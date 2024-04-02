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Oportunidade

Petrobras está com vagas abertas para jovem aprendiz no ES

As oportunidades são para jovens entre 14 e 22 anos que ainda cursam ou já tenham completado o ensino médio; as inscrições vão de 5 a 12 de abril.
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 abr 2024 às 14:23

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 14:23

Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Quem está cursando ou já finalizou o ensino médio e busca uma oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento. A Petrobras está com 36 vagas abertas para jovem aprendiz, em Vitória. O programa oferece modalidades de aprendizado, como ensino profissional básico e curso técnico em parceria com o Senai.
As oportunidades são para os cursos de instrumentação e mecânico industrial. O curso de aprendizagem básica tem a duração de 15 meses, já o de técnico, 20 meses. Das 36 oportunidades em Vitória, 10% são para pessoas com deficiência (PcD), 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional, como abrigos, casas de passagem e residências inclusivas, e 15% destinadas adolescentes egressos do trabalho infantil.
Para se inscrever, é preciso ter entre 14 e 22 anos e três meses para os cursos de aprendizagem básica, e entre 16 e 22 anos para o curso técnico. A idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência. Também é necessário comprovar matrícula e frequência escolar, caso ainda seja estudante do ensino médio. Os candidatos com idade inferior a 18 anos vão precisar da assistência do responsável legal para as celebrações do contrato de aprendizagem na admissão junto à Petrobras.
Os candidatos receberão remuneração de um salário mínimo integral (R$ 1.412), além de 13º salário, férias, vale-transporte, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), adesão à assistência previdenciária da Petrobras (Petros) e gympass.
Petrobras está com vagas abertas para jovem aprendiz no ES
Para participar , os interessados devem se inscrever no período de 5 a 12 de abril no site da Petrobras.

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