Senac abre 500 vagas em curso técnico on-line de graça no ES

Oportunidade para fazer curso técnico sem sair de casa Crédito: Freepik

O Senac está com inscrições abertas para 12 mil vagas em cursos técnicos a distância em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, foram destinadas 500 oportunidades nas cidades de Colatina, Linhares, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. De acordo com a instituição, as qualificações do Programa Gratuidade são voltadas especificamente a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 7 de junho de 2023, às 10h, no endereço eletrônico do Senac

O edital prevê a disponibilidade de vagas em cursos técnicos de diversas áreas, como Administração, Contabilidade, Secretariado, Meio Ambiente, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os candidatos devem ficar atentos, pois cada curso tem uma idade mínima exigida para participação. As aulas estão previstas para começar no dia 31 de julho de 2023.

Segundo a coordenadora de educação a distância, Erly Collodetti, a qualificação vai gerar um impacto positivo na vida dos candidatos. "Essa iniciativa oferece a chance de 500 pessoas melhorarem sua situação de vida ao ingressarem no mercado de trabalho e, consequentemente, melhorarem as condições de suas famílias. Quando uma pessoa melhora sua condição econômica, também melhora a situação dos que estão ao seu redor", afirma.

Com a metodologia a distância, o aluno tem a possibilidade de flexibilidade de horários e acesso a conteúdos atualizados. Os cursos têm como objetivo preparar os estudantes para atender às demandas do mercado de trabalho, ampliando suas chances de inserção ou reinserção profissional.

O Programa Senac de Gratuidade é destinado somente a pessoas com baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa foi criada como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades em ter acesso a cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e a empregabilidade de jovens e adultos.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do Senac e seguir as instruções presentes no edital 003/2023.

Endereço das Unidades

Senac Colatina

Endereço: Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 Esplanada, Colatina.

Cursos:

Técnico em Administração (25)

Técnico em Contabilidade (25)

Técnico em Meio Ambiente (25)

Técnico em Qualidade (25)

Técnico em Secretariado (25)

Senac Santa Teresa

Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros, Santa Teresa.

Cursos:

Técnico em Contabilidade (45)

Técnico em Meio Ambiente (20)

Técnico em Recursos Humanos (20)

Técnico em Segurança do Trabalho (45)

Senac Linhares

Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares.

Cursos:

Técnico em Meio Ambiente (25)

Técnico em Qualidade (25)

Técnico em Recursos Humanos (25)

Técnico em Contabilidade (25)

Técnico em Segurança do Trabalho (25)

Senac Venda Nova do Imigrante

Endereço: Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro, Venda Nova do Imigrante.