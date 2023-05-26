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Ifes abre mais de mil vagas em cursos da área de TI de graça

Interessados podem se inscrever até 18 de junho; podem participar somente quem já tem o ensino médio completo e estudantes do último ano do ensino médio da escola pública
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 mai 2023 às 12:32

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 12:32

tecnologia; celular; computador
tecnologia; celular; computador Crédito: Pixabay
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para mais uma turma de cursos da área de tecnologia da informação de graça. São 1.140 vagas para a segunda turma do Reprograme-se, que tem como objetivo formar profissionais para atuar em empresas do setor. Clique aqui para ler o edital. 
Os interessados podem se inscrever até 18 de junho, no site do programa. Os cursos são desenvolvidos pela instituição em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).
Podem participar somente quem já tem o ensino médio completo e estudantes do último ano do ensino médio da escola pública. Os cursos são de graça e executados na modalidade a distância. Não há limite de idade.
O programa é composto por dois cursos: o curso Programação básica de aplicativos Web - Front-end e o curso Programação com JavaScript e o Framework Node.js - Back-end.
A duração é de oito meses, sendo quatro meses para cada curso, com carga horária de 12h semanais, com aulas previstas para começarem em junho de 2023.
Os estudantes terão apoio e orientações presenciais, quando necessário, nos polos de atendimento dos municípios contemplados no Reprograma-se.
De acordo com o diretor-presidente da Act!on, Niase Borjaille Ferreira, o curso Reprograme-se estará preparado para assumir demandas de mercado de baixa complexidade no desenvolvimento de soluções web usando HTML e CSS , além da linguagem de programação JavaScript, juntamente com o framework Node.js. O aluno também vai estar fundamentado para se adaptar a outras plataformas de desenvolvimento.
“Estamos falando de uma das maiores entregas para a sociedade capixaba. Sensibilizar jovens e adultos para o mercado de Tecnologia da Informação, além de contribuir para as demandas das empresas de tecnologia, é uma excelente oportunidade para que essas pessoas entrem nesse mercado, um dos mais promissores do mundo”, observa.

Como funciona o Reprograma-se?

Os alunos vão receber os conteúdos e atividades semanalmente e deverão resolver e postar até o início da semana seguinte. Assim, os alunos podem aproveitar o fim de semana para concluir as atividades. O curso é totalmente on-line e utiliza o Ambiente de Aprendizagem – Moodle e um ambiente interativo de desenvolvimento web.
O estudante também poderá realizar atividades no polo de apoio presencial UaB do município, em horário combinado com o professor mediador. O Reprograme-se conta com uma estrutura para quem tiver dúvidas: um professor mediador que possui formação na área do reprograme-se que atenderá de forma on-line e presencial e um monitor, estudante do Ifes em curso de informática, que dará o apoio on-line.
Os acompanhamentos serão feitos em horários pré-determinados para realização das atividades de programação de forma interativa e, ainda, atividades síncronas por meio web conferência e encontros presenciais no polo de apoio presencial UaB do município listado no edital.

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