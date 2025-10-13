Profissionalizante

Inscrições aberta para 157 vagas em cursos de qualificação para jovens do ES

Interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; entre outros requisitos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:33

Cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa EmpregaJUV Crédito: Sedh/Senac-ES

Já estão abertas as inscrições para as 157 vagas em cursos profissionalizantes, direcionados às juventudes em oito municípios. A oferta faz parte do terceiro ciclo do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV).

Para participar, os interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; escolaridade compatível com critério do curso escolhido; e ser integrante de família com renda per capta de até dois salários-mínimos.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Programador de Sistemas (Cachoeiro de Itapemirim)

Assistente Administrativo (São Mateus)

Informática Básica (Aracruz e Serra)

Agente de Informações Turísticas (Guarapari)

Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos (Vitória e Vila Velha).

As inscrições podem ser feitas até 22 de outubro, pelo site do programa. O interessado também pode procurar um dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) onde será ofertado o curso do seu interesse.

Os jovens matriculados nos treinamentos terão acesso a diversos benefícios de lazer, turismo, atendimento odontológico, acesso a atividades culturais e aulas esportivas em toda a rede do Serviço Social do Comércio (Sesc).

“Chegamos ao terceiro ciclo deste programa, que oportuniza acesso a cursos profissionalizantes às nossas juventudes, propiciando conhecimento e oportunizando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda”, salienta a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).

Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado do Senac e ajuda da Fecomércio para a inserção no mercado de trabalho.

