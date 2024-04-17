Embraer abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2,4 mil

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) está com 200 vagas abertas para o programa de estágio, com bolsas que variam de R$ 1.000 a R$ 2.400, de acordo com a quantidade de horas estagiadas por semana.
Os aprovados também recebem convênio médico e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado e outros benefícios. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar a partir de agosto de 2024.
As oportunidades são destinadas a estudantes de nível técnico e superior, com possibilidade de atuar nos modelos remoto, híbrido ou presencial em diversas áreas, como administração, engenharia e tecnologia da informação.
Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, no site do programa.
O processo seletivo será feito 100% virtual.
A Embraer é uma empresa global do setor aeroespacial com sede no Brasil e tem negócios nas áreas de Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo serviços de pós-venda e suporte aos clientes. Fundada em 1969, a companhia já entregou mais de 8 mil aeronaves. A sede fica em São Bernardo do Campo.