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Jovens talentos

Ministério Público abre inscrições para 37 vagas de estágio no ES

Há oportunidades para estudantes que estão cursando a partir do 3° período no ensino superior; as inscrições vão até 18 de abril
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

03 abr 2024 às 08:38

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 08:38

MPES
Sede do Ministério Público do Espirito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação de diversos cursos para as unidades da instituição em 14 cidades. A oferta é de 37 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cursos de Direito com 32 vagas, Administração com 4 e História com uma vaga. Para formação de cadastro de reserva, as chances são para os graduandos em Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade); Engenharia Civil; e Estatística.
A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 para auxílio-transporte. Os selecionados vão desempenhar suas funções em 20 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ser graduando a partir do 5º período em Direito, ou a partir do 3° nas demais áreas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril no site do Ministério Público do Espírito Santo.
Ministério Público abre inscrições para 37 vagas de estágio no ES

Confira as vagas por município

  • Alfredo Chaves: Direito (1);
  • Atílio Vivácqua: Direito (1);
  • Barra de São Francisco: Direito (1);
  • Cachoeiro de Itapemirim: Direito (1);
  • Cariacica: Direito (7);
  • Fundão: Direito (1);
  • Itaguaçu: Direito (1);
  • Linhares: Direito (1);
  • Mucurici: Direito (1);
  • Muqui: Direito (1);
  • São José do Calçado: Direito (2);
  • Serra: Direito (3);
  • Viana: Direito (1);
  • Vitória: Direito (10);
  • Região Metropolitana: Administração (4); História (1).

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