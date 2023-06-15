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134 vagas

Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça em Santa Teresa

Interessados podem se inscrever para as aulas de Maquiagem, Depilação, Cabeleireiro, Confeiteiro, Preparo de Pizza, Inglês Intermediário e Ferramentas de Marketing Digital
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jun 2023 às 10:42

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 10:42

Curso de maquiagem voltado para mulheres
Curso de Maquiagem tem 15 vagas disponíveis Crédito: Freepik
O Senac Espírito Santo está com inscrições abertas para 134 vagas em cursos profissionalizantes de graça na unidade de Santa Teresa. As aulas serão presenciais para os moradores do município e região e fazem parte do Programa de Gratuidade (PSG) da instituição.
O objetivo das qualificações é ampliar as chances de inserção ou reinserção profissional dos participantes no mercado de trabalho.
Os interessados podem se inscrever para os seguintes cursos:
  • Maquiagem
  • Depilação
  • Cabeleireiro
  • Confeiteiro
  • Preparo de Pizza
  • Inglês Intermediário 
  • Ferramentas de Marketing Digital. 
O atendimento aos candidatos ocorre no Senac Santa Teresa, que fica na Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros. O candidato precisa observar os requisitos exigidos em cada curso.
O Programa Senac de Gratuidade é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Saiba mais sobre os cursos

  • Maquiador
  • Carga horária: 160
  • Vagas: 15
  • Período de matrícula: até 10 de julho de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo e idade mínima de 16 anos.
  • Depilador
  • Carga horária: 160
  • Vagas:  10
  • Período de matrícula: até 10 de julho de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.
  • Preparo de Pizza
  • Carga horária: 20
  • Vagas: 12
  • Período de matrícula: 3 de julho de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos. 
  • Ferramentas de Marketing Digital
  • Carga horária: 24 
  • Vagas: 15
  • Período de matrícula: até 17 de julho de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos. 
  • Cabeleireiro
  • Carga horária: 400
  • Vagas: 10
  • Período de matrícula: até 17 de julho de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos.
  • Inglês Intermediário
  • Carga horária: 160
  • Vagas: 20
  • Período de matrícula: até 2 de agosto de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental II Incompleto (6º ao 9º ano = 5ª a 8ª série); egresso do curso Inglês Básico e idade mínima de 15 anos.
  • Confeiteiro
  • Carga horária: 300
  • Vagas: 13
  • Período de matrícula: até 21 de agosto de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos.
  • Preparo de Pizza
  • Carga horária: 20
  • Vagas: 12
  • Período de matrícula: de 3 de julho a 21 de agosto
  • Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos. 
  • Preparo de Pizza
  • Carga horária: 20
  • Vagas: 12
  • Período de matrícula: de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos. 
  • Ferramentas de Marketing Digital
  • Carga horária: 24 
  • Vagas: 15
  • Período de matrícula: de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos. 

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