MPT no ES abre oportunidades de estágio com bolsa de R$ 1 mil

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1.027,82, com direito ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado.
A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias, a serem cumpridas dentro do horário de funcionamento da unidade. Há oportunidades reservadas aos candidatos com deficiência; do sistema de cotas para minorias étnico-raciais, para pessoas transgênero e para negros. Também haverá formação de cadastro de reserva.
São dez oportunidades distribuídas da seguinte maneira:
- Direito
- Vitória (5)
- Cachoeiro de Itapemirim (2)
- Colatina (2)
- São Mateus (cadastro de reserva)
- Tecnologia da informação
- Vitória (cadastro de reserva)
- Comunicação Social/Jornalismo
- Vitória (1).
Os interessados podem se inscrever até 26 de abril, no site do programa.
As provas escritas, objetivas e subjetivas, estão programadas para o dia 9 de maio, com duração de 3 horas, sem tempo excedente para realização. As questões serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos definidos no edital.
A validade do processo seletivo será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.