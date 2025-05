On-line

Inscrições abertas para 20 mil vagas em cursos de graça no ES

São 20 opções de qualificação, abrangendo temas variados e alinhados às demandas do mercado de trabalho, do empreendedorismo e da inovação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com 20 mil vagas abertas em cursos profissionalizantes para quem quer se qualificar sem sair de casa. São 20 opções de qualificação on-line, abrangendo temas variados e alinhados às demandas do mercado de trabalho, do empreendedorismo e da inovação. >