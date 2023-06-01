Instituto abre vagas de curso de vendas de graça para jovens negros do ES

Jovens negros em vulnerabilidade social têm a chance de se qualificar Crédito: Freepik

O Instituto Oportunidade Brasil está com inscrições abertas para curso gratuito de vendas no Espírito Santo. A oferta é de 15 vagas para a qualificação destinada a jovens negros em vulnerabilidade social.

Os interessados têm até 6 de junho para se inscrever no Instituto Oportunidade

A seleção será composta por entrevistas e avaliação psicológica. De acordo com a instituição, a área de vendas é uma das que mais emprega no país, mas enfrenta dificuldade na hora de contratar por falta de profissionais qualificados.

As aulas serão realizadas na sede da Rhopen Consultoria, que será responsável pelo treinamento e pelo encaminhamento dos participantes ao mercado de trabalho. A qualificação acontece de julho a novembro deste ano, três vezes por semana. Durante os cinco meses de curso, os jovens vão aprender técnicas de pré-venda, de negociação e até de como aplicar a tecnologia na área de vendas. Eles receberão vale-transporte e uniforme.

"Promover a inclusão produtiva de jovens negros em vulnerabilidade social beneficia não só os jovens e suas famílias. As empresas ganham com a diversidade de suas equipes e com mão de obra qualificada; melhoramos o cenário social e também contribuímos com a economia. Afinal, com emprego esses jovens ganham poder de compra", explica a diretora do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Lopes.

A “Escola de Vendas” faz parte do Programa Equidade, do Instituto Oportunidade Brasil, em parceria com a Rhopen Consultoria, e tem o objetivo de ampliar a inclusão de jovens negros em vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

“Muitas vezes pensamos em vendas somente de lojas de rua e shoppings, mas vários negócios – nas áreas de saúde, tecnologia, entre outras, precisam de profissionais qualificados em vendas. Foi a partir daí que firmamos essa parceria, que atenderá não só uma necessidade de mercado, mas também promoverá a inclusão e diversidade nas empresas”, ressalta Fabiola Costa, da Rhopen Consultoria.

Saiba mais sobre o curso de vendas

Inscrições: até 6 de junho, no até 6 de junho, no Instituto Oportunidade

Etapas da seleção: entrevista e avaliação psicológica.

Requisitos: a formação é voltada para jovens negros entre 18 e 29 anos completos que morem no Espírito Santo; com ensino médio completo, cursado em escola pública ou escola privada com bolsa de 100%; com renda inferior a 1,5 salário-mínimo por membro familiar; com disponibilidade para realizar o curso em Vitória, no período de julho a novembro 2023, três vezes por semana, em dias úteis, das 18h às 21h, com datas a serem confirmadas.