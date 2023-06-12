Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Abertas 12 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos on-line no ES
Até 19 de junho

Abertas 12 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos on-line no ES

Ao todo, são 12 opções de qualificação; para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completos até o início do curso e acesso à internet
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2023 às 15:17

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:17

Curso para cuidadora de idosos
Curso para cuidadora de idosos Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para as 12 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos de qualificação on-line de graça no Espírito Santo. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completados até o início do curso, ter acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e navegação de internet e ser do gênero feminino.
Ao todo, são 12 cursos para se qualificar sem sair de casa, com 1 mil vagas cada. A carga horária é de 120 horas. As aulas começam em 28 de junho e as participantes têm até 25 de agosto para concluir o conteúdo.
Há oferta de vagas para os cursos de Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Idosos, Educação Especial e Inclusiva, Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, Informática Básica, Maquiagem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.
Os cursos do Qualificar ES são desenvolvidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher,
As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, no site www.qualificar.es.gov.br, onde a candidata deve primeiro preencher a ficha de cadastro e, em seguida, fazer a inscrição. Podem ser realizadas até duas inscrições por CPF e e-mail em cursos distintos.
A seleção será feita por meio de ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas disponíveis. O resultado será divulgado no dia 23, no site da inscrição. As candidatas não recebem kits empreendedores em cursos on-line, que é exclusivo para os alunos finalistas dos cursos presenciais, conforme informou a Secti.

Confira os cursos

  • Agente Epidemiológico
  • Assistente de Contabilidade
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • Cuidador de Idosos
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Informática Básica
  • Maquiagem
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel

Veja Também

Senac abre 500 vagas em curso técnico on-line de graça no ES

Instituto abre vagas de curso de vendas de graça para jovens negros do ES

Sines do ES têm mais de 3.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Todas Elas Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados