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Cursos de TI do Ifes: confira a distribuição das 1.140 vagas por cidade

Interessados podem se inscrever até 18 de junho; duração é de oito meses, sendo quatro meses para cada curso, com carga horária de 12h semanais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 mai 2023 às 11:03

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 11:03

Campus do Ifes em Jucutuquara
Ifes de Vitória é um dos polos de apoio dos cursos on-line Crédito: Divulgação
Já estão abertas as inscrições para os cursos da área de tecnologia da informação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 1.140 vagas para a segunda turma do Reprograme-se. Os alunos não pagam pela qualificação.
Durante o curso, os estudantes terão apoio e orientações presenciais, quando necessário, nos polos de atendimento dos municípios contemplados no programa. A distribuição das oportunidades pode ser conferido no quadro abaixo:
O programa é composto por dois cursos: Programação básica de aplicativos Web - Front-end e Programação com JavaScript e o Framework Node.js - Back-end. A formação tem como objetivo formar profissionais para atuar em empresas do Espírito Santo.
A duração é de oito meses, sendo quatro meses para cada curso, com carga horária de 12h semanais. A previsão é de que as aulas comecem em junho de 2023 e terminem em março de 2024.
Toda semana serão disponibilizados conteúdos e atividades que deverão ser resolvidas e postadas até o início da semana seguinte. Os alunos terão prazos finais semanais para a conclusão das tarefas.
Tudo será feito on-line por meio do Ambiente de Aprendizagem – Moodle e em um ambiente interativo de desenvolvimento web. Caso o estudante precise realizar atividades no polo de apoio presencial UAB do município, será preciso combinar um horário com o professor mediador.
De acordo com as regras da seleção de novos alunos, podem participar somente quem já tem o ensino médio completo e estudantes do último ano do ensino médio da escola pública. Os cursos são de graça e executados na modalidade a distância. Não há limite de idade.
O atendimento aos candidatos ocorre até 18 de junho, no site do programa
O Reprograma-se é desenvolvido pelo Ifes, em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).

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