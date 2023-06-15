Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça em Santa Teresa

Curso de Maquiagem tem 15 vagas disponíveis Crédito: Freepik

O Senac Espírito Santo está com inscrições abertas para 134 vagas em cursos profissionalizantes de graça na unidade de Santa Teresa. As aulas serão presenciais para os moradores do município e região e fazem parte do Programa de Gratuidade (PSG) da instituição.

O objetivo das qualificações é ampliar as chances de inserção ou reinserção profissional dos participantes no mercado de trabalho.

Os interessados podem se inscrever para os seguintes cursos:

Maquiagem

Depilação

Cabeleireiro

Confeiteiro

Preparo de Pizza

Inglês Intermediário

Ferramentas de Marketing Digital.

O atendimento aos candidatos ocorre no Senac Santa Teresa, que fica na Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros. O candidato precisa observar os requisitos exigidos em cada curso.

O Programa Senac de Gratuidade é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Saiba mais sobre os cursos

Maquiador

Carga horária: 160

160 Vagas: 15

15 Período de matrícula: até 10 de julho de 2023

até 10 de julho de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo e idade mínima de 16 anos.

Depilador

Carga horária: 160

160 Vagas: 10

10 Período de matrícula: até 10 de julho de 2023

até 10 de julho de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

Preparo de Pizza

Carga horária : 20

: 20 Vagas: 12

12 Período de matrícula: 3 de julho de 2023

3 de julho de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.

Ferramentas de Marketing Digital

Carga horária: 24

24 Vagas: 15

15 Período de matrícula: até 17 de julho de 2023

até 17 de julho de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

Cabeleireiro

Carga horária: 400

400 Vagas: 10

10 Período de matrícula: até 17 de julho de 2023

até 17 de julho de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos.

Inglês Intermediário

Carga horária: 160

160 Vagas: 20

20 Período de matrícula: até 2 de agosto de 2023

até 2 de agosto de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental II Incompleto (6º ao 9º ano = 5ª a 8ª série); egresso do curso Inglês Básico e idade mínima de 15 anos.

Confeiteiro

Carga horária: 300

300 Vagas: 13

13 Período de matrícula: até 21 de agosto de 2023

até 21 de agosto de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos.

Preparo de Pizza

Carga horária: 20

20 Vagas: 12

12 Período de matrícula: de 3 de julho a 21 de agosto

de 3 de julho a 21 de agosto Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.

Preparo de Pizza

Carga horária: 20

20 Vagas: 12

12 Período de matrícula: de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023

de 1º de agosto a 18 de setembro de 2023 Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.