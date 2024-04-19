MPT no ES abre oportunidades de estágio com bolsa de R$ 1 mil

Sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPT

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo ( MPT-ES ) está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1.027,82, com direito ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado.

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias, a serem cumpridas dentro do horário de funcionamento da unidade. Há oportunidades reservadas aos candidatos com deficiência; do sistema de cotas para minorias étnico-raciais, para pessoas transgênero e para negros. Também haverá formação de cadastro de reserva.

São dez oportunidades distribuídas da seguinte maneira:

Direito

Vitória (5)

Cachoeiro de Itapemirim (2)

Colatina (2)

São Mateus (cadastro de reserva)

Tecnologia da informação

Vitória (cadastro de reserva)

Comunicação Social/Jornalismo

Vitória (1).

Os interessados podem se inscrever até 26 de abril, no site do programa.

As provas escritas, objetivas e subjetivas, estão programadas para o dia 9 de maio, com duração de 3 horas, sem tempo excedente para realização. As questões serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos definidos no edital.