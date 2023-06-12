Abertas 12 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos on-line no ES

Curso para cuidadora de idosos Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 12 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos de qualificação on-line de graça no Espírito Santo. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completados até o início do curso, ter acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e navegação de internet e ser do gênero feminino.

Ao todo, são 12 cursos para se qualificar sem sair de casa, com 1 mil vagas cada. A carga horária é de 120 horas. As aulas começam em 28 de junho e as participantes têm até 25 de agosto para concluir o conteúdo.

Há oferta de vagas para os cursos de Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Idosos, Educação Especial e Inclusiva, Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, Informática Básica, Maquiagem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

Os cursos do Qualificar ES são desenvolvidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher,

As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, no site www.qualificar.es.gov.br , onde a candidata deve primeiro preencher a ficha de cadastro e, em seguida, fazer a inscrição. Podem ser realizadas até duas inscrições por CPF e e-mail em cursos distintos.

A seleção será feita por meio de ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas disponíveis. O resultado será divulgado no dia 23, no site da inscrição. As candidatas não recebem kits empreendedores em cursos on-line, que é exclusivo para os alunos finalistas dos cursos presenciais, conforme informou a Secti.

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