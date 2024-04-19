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MPT no ES abre oportunidades de estágio com bolsa de R$ 1 mil

Vagas são voltadas para estudantes de Direito, Tecnologia da Informação e Comunicação Social/Jornalismo; prazo para se inscrever vai até 26 de abril
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2024 às 14:24

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 14:24

Sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo
Sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPT
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1.027,82, com direito ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado.
A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias, a serem cumpridas dentro do horário de funcionamento da unidade. Há oportunidades reservadas aos candidatos com deficiência; do sistema de cotas para minorias étnico-raciais, para pessoas transgênero e para negros. Também haverá formação de cadastro de reserva.
São dez oportunidades distribuídas da seguinte maneira:
  • Direito
  • Vitória (5)
  • Cachoeiro de Itapemirim (2)
  • Colatina (2)
  • São Mateus (cadastro de reserva)
  • Tecnologia da informação 
  • Vitória (cadastro de reserva)
  • Comunicação Social/Jornalismo 
  • Vitória (1). 
Os interessados podem se inscrever até 26 de abril, no site do programa. 
As provas escritas, objetivas e subjetivas, estão programadas para o dia 9 de maio, com duração de 3 horas, sem tempo excedente para realização. As questões serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos definidos no edital.
A validade do processo seletivo será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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