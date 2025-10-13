Home
>
Empregos
>
Inscrições aberta para 157 vagas em cursos de qualificação para jovens do ES

Inscrições aberta para 157 vagas em cursos de qualificação para jovens do ES

Interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; entre outros requisitos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:33

Cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa EmpregaJUV
Cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa EmpregaJUV Crédito: Sedh/Senac-ES

Já estão abertas as inscrições para as 157 vagas em cursos profissionalizantes, direcionados às juventudes em oito municípios. A oferta faz parte do terceiro ciclo do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV).

Recomendado para você

Interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; entre outros requisitos

Inscrições aberta para 157 vagas em cursos de qualificação para jovens do ES

Há oportunidades para atendente, estagiário, vendedor, motorista, embalador, porteiro, lixador de peças de metal, pizzaiolo, entre outros postos

ES tem mais de 6.180 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

As oportunidades estão disponíveis nas unidades da Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Aracruz; veja como se inscrever

Sesi contrata professores com salário de até R$ 5 mil

Para participar, os interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; escolaridade compatível com critério do curso escolhido; e ser integrante de família com renda per capta de até dois salários-mínimos.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

  • Programador de Sistemas (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Assistente Administrativo (São Mateus)
  • Informática Básica (Aracruz e Serra)
  • Agente de Informações Turísticas (Guarapari)
  • Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos (Vitória e Vila Velha).

As inscrições podem ser feitas até 22 de outubro, pelo site do programa. O interessado também pode procurar um dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) onde será ofertado o curso do seu interesse.

Os jovens matriculados nos treinamentos terão acesso a diversos benefícios de lazer, turismo, atendimento odontológico, acesso a atividades culturais e aulas esportivas em toda a rede do Serviço Social do Comércio (Sesc).

“Chegamos ao terceiro ciclo deste programa, que oportuniza acesso a cursos profissionalizantes às nossas juventudes, propiciando conhecimento e oportunizando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda”, salienta a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).

Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado do Senac e ajuda da Fecomércio para a inserção no mercado de trabalho.

LEIA MAIS

Vagas abertas para curso gratuito de pilotagem de moto no ES

Senac abre mais de 360 vagas em curso de graça no Norte do ES

CIEE abre mais de 250 oportunidades de estágio no ES

Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

Jovens mostram talentos e criações em feira do empreendedorismo na Ufes

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais