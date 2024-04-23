Vivo abre programa de estágio com vagas no ES

Oportunidades de estágio na Vivo Crédito: Flávio Ferreira / Divulgação Vivo

A operadora Vivo está com 500 vagas de estágio abertas para estudantes de nível superior. As oportunidades estão disponíveis em 15 cidades do país, entre elas Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a empresa, 50% das chances são exclusivamente voltadas para talentos negros.

Além da capital capixaba, tem vagas em vagas para São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (BH), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belém (PA), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP) e Bauru (SP).

Podem participar universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

As inscrições vão até o dia 19 de maio de 2024 e os interessados devem acessar o site do programa.

O processo seletivo será on-line e não há exigência de idiomas, experiência ou restrição de curso ou universidade.

Os selecionados vão receber bolsa-auxílio, vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. A empresa oferece ainda programa de idiomas, folga de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados e oferta em produtos Vivo. Todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.