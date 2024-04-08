MPF abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2 mil no ES

Novos estagiários vão atuar na sede do MPF, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Ministério Público Federal no Espírito Santo ( MPF /ES) vai abrir processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. Os candidatos poderão se inscrever de 9 a 19 de abril.

As oportunidades são voltadas para estagiários de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo e Direito e de graduação nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

A bolsa para estudantes de graduação será de R$ 1.027,82, enquanto que para os de pós-graduação o benefício será de R$ 2.055,65. Todos os selecionados recebem ainda mais auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado na modalidade presencial.

Os interessados devem fazer a pré-inscrição na página oficial do processo seletivo . Os alunos, quando convocados, vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, em Vitória.

Após o preenchimento do link da pré-inscrição, os candidatos deverão confirmar a inscrição presencialmente no Setor de Estágio da PR/ES, que fica na Praça Costa Pereira, Edifício Michelini, 7° andar, Centro, Vitória/ES, das 10h às 16 horas, entre os dias 22 e 26 de abril. Os candidatos deverão apresentar os documentos listados no Edital.

A seleção será composta por duas etapas de avaliação. A primeira tem caráter eliminatório e consistirá na análise do Índice de Rendimento Acadêmico/Coeficiente de Rendimento Escolar individual do candidato; e a segunda na aplicação de provas de caráter eliminatório e classificatório, contendo duas questões, que avaliarão conhecimentos específicos de cada área. O conhecimento da Língua Portuguesa será exigido na avaliação da prova discursiva de todas as áreas.

As provas serão realizadas em data, local e horário a serem divulgados posteriormente no site e terão duração de duas horas.