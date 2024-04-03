O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação de diversos cursos para as unidades da instituição em 14 cidades. A oferta é de 37 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cursos de Direito com 32 vagas, Administração com 4 e História com uma vaga. Para formação de cadastro de reserva, as chances são para os graduandos em Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade); Engenharia Civil; e Estatística.
A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 para auxílio-transporte. Os selecionados vão desempenhar suas funções em 20 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ser graduando a partir do 5º período em Direito, ou a partir do 3° nas demais áreas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril no site do Ministério Público do Espírito Santo.
Ministério Público abre inscrições para 37 vagas de estágio no ES
Confira as vagas por município
- Alfredo Chaves: Direito (1);
- Atílio Vivácqua: Direito (1);
- Barra de São Francisco: Direito (1);
- Cachoeiro de Itapemirim: Direito (1);
- Cariacica: Direito (7);
- Fundão: Direito (1);
- Itaguaçu: Direito (1);
- Linhares: Direito (1);
- Mucurici: Direito (1);
- Muqui: Direito (1);
- São José do Calçado: Direito (2);
- Serra: Direito (3);
- Viana: Direito (1);
- Vitória: Direito (10);
- Região Metropolitana: Administração (4); História (1).