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MPF abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2 mil no ES

Chances são para estagiários de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo e Direito e de graduação nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2024 às 12:07

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 12:07

Ministério Público Federal, Procuradoria da República no ES
Novos estagiários vão atuar na sede do MPF, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) vai abrir processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. Os candidatos poderão se inscrever de 9 a 19 de abril.
As oportunidades são voltadas para estagiários de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo e Direito e de graduação nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. 
Clique aqui para ler o edital.
A bolsa para estudantes de graduação será de R$ 1.027,82, enquanto que para os de pós-graduação o benefício será de R$ 2.055,65. Todos os selecionados recebem ainda mais auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado na modalidade presencial.
Os interessados devem fazer a pré-inscrição na página oficial do processo seletivo. Os alunos, quando convocados, vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, em Vitória.
Após o preenchimento do link da pré-inscrição, os candidatos deverão confirmar a inscrição presencialmente no Setor de Estágio da PR/ES, que fica na Praça Costa Pereira, Edifício Michelini, 7° andar, Centro, Vitória/ES, das 10h às 16 horas, entre os dias 22 e 26 de abril. Os candidatos deverão apresentar os documentos listados no Edital.
A seleção será composta por duas etapas de avaliação. A primeira tem caráter eliminatório e consistirá na análise do Índice de Rendimento Acadêmico/Coeficiente de Rendimento Escolar individual do candidato; e a segunda na aplicação de provas de caráter eliminatório e classificatório, contendo duas questões, que avaliarão conhecimentos específicos de cada área. O conhecimento da Língua Portuguesa será exigido na avaliação da prova discursiva de todas as áreas.
As provas serão realizadas em data, local e horário a serem divulgados posteriormente no site e terão duração de duas horas.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.

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