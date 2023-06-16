Ifes encerra inscrição para 1.140 vagas em cursos de TI no domingo (18)

Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Freepik

As inscrições para as 1.140 vagas em cursos da área de tecnologia da informação de graça do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terminam neste domingo, dia 18 de junho. Esta é a segunda turma do Reprograme-se, que tem como objetivo formar profissionais para atuar em empresas do setor.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do programa . Os cursos são desenvolvidos pela instituição em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).

A qualificação é aberta somente para quem já tem o ensino médio completo e é estudante do último ano do ensino médio da escola pública. Os cursos são de graça e executados na modalidade a distância. Não há limite de idade.

O programa é composto por dois cursos: o curso Programação básica de aplicativos Web - Front-end e o curso Programação com JavaScript e o Framework Node.js - Back-end.

A duração é de oito meses, sendo quatro meses para cada curso, com carga horária de 12h semanais, com aulas previstas para começarem em junho de 2023.

Os estudantes terão apoio e orientações presenciais, quando necessário, nos polos de atendimento dos municípios contemplados no Reprograma-se.

O diretor-presidente da Act!on, Niase Borjaille Ferreira, ressalta que o curso Reprograme-se vai preparar os alunos para assumirem demandas de mercado de baixa complexidade no desenvolvimento de soluções web usando HTML e CSS , além da linguagem de programação JavaScript, juntamente com o framework Node.js. O estudante também vai estar fundamentado para se adaptar a outras plataformas de desenvolvimento.

“Estamos falando de uma das maiores entregas para a sociedade capixaba. Sensibilizar jovens e adultos para o mercado de Tecnologia da Informação, além de contribuir para as demandas das empresas de tecnologia, é uma excelente oportunidade para que essas pessoas entrem nesse mercado, um dos mais promissores do mundo”, observa.

Como funciona o Reprograma-se?

Os alunos vão receber os conteúdos e atividades semanalmente e deverão resolver e postar até o início da semana seguinte. Assim, os alunos podem aproveitar o fim de semana para concluir as atividades. O curso é totalmente on-line e utiliza o Ambiente de Aprendizagem – Moodle e um ambiente interativo de desenvolvimento web.

O estudante também poderá realizar atividades no polo de apoio presencial UaB do município, em horário combinado com o professor mediador. O Reprograme-se conta com uma estrutura para quem tiver dúvidas: um professor mediador que possui formação na área do reprograme-se que atenderá de forma on-line e presencial e um monitor, estudante do Ifes em curso de informática, que dará o apoio on-line.