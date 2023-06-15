Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça em Santa Teresa

O Senac Espírito Santo está com inscrições abertas para 134 vagas em cursos profissionalizantes de graça na unidade de Santa Teresa. As aulas serão presenciais para os moradores do município e região e fazem parte do Programa de Gratuidade (PSG) da instituição.
O objetivo das qualificações é ampliar as chances de inserção ou reinserção profissional dos participantes no mercado de trabalho.
Os interessados podem se inscrever para os seguintes cursos:
- Maquiagem
- Depilação
- Cabeleireiro
- Confeiteiro
- Preparo de Pizza
- Inglês Intermediário
- Ferramentas de Marketing Digital.
O atendimento aos candidatos ocorre no Senac Santa Teresa, que fica na Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros. O candidato precisa observar os requisitos exigidos em cada curso.
O Programa Senac de Gratuidade é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
Saiba mais sobre os cursos
- Maquiador
- Carga horária: 160
- Vagas: 15
- Período de matrícula: até 10 de julho de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo e idade mínima de 16 anos.
- Depilador
- Carga horária: 160
- Vagas: 10
- Período de matrícula: até 10 de julho de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.
- Preparo de Pizza
- Carga horária: 20
- Vagas: 12
- Período de matrícula: 3 de julho de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.
- Ferramentas de Marketing Digital
- Carga horária: 24
- Vagas: 15
- Período de matrícula: até 17 de julho de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.
- Cabeleireiro
- Carga horária: 400
- Vagas: 10
- Período de matrícula: até 17 de julho de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos.
- Inglês Intermediário
- Carga horária: 160
- Vagas: 20
- Período de matrícula: até 2 de agosto de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental II Incompleto (6º ao 9º ano = 5ª a 8ª série); egresso do curso Inglês Básico e idade mínima de 15 anos.
- Confeiteiro
- Carga horária: 300
- Vagas: 13
- Período de matrícula: até 21 de agosto de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos.
- Preparo de Pizza
- Carga horária: 20
- Vagas: 12
- Período de matrícula: de 3 de julho a 21 de agosto
- Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.
- Preparo de Pizza
- Carga horária: 20
- Vagas: 12
- Período de matrícula: de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.
- Ferramentas de Marketing Digital
- Carga horária: 24
- Vagas: 15
- Período de matrícula: de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023
- Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.