, o candidato precisa ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade. 
A seleção será 100% on-line e conta com etapas de aderência de fit cultural (avaliação do perfil do candidato ou candidata com a cultura da empresa), desafios on-line, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas. O resultado do processo seletivo será divulgado a partir de junho, com previsão de início das atividades em agosto.
A Suzano oferece plano de carreira, salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale transporte ou fretado nas unidades industriais.

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