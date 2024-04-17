Embraer abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2,4 mil

Aeronaves da Embraer Crédito: Divulgação/Embraer

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) está com 200 vagas abertas para o programa de estágio , com bolsas que variam de R$ 1.000 a R$ 2.400, de acordo com a quantidade de horas estagiadas por semana.

Os aprovados também recebem convênio médico e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado e outros benefícios. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar a partir de agosto de 2024.

As oportunidades são destinadas a estudantes de nível técnico e superior, com possibilidade de atuar nos modelos remoto, híbrido ou presencial em diversas áreas, como administração, engenharia e tecnologia da informação.

Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, no site do programa

O processo seletivo será feito 100% virtual.