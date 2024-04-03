Ministério Público abre inscrições para 37 vagas de estágio no ES

Sede do Ministério Público do Espirito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação de diversos cursos para as unidades da instituição em 14 cidades. A oferta é de 37 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cursos de Direito com 32 vagas, Administração com 4 e História com uma vaga. Para formação de cadastro de reserva, as chances são para os graduandos em Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade); Engenharia Civil; e Estatística.

A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 para auxílio-transporte. Os selecionados vão desempenhar suas funções em 20 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ser graduando a partir do 5º período em Direito, ou a partir do 3° nas demais áreas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril no site do Ministério Público do Espírito Santo.

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Confira as vagas por município